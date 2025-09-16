عربي
بوتين يصل إلى نيجني نوفغورود حيث تجري المرحلة الرئيسية من تدريبات"زاباد-2025"
أمساليوم
بث مباشر
راديو
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
في خضم التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في مجال الطاقة، يبرز سؤال محوري: هل اقترب العالم حقا من لحظة ذروة الطلب على النفط، أم أن هذا الحديث مبالغ فيه؟
ففي الوقت الذي كانت فيه التقديرات السابقة تشير إلى أن استهلاك الوقود الأحفوري سيتراجع سريعا لصالح الطاقة المتجددة، جاءت بيانات حديثة لتؤكد أن النفط سيبقى في صلب مزيج الطاقة لعقود طويلة.
وكالة الطاقة الدولية، التي سبق أن توقعت بلوغ ذروة الطلب على النفط والغاز والفحم قبل عام 2030، عادت لتراجع تقديراتها، مشيرة إلى أن الطلب سيواصل النمو حتى عام 2050 ليصل إلى أكثر من 114 مليون برميل يوميا، في وقت قدّرت فيه شركات نفط عالمية الطلب ما بين 105 و120 مليون برميل يوميا.
هذه الأرقام تعكس واقعا جديدا، وهو أن التحول الطاقي ليس انتقالا كاملا نحو البدائل، بل عملية "إضافة للطاقة"، إذ تُضاف مصادر الطاقة المتجددة إلى النفط والغاز والفحم لتلبية الطلب المتزايد عالميا.

الطلب على النفط سيبلغ ذروته في 2050 والطاقة المتجددة لن تكون بديلا كاملا

حذر الخبير الاقتصادي، رشيد ساري، من تصاعد الطلب العالمي على النفط، متوقعا أن "يصل إلى نحو 123 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050، في ظل توسع اقتصادي وسكاني غير مسبوق".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن" التوقعات السابقة بانخفاض الاعتماد على النفط لصالح الطاقة النظيفة تبدو غير واقعية"، مؤكدا أن "الطاقات المتجددة ستظل مكمّلة لا بديلة للوقود الأحفوري".
وأوضح ساري أن "شركات النفط العالمية حققت أرباحا تجاوزت 200 مليار دولار خلال العاميين الماضيين، لكنها لم تُوظف في التنقيب عن آبار جديدة، بل وُجهت نحو الأسواق المالية والاستثمار في الطاقة النظيفة، مما ينذر بخلل بين الإنتاج والطلب مستقبلا".
كما أشار إلى أن "النمو السكاني قد يصل إلى 10 مليارات نسمة مع ارتفاع نسبة التحضر إلى 80% سيؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة"، وأضاف أن "الاقتصاد العالمي قد يتضاعف ليبلغ 350 تريليون دولار، وهو ما يتطلب توفير مصادر طاقة ضخمة يصعب تحقيقها بالاعتماد على البدائل الحالية".
وفيما يتعلق بأسعار النفط، توقع ساري أن "تشهد ارتفاعات كبيرة في السنوات المقبلة"، مشيرا إلى أن "النفط لم يعد مجرد سلعة اقتصادية، بل أصبح أداة سياسية تؤثر في موازين النفوذ العالمي، خاصة في أمريكا".

النفط والغاز سيبقيان العمود الفقري للاقتصاد العالمي لأكثر من قرن

أكد خبير النفط العالمي، الدكتور ممدوح سلامة، أن "الطاقة الأحفورية ستظل الركيزة الأساسية للاقتصاد العالمي طوال القرن الـ21 وربما لأكثر من 100 عام قادمة، رغم التوجهات السياسية والدعوات البيئية نحو التحول إلى الطاقة المتجددة".
وأوضح الدكتور سلامة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الطلب العالمي على النفط لا يزال قويا، إلا أن الأسعار لا تعكس هذا الواقع بسبب التعريفات الجمركية التي تفرضها أمريكا على عدد من الدول، ما يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق ويمنع التجار من اتخاذ قرارات توسعية في الشراء".
وأشار إلى أن "الطاقة الشمسية وطاقة الرياح رغم نموها، لا تستطيعان وحدهما تلبية احتياجات العالم من الكهرباء بسبب طبيعتها المتقطعة، وعدم توفر تقنيات تخزين فعالة تسمح باستخدام الطاقة المنتجة في الصيف خلال الشتاء".

وأوضح أنه "إذا كانت هناك غيوم أو سكون في الرياح، فإننا لا نستطيع توليد الكهرباء، وهذا يفرض علينا الاعتماد على الفحم والغاز والطاقة النووية لسد الفجوة".

وانتقد الدكتور سلامة التوقعات التي تشير إلى بلوغ ذروة الطلب على النفط قبل عام 2030، واصفا إياها بأنها "غير مدعومة بالوثائق وتعكس توجهات سياسية أكثر من كونها واقعية".
وأضاف أن "الطلب على النفط سيستمر طويلا، وسيتجاوز عام 2050، بل سيبقى طوال القرن الحالي وربما لـ100 عام قادمة".
