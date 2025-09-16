https://sarabic.ae/20250916/ذروة-الطلب-على-النفط-ما-بين-التوقعات-المتباينة-والتحولات-العالمية-1104913951.html

ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية

ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية

سبوتنيك عربي

في خضم التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في مجال الطاقة، يبرز سؤال محوري: هل اقترب العالم حقا من لحظة ذروة الطلب على النفط، أم أن هذا الحديث مبالغ فيه؟ 16.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-16T15:32+0000

2025-09-16T15:32+0000

2025-09-16T15:32+0000

راديو

مساحة حرة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104913524_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_a493799c4c1fb46555ef95edf4081594.png

ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية سبوتنيك عربي ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية

ففي الوقت الذي كانت فيه التقديرات السابقة تشير إلى أن استهلاك الوقود الأحفوري سيتراجع سريعا لصالح الطاقة المتجددة، جاءت بيانات حديثة لتؤكد أن النفط سيبقى في صلب مزيج الطاقة لعقود طويلة.وكالة الطاقة الدولية، التي سبق أن توقعت بلوغ ذروة الطلب على النفط والغاز والفحم قبل عام 2030، عادت لتراجع تقديراتها، مشيرة إلى أن الطلب سيواصل النمو حتى عام 2050 ليصل إلى أكثر من 114 مليون برميل يوميا، في وقت قدّرت فيه شركات نفط عالمية الطلب ما بين 105 و120 مليون برميل يوميا.هذه الأرقام تعكس واقعا جديدا، وهو أن التحول الطاقي ليس انتقالا كاملا نحو البدائل، بل عملية "إضافة للطاقة"، إذ تُضاف مصادر الطاقة المتجددة إلى النفط والغاز والفحم لتلبية الطلب المتزايد عالميا.الطلب على النفط سيبلغ ذروته في 2050 والطاقة المتجددة لن تكون بديلا كاملاحذر الخبير الاقتصادي، رشيد ساري، من تصاعد الطلب العالمي على النفط، متوقعا أن "يصل إلى نحو 123 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050، في ظل توسع اقتصادي وسكاني غير مسبوق". وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن" التوقعات السابقة بانخفاض الاعتماد على النفط لصالح الطاقة النظيفة تبدو غير واقعية"، مؤكدا أن "الطاقات المتجددة ستظل مكمّلة لا بديلة للوقود الأحفوري".كما أشار إلى أن "النمو السكاني قد يصل إلى 10 مليارات نسمة مع ارتفاع نسبة التحضر إلى 80% سيؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة"، وأضاف أن "الاقتصاد العالمي قد يتضاعف ليبلغ 350 تريليون دولار، وهو ما يتطلب توفير مصادر طاقة ضخمة يصعب تحقيقها بالاعتماد على البدائل الحالية".وفيما يتعلق بأسعار النفط، توقع ساري أن "تشهد ارتفاعات كبيرة في السنوات المقبلة"، مشيرا إلى أن "النفط لم يعد مجرد سلعة اقتصادية، بل أصبح أداة سياسية تؤثر في موازين النفوذ العالمي، خاصة في أمريكا".النفط والغاز سيبقيان العمود الفقري للاقتصاد العالمي لأكثر من قرنأكد خبير النفط العالمي، الدكتور ممدوح سلامة، أن "الطاقة الأحفورية ستظل الركيزة الأساسية للاقتصاد العالمي طوال القرن الـ21 وربما لأكثر من 100 عام قادمة، رغم التوجهات السياسية والدعوات البيئية نحو التحول إلى الطاقة المتجددة".وأوضح الدكتور سلامة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الطلب العالمي على النفط لا يزال قويا، إلا أن الأسعار لا تعكس هذا الواقع بسبب التعريفات الجمركية التي تفرضها أمريكا على عدد من الدول، ما يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق ويمنع التجار من اتخاذ قرارات توسعية في الشراء".وأشار إلى أن "الطاقة الشمسية وطاقة الرياح رغم نموها، لا تستطيعان وحدهما تلبية احتياجات العالم من الكهرباء بسبب طبيعتها المتقطعة، وعدم توفر تقنيات تخزين فعالة تسمح باستخدام الطاقة المنتجة في الصيف خلال الشتاء".وانتقد الدكتور سلامة التوقعات التي تشير إلى بلوغ ذروة الطلب على النفط قبل عام 2030، واصفا إياها بأنها "غير مدعومة بالوثائق وتعكس توجهات سياسية أكثر من كونها واقعية".وأضاف أن "الطلب على النفط سيستمر طويلا، وسيتجاوز عام 2050، بل سيبقى طوال القرن الحالي وربما لـ100 عام قادمة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

عطالله نوران https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

عطالله نوران https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عطالله نوران https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

مساحة حرة, аудио