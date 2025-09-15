https://sarabic.ae/20250915/سيناء-تبوح-بأسرار-أثرية-جديدة-ورشة-نحاس-ونقاط-مراقبة-1104869078.html

سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة

سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة

في كشف أثري يعكس أهمية سيناء الاستراتيجية في العصور المصرية القديمة، أعلنت البعثة الأثرية المصرية العاملة في سيناء عن اكتشاف ورشة لصهر النحاس، وعدد من المباني...

سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة سبوتنيك عربي سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة

وقال بيان لوزارة السياحة والآثار المصري، إن "هذا الكشف يبرز الدور الريادي لمصر القديمة في إدارة واستغلال ثرواتها المعدنية، بما يفتح آفاقا جديدة للسياحة الثقافية في مناطق لا تزال تحمل الكثير من الأسرار".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، الدكتور مجدي شاكر، إن "هذا الكشف مهم جدا لأن المحاجر القديمة أو أماكن التعدين القديمة تعطي صورة واضحة عن الحياة اليومية، إذ يقضي العمال فيها فترات طويلة، وكان هناك في الماضي بعثات للتعدين تضم عمالا ورؤساء عمال، وأيضا قوات عسكرية لحماية البعثة وتأمين العمال، ولم يقتصر التأمين على الحياة فقط بل شمل الإمدادات من الطعام والمياه لفترات طويلة، وأيضا كان للبعثات طبيب خاص وكاهن وفنان، وكان لها مقرات سكنية، ولم يكن العمل فيها مجرد استخراج المعدن بل كانوا ينشؤون ورشا حتى يتمكنوا من عملية صب المعدن، واستخدامه في الصناعات الأولية، وبالتالي فإن هذا المكان عادة ما يكون ضخما ومهما لأنه مثل مدينة سكنية".واعتبر المؤرخ والمتخصص في علم المصريات، الدكتور بسام الشماع، أن كشف سيناء الجديد "أحد أهم خمسة اكتشافات أثرية في القرن الـ21 إذ يثبت براعة المصري القديم في علم التعدين، إذ عادة ما يدور الحديث عن التحنيط والمقابر والنحت للتماثيل الرائعة، لكن لا أحد يذكر علوما معينة وأشياء أخرى برع فيها المصري القديم، مثل التعدين والجغرافيا، وكيف وصل هؤلاء إلى تلك الأماكن في منطقة وعرة صحراوية ليس بها تحديد لأماكن آبار المياه، وكيف تعيّن على العمال قبل ترك المدينة والذهاب إلى شبه جزيرة سيناء المصرية أن يدرسوا كل هذا، وكان عليهم منذ آلاف السنين اصطحاب مختصين للتعريف بالدروب التي سيسلكونها".وأوضح الشماع في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "من أوائل المهام التي كان ملوك مصر القديمة يقومون بها بعد تولي العرش هو إرسال بعثة تعدين وحرفيين في حراسة قوة عسكرية، نظرا لأهميتهم"، مشيرا إلى أن "هذا الكشف يثبت أحقية مصر في هذه الأرض العظيمة".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

