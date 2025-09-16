https://sarabic.ae/20250916/قمة-الدوحة-تضامن-مع-قطر-وفلسطين-ودعوة-لردع-إسرائيل-1104915054.html

جاءت الدعوة من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتكون صرخة جماعية في وجه العدوان الإسرائيلي، بما يحمله ذلك من دلالات سياسية وأمنية خطيرة تمس استقرار المنطقة.تحولت القمة إلى منصة جمعت بين قادة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدين أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن الأمة جمعاء.تميز البيان الختامي للقمة لم يقتصر على الإدانة، بل رسم ملامح رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة، من خلال التأكيد على وحدة الصف، ودعم الوساطات الدولية، والتشديد على ضرورة إعادة إعمار غزة، فضلا عن إحياء المبادرة العربية للسلام. وأعادت القمة التأكيد على أن التضامن العربي والإسلامي ليس خيارًا تكتيكيًا، بل مصير مشترك أمام التحديات الكبرى.في هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور سعيد الزغبي، إن "القمة شهدت توافق في الرؤى والنواحي الاستراتيجية للمنطقة العربية والإسلامية"، معتبرا أنها "فرصة لتوحيد الموقف المتعلق بالقضة الفلسطينية، وهو ما عكسته خطابات القادة خلال القمة".في السياق، يرى الباحث في القضايا الجيوسياسية، الدكتور أمين صوصي، أن "قمة الدوحة تبعث رسائل لإسرائيل والعالم بأمن المساس بالأراضي العربية خط أحمر".وبيّن في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "توافق منظمة العالم الإسلامي والجامعة العربية والتعاون الخليجي على رأي واحد وتحديد الموقف ترجمة لواقعية وجدّية القرارات، ويعكس توحد بين الدول مما يؤدي إلى ضغط على إسرائيل ومراجعة لأي تصورات على العلاقات معها، إذا لم تغير من سلوكها".وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدول العربية تحاول التعاطي مع المسألة بالطريقة والحنكة الدبلوماسية لتصل إلى عملية انتزاع لحل الدولتين"، مؤكدا أن "الدول العربية قادرة على بلورة آلية تفرض فيها ما تريده على الدول الكبرى، لأنها موقع استثماري ضخم وشريك لها".

