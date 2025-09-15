https://sarabic.ae/20250915/خطة-سعودية-مصرية-إماراتية-أمريكية-لإنهاء-الصراع-في-السودان-خلال-عام-1104863656.html

خطة سعودية مصرية إماراتية أمريكية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام

رحبت وزارة الخارجية السودانية بأي جهد إقليمي أو دولي يساندها في "إنهاء الحرب ووقف هجمات قوات الدعم السريع على المدن والبنية التحتية ورفع الحصار عنها"، مؤكدة... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في بيان للخارجية السودانية، ردا على دعوة وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة، إلى هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء السودان، وإطلاق عملية انتقالية شاملة في غضون 9 أشهر.وذكر بيان مشترك صادر عن الدول الأربع أنه "بناء على دعوة من الولايات المتحدة، أجرى وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان".ودعا الوزراء إلى "هدنة إنسانية، لثلاثة أشهر بصفة أولية، لتمكين الدخول السريع للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، بما يؤدي بشكل فوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم يتم إطلاق عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية وإبرامها في غضون 9 أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بسلاسة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية ومسؤولية واسعة النطاق".واعتبر في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن "رفض الحكومة السودانية في بورتسودان سيشكل العائق الرئيسي أمام العودة لطاولة المفاوضات، بعد عامين ونصف من الحرب، مما يشي بمزيد من الدمار في البلاد".وأكد أن "إصرار كل طرف على الحسم العسكري لن يؤدي إلى السلام"، مشددًا على ضرورة استغلال المبادرة لإنهاء الأزمة.مالاوي تستعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وسط منافسة كبيرة بين الرئيس الحالي ورئيسان سابقانيتوجه الملاويون غدا الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم المقبل وأعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وذلك بعد 5 سنوات من تفاقم الأزمات الاقتصادية، التي زادت حدتها بفعل سلسلة من الكوارث الطبيعية.وينافس الرئيس الحالي لازاروس تشاكويرا، البالغ من العمر 70 عاما ، رئيسان سابقان هما زعيم حزب التقدم الديمقراطي المعارض بيتر موثاريكا، البالغ من العمر 85 عاما، والرئيسة السابقة جويس باندا، البالغة من العمر 74 عاما.وفي مدينة نتشيو وسط البلاد، دشّنت الرئيسة السابقة جويس باندا، حملتها الانتخابية متعهدة بإعطاء الأولوية لتمكين الشباب وخلق فرص عمل.ويتوقع محللون سياسيون أن تشهد الانتخابات الرئاسية منافسة ثنائية بين الرئيس الحالي لازاروس تشاكويرا وسلفه بيتر موثاريكا.وذكر أن "عودة الرئيسين السابقين بيتر وجويس، للمنافسة تعكس رغبة شريحة واسعة من الشارع للعودة إلى خبرات سابقة".وأضاف أنه ينظر إلى الانتخابات على المستوى الدولي كـ"اختبار لقدرة مالاوي على الحفاظ على سمعتها كنموذج ديمقراطي نادر في أفريقيا جنوب الصحراء".تسهيلات قروض بـ 70 مليار دولار من البنك الدولي لأفريقياوقد خصصت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي 290 مليار دولار لمشروعات التنمية على مدى العقد الماضي، وكانت أفريقيا المستفيد الأكبر.وبينما التزمت الدول بتقديم 24 مليار دولار لدعم تمويل المؤسسة العام الماضي، مما كان سيُمكنها من توفير تمويل إجمالي بقيمة 100 مليار دولار، خفّض بعض المانحين تعهداتهم منذ ذلك الحين.ويسعى البنك الدولي، من خلال وحدة مؤسسة التمويل الدولية التابعة له، إلى توريق القروض لتعزيز قدرته الإقراضية، حيث تم تأمين صفقة أولية بقيمة 510 ملايين دولار الشهر الماضيبالإضافة إلى ذلك، يهدف البنك إلى البناء على نجاح عملية مبادلة الديون بالتنمية التي تمت العام الماضي في ساحل العاج، وفقا لما قاله فان تروتسنبرغ.وحسب بيانات الأمم المتحدة، ارتفع الدَّين الخارجي للقارة إلى أكثر من 650 مليار دولار، في حين بلغت كلفة خدمته نحو 90 مليار دولار في عام 2024.وأوضح أنها "قروض وليست هبات من البنك الدولي حتى وإن كانت ميسرة وموزعة على عشرات الدول مما يعني أن نصيب كل دولة لن يكون كبيرا"، لافتًا إلى أن "هناك تفاوتا بين الدول في القدرة على استيعاب الديون دون تفاقم أزمتها المالية، مما يزيد تراكمات الديون التي تدفع دول القارة ثمنها مستقبلا".للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا برنامج "نبض أفريقيا"..

