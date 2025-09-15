سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250915/سيناء-تبوح-بأسرار-أثرية-جديدة-ورشة-نحاس-ونقاط-مراقبة-1104869078.html
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
سبوتنيك عربي
في كشف أثري يعكس أهمية سيناء الاستراتيجية في العصور المصرية القديمة، أعلنت البعثة الأثرية المصرية العاملة في سيناء عن اكتشاف ورشة لصهر النحاس، وعدد من المباني... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T14:48+0000
2025-09-15T14:48+0000
راديو
مساحة حرة
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104868457_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_6e913d3e1f10fd07cdfe40355bf3f945.png
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
سبوتنيك عربي
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
وقال بيان لوزارة السياحة والآثار المصري، إن "هذا الكشف يبرز الدور الريادي لمصر القديمة في إدارة واستغلال ثرواتها المعدنية، بما يفتح آفاقا جديدة للسياحة الثقافية في مناطق لا تزال تحمل الكثير من الأسرار".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، الدكتور مجدي شاكر، إن "هذا الكشف مهم جدا لأن المحاجر القديمة أو أماكن التعدين القديمة تعطي صورة واضحة عن الحياة اليومية، إذ يقضي العمال فيها فترات طويلة، وكان هناك في الماضي بعثات للتعدين تضم عمالا ورؤساء عمال، وأيضا قوات عسكرية لحماية البعثة وتأمين العمال، ولم يقتصر التأمين على الحياة فقط بل شمل الإمدادات من الطعام والمياه لفترات طويلة، وأيضا كان للبعثات طبيب خاص وكاهن وفنان، وكان لها مقرات سكنية، ولم يكن العمل فيها مجرد استخراج المعدن بل كانوا ينشؤون ورشا حتى يتمكنوا من عملية صب المعدن، واستخدامه في الصناعات الأولية، وبالتالي فإن هذا المكان عادة ما يكون ضخما ومهما لأنه مثل مدينة سكنية".واعتبر المؤرخ والمتخصص في علم المصريات، الدكتور بسام الشماع، أن كشف سيناء الجديد "أحد أهم خمسة اكتشافات أثرية في القرن الـ21 إذ يثبت براعة المصري القديم في علم التعدين، إذ عادة ما يدور الحديث عن التحنيط والمقابر والنحت للتماثيل الرائعة، لكن لا أحد يذكر علوما معينة وأشياء أخرى برع فيها المصري القديم، مثل التعدين والجغرافيا، وكيف وصل هؤلاء إلى تلك الأماكن في منطقة وعرة صحراوية ليس بها تحديد لأماكن آبار المياه، وكيف تعيّن على العمال قبل ترك المدينة والذهاب إلى شبه جزيرة سيناء المصرية أن يدرسوا كل هذا، وكان عليهم منذ آلاف السنين اصطحاب مختصين للتعريف بالدروب التي سيسلكونها".وأوضح الشماع في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "من أوائل المهام التي كان ملوك مصر القديمة يقومون بها بعد تولي العرش هو إرسال بعثة تعدين وحرفيين في حراسة قوة عسكرية، نظرا لأهميتهم"، مشيرا إلى أن "هذا الكشف يثبت أحقية مصر في هذه الأرض العظيمة".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104868457_107:0:1040:700_1920x0_80_0_0_a2fb10531d64d4311079753528cfb344.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио

سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة

14:48 GMT 15.09.2025
راديو
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
في كشف أثري يعكس أهمية سيناء الاستراتيجية في العصور المصرية القديمة، أعلنت البعثة الأثرية المصرية العاملة في سيناء عن اكتشاف ورشة لصهر النحاس، وعدد من المباني الإدارية ونقاط المراقبة في موقع "وادي النصب" بجنوب سيناء.
وقال بيان لوزارة السياحة والآثار المصري، إن "هذا الكشف يبرز الدور الريادي لمصر القديمة في إدارة واستغلال ثرواتها المعدنية، بما يفتح آفاقا جديدة للسياحة الثقافية في مناطق لا تزال تحمل الكثير من الأسرار".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، الدكتور مجدي شاكر، إن "هذا الكشف مهم جدا لأن المحاجر القديمة أو أماكن التعدين القديمة تعطي صورة واضحة عن الحياة اليومية، إذ يقضي العمال فيها فترات طويلة، وكان هناك في الماضي بعثات للتعدين تضم عمالا ورؤساء عمال، وأيضا قوات عسكرية لحماية البعثة وتأمين العمال، ولم يقتصر التأمين على الحياة فقط بل شمل الإمدادات من الطعام والمياه لفترات طويلة، وأيضا كان للبعثات طبيب خاص وكاهن وفنان، وكان لها مقرات سكنية، ولم يكن العمل فيها مجرد استخراج المعدن بل كانوا ينشؤون ورشا حتى يتمكنوا من عملية صب المعدن، واستخدامه في الصناعات الأولية، وبالتالي فإن هذا المكان عادة ما يكون ضخما ومهما لأنه مثل مدينة سكنية".

وتوقع شاكر "اكتشاف مزيد من هذه الورش والأماكن في نفس الموقع بسيناء، لأنه كان موجودا على مدار آلاف السنين، وكانت هذه المنطقة مهمة جدا لان يأتي منها معدن النحاس وأحجار الفيروز، وبالتالي يمكن أن نجد أعدادا كبيرة من الورش المماثلة والمقابر التي نستدل من رسومها على طريقة حياة هؤلاء العمال".

واعتبر المؤرخ والمتخصص في علم المصريات، الدكتور بسام الشماع، أن كشف سيناء الجديد "أحد أهم خمسة اكتشافات أثرية في القرن الـ21 إذ يثبت براعة المصري القديم في علم التعدين، إذ عادة ما يدور الحديث عن التحنيط والمقابر والنحت للتماثيل الرائعة، لكن لا أحد يذكر علوما معينة وأشياء أخرى برع فيها المصري القديم، مثل التعدين والجغرافيا، وكيف وصل هؤلاء إلى تلك الأماكن في منطقة وعرة صحراوية ليس بها تحديد لأماكن آبار المياه، وكيف تعيّن على العمال قبل ترك المدينة والذهاب إلى شبه جزيرة سيناء المصرية أن يدرسوا كل هذا، وكان عليهم منذ آلاف السنين اصطحاب مختصين للتعريف بالدروب التي سيسلكونها".
وأوضح الشماع في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "من أوائل المهام التي كان ملوك مصر القديمة يقومون بها بعد تولي العرش هو إرسال بعثة تعدين وحرفيين في حراسة قوة عسكرية، نظرا لأهميتهم"، مشيرا إلى أن "هذا الكشف يثبت أحقية مصر في هذه الأرض العظيمة".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала