انطلاق مناورات "الغرب - 2025" الروسية البيلاروسية.. والشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق مناورات "الغرب - 2025" الاستراتيجية الروسية البيلاروسية على أراضي اتحاد روسيا، وبيلاروس الغربية، وفي بحري البلطيق وبارنتس،... 13.09.2025, سبوتنيك عربي

يأتي ذلك فيما، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، أمس الجمعة، أن الحلف يُطلق عملية "الحارس الشرقي"، التي تُعزز دفاعات الجناح الشرقي، في أعقاب حادثة الطائرة المُسيّرة في بولندا.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تحركات حلف "الناتو" في بولندا دفاعية بحتة، و أنه من غير الوارد أن يقدم على التصعيد ضد روسيا وهي أيضا رسالة للداخل الروسي".أحمد الشرع يؤكد أنه يجري التفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيلأكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أنه يجري التفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل، لافتا إلى أنه كان لدى تل أبيب مخطط لتقسيم سوريا.وقال الشرع في أول لقاء تلفزيوني له على شاشة "الإخبارية السورية": إن "إسرائيل كان لديها مخطط تقسيم لسوريا وكانت تريدها أن تكون ميداناً للصراع مع الإيرانيين أو ما شابه، وتفاجأت من سقوط النظام"، بحسب قوله.وأضاف: إن "إسرائيل اعتادت أن تعالج مشاكلها الاستخباراتية وفشلها الأمني في بعض الأحيان بأن تستخدم عضلاتها في الحذر الزائد في المخاوف الأمنية".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إلقاء الضوء على المخطط الإسرائيلي يضع وفدها المفاوض في موقف دفاعي خلال مباحثاته مع دمشق، خاصة وأن كل الحجج التي كانت ترتكز عليها في عدوانها على سوريا ليست موجودة حاليا، مع ضرورة الاعتماد على الدولة في تأمين الحدود".الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء الاجتياح البري لمدينة غزةأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء الاجتياح البري لكامل مدينة غزة.يأتي ذلك، فيما يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباحثات أمنية مستمرة، استعداداً لعملية السيطرة على مدينة غزة، بحضور أعضاء الحكومة المصغرة لمناقشة الخطط العسكرية في المدينة.في هذا الصدد، أكد الباحث في العلاقات الدولية، ربيع أبو حطب، أن "نتنياهو جاد جدا في المضي بمخططاته العسكرية وأجنداته السياسية إلى أبعد الحدود، ضاربا بعرض الحائط كل الاعتبارات الدولية والمحلية".ولفت إلى أن "نتنياهو قدم مقترحا ويضغط من أجل تحقيقه لنزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية، خاصة وأن هذه السردية تلتقي مع الرئيس ترامب إضافة إلى عملية التهجير".مصر وتونس والجزائر يعتزمون تفعيل الآلية الثلاثية بشأن ليبياأفادت و سائل إعلام عربية، أن الجزائر ومصر وتونس يعتزمون إعادة تفعيل "الآلية الثلاثية" الخاصة بليبيا، وذلك بعد توقف دام 6 سنوات.أشارت إلى أن هذا الإطار يعد ضروريا لتوحيد الجهود الدبلوماسية وكسر الجمود الذي تعيشه البلاد. يأتي ذلك فيما تشهد ليبيا جمود في العملية السياسية، على خلفية الانقسام السياسي في البلاد، و في ظل جهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي في ليبيا.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "توقيت تفعيل المبادرة يعكس تطورات تجري في الملف الليبي في ظل الرغبة الدولية بتسوية الملفات العالقة"، مشيرا إلى "وجود تنسيق بين الدول الثلاثة مع البعثة الأممية، التي حاولت خلق مبادرات سياسية بموافقة عواصم الآلية الثلاثية".اقتصاديا.. العراق يبحث إنشاء أنبوب نفطي يربط البصرة بسلطنة عُمانقالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أمس الجمعة، إنها تناقش مع عُمان إنشاء أنبوب يمتد من البصرة إلى أراضي السلطنة، في خطوة استراتيجية لتعزيز صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية في البلاد.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير عام الشركة علي نزار الشطري، إن "موقع عُمان المطل على بحر العرب والخليج العربي قبل مضيق هرمز يمنح العراق منفذاً بحرياً أكثر انفتاحاً واستقراراً، ما يتيح وصولاً أسرع وآمناً إلى الأسواق الآسيوية ويحد من تأثير تقلبات الطقس التي كثيراً ما تعطل الصادرات من موانئ البصرة"، بحسب قوله.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا المشروع يعزز أيضا العلاقات العراقية العمانية، وهو ما يمنح العراق نافذة تصديرية بعيدا عن الصراعات الإقليمية، لأن عمان دولة محايدة سياسيا".

