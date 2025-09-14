https://sarabic.ae/20250914/لابيد-المقترح-المصري-لتشكيل-قوة-عربية-يهدد-السلام-وترامب-يلتقي-رئيس-وزراء-قطر-بنيويورك-1104835203.html

لابيد: المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يهدد السلام.. وترامب يلتقي رئيس وزراء قطر بنيويورك

لابيد: المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يهدد السلام.. وترامب يلتقي رئيس وزراء قطر بنيويورك

سبوتنيك عربي

رغم أن الحديث حول تشكيل عربية مشتركة لم يعدو كونه حديث إعلامي مصري، إلا أن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بدأ يتعامل مع الأمر على أنه مقترح رسمي ،... 14.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-14T12:54+0000

2025-09-14T12:54+0000

2025-09-14T12:54+0000

راديو

عالم سبوتنيك

مصر

إسرائيل

الصين

قطر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104834874_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_88b184c679492f3592d135c0103be18b.png

لابيد: المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يهدد السلام.. وترامب يلتقي رئيس وزراء قطر بنيويورك سبوتنيك عربي لابيد: المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يهدد السلام.. وترامب يلتقي رئيس وزراء قطر بنيويورك

وأشار لابيد في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن هذا المقترح يأتي عقب ما وصفه بـ"ضربة موجعة" لـ"اتفاقيات إبراهيم"، وتصويت أغلبية الدول الحليفة لإسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية.وانتقد لابيد الحكومة الإسرائيلية الحالية، متهما إياها بـ"زعزعة مكانة إسرائيل الدولية" من خلال "مزيج قاتل من اللامسؤولية والغطرسة"، داعيًا إلى "استبدالها قبل فوات الأوان".وأوضح جمعة أن "إحياء هذه الفكرة يتم الآن بطريق غير مباشر من قبل إعلامين ومحللين بعد ضرب إسرائيل لقطر، وتجدد الحديث عن ضرورة تشكيل قوة عربية لحماية الدول العربية، لكن المقترح غير مطروح على جدول أعمال قمة قطر"، مشيرا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطر "أثار شكوكا عميقة لدي الدول التي تستضيف قواعد امريكية حول جدوى استمرار الولايات المتحدة الامريكية في الدفاع عنها".قبل القمة العربية الإسلامية في الدوحة.. ترامب وويتكوف يجتمعان مع رئيس وزراء قطر بنيويوركاستبقت الإدارة الأمريكية القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وأسرعت للقاء رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في نيويورك، الذي كان يحضر جلسة مجلس الأمن حول الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الدوحة.واستقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس الوزراء القطري، وذلك بعد ساعات من لقاء جمع الأخير مع نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لبحث تداعيات القصف الإسرائيلي للدوحة.وقال نائب رئيس البعثة القطرية حمد المفتاح، على منصة "إكس": "عشاء رائع مع الرئيس الأمريكي، انتهى للتو"، فيما أكد البيت الأبيض أن العشاء قد تم، لكنه لم يقدم تفاصيل.وأكد الهيل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن "إسرائيل دولة مارقة والهجوم على دولة قطر كان هجوما همجيا، وكان هذا هو التصريح الرسمي للرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، ونأمل أن أمريكا ستكبح جماح إسرائيل"ـ مشيرا إلى أن "دولة قطر لها إجراءاتها لكن من المبكر الحديث عنها وسننتظر نتائج القمة العربية".مصر تدعو إلى إخلاء جميع دول الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل "دون استثناء"طالبت مصر من جديد بانضمام جميع دول منطقة الشرق الاوسط دون استثناء إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر اتفاقات الضمانات الشاملة.وجددت مصر دعوتها لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وذلك في إطار التحضيرات لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر/ أيلول 2025 في فيينا.وشدد البيان على أن هذا المسار يضمن الشفافية ويحول دون تطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية الإقليمية، مما يسهم في تخفيف التوتر الإقليمي.يذكر أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية وكان مسئولون إسرائيليون لوحوا باستخدامها في غزة ، وهو ما أثار جدلا كبيرا .وأكد إسلام في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدول الموقعة على المعاهدة لن تلجأ إلى الانسحاب منها، ربما تلوح بهذا فقط في إطار التهديد أو التفاوض لكن التعاون مع الوكالة الدولية له شقين أحدهما فني والآخر سياسي، والعالم كله بما فيه الدول النووية لا يؤيد انسحاب أي دولة من المعاهدة".رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب من السعودية التدخل لاحتواء توتر يسود المجلسطلب رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، من التحالف العربي بقيادة السعودية، التدخل لاحتواء توتر يسود المجلس، على خلفية قرارات أصدرها عضو المجلس عيدروس الزبيدي، بصورة فردية،والتي يمكن ان تؤدي الى خلافات وتقوض التوافق بين المكونات الممثلة في المجلس.وقالت مصادر حكومية إن "العليمي طلب من القيادة السعودية، التدخل لدى الزبيدي الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي ، من أجل التراجع عن 11 قرارا أصدرها، مؤخرا، تضمنت تعيين 12 قياديا بالانتقالي في مناصب حكومية رفيعة بينها نائب لوزير الإعلام والثقافة ووكلاء محافظات جنوبية".وأضاف أنه من المتوقع توجيه الحكومة السعودية، دعوة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة اليمني، لعقد لقاء من أجل احتواء التوتر وحل الخلافات .وأضاف الحاج في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المجلس الرئاسي، الذي تم تشكيله برعاية سعودية، خلق إشكالية حقيقية تتجلى اليوم في مظاهر الفساد، وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي، وغياب الحقوق الأساسية للمواطنين"، معتبرا أن "توجه رئيس المجلس، رشاد العليمي، نحو السعودية، ونائب رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، نحو الإمارات، يعكس بوضوح حالة الانقسام داخل المجلس"، مشيرا إلى أن "الأعضاء الثمانية لا يملكون القرار الحقيقي في إدارة شؤون البلاد".الصين تندد بإبحار سفن حربية أمريكية وبريطانية في مضيق تايوانتوتر جديد بين الصين وأمريكا وبريطانيا، إذ اتهمت بكين واشنطن ولندن بتقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان بإرسال سفن حربية عبر الممر المائي، في مهمة وصفها الحليفان بأنها "روتينية".وقالت قيادة المسرح الشرقي للجيش الشعبي الصيني، إن القوات البحرية والجوية الصينية، راقبت عن كثب المدمرة الأمريكية "USS Higgins" والفرقاطة البريطانية "HMS Richmond" أثناء عبورهما المضيق الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.ووصف المتحدث باسم القيادة، العقيد شي يي، مرور السفن بأنه "مضايقة واستفزاز"، مضيفا أن هذا الإجراء "أرسل إشارات خاطئة وقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان".وأضاف: "القيادة تبقى في حالة تأهب قصوى وملتزمة بحماية السيادة الوطنية وضمان السلام والاستقرار الإقليمي".وأضاف رونج في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تايوان، وفقا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، تُعد جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية"، مشددا على أن "مرور السفن الحربية عبر هذا المضيق يتطلب الحصول على إذن مسبق من الحكومة الصينية".

مصر

إسرائيل

الصين

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, مصر, إسرائيل, الصين, قطر, аудио