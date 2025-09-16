https://sarabic.ae/20250916/قمة-الدوحة-تضامن-مع-قطر-وفلسطين-ودعوة-لردع-إسرائيل-1104915054.html
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
سبوتنيك عربي
في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة، انعقدت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في العاصمة القطرية الدوحة، على وقع الاستهداف الذي طال قيادات حركة "حماس" الفلسطينية. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T15:44+0000
2025-09-16T15:44+0000
2025-09-16T15:44+0000
راديو
ملفات ساخنة
قطر
أخبار فلسطين اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104914808_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_6c6e9434494d215015bf15ba2fd9710c.png
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
سبوتنيك عربي
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
جاءت الدعوة من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتكون صرخة جماعية في وجه العدوان الإسرائيلي، بما يحمله ذلك من دلالات سياسية وأمنية خطيرة تمس استقرار المنطقة.تحولت القمة إلى منصة جمعت بين قادة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدين أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن الأمة جمعاء.تميز البيان الختامي للقمة لم يقتصر على الإدانة، بل رسم ملامح رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة، من خلال التأكيد على وحدة الصف، ودعم الوساطات الدولية، والتشديد على ضرورة إعادة إعمار غزة، فضلا عن إحياء المبادرة العربية للسلام. وأعادت القمة التأكيد على أن التضامن العربي والإسلامي ليس خيارًا تكتيكيًا، بل مصير مشترك أمام التحديات الكبرى.في هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور سعيد الزغبي، إن "القمة شهدت توافق في الرؤى والنواحي الاستراتيجية للمنطقة العربية والإسلامية"، معتبرا أنها "فرصة لتوحيد الموقف المتعلق بالقضة الفلسطينية، وهو ما عكسته خطابات القادة خلال القمة".في السياق، يرى الباحث في القضايا الجيوسياسية، الدكتور أمين صوصي، أن "قمة الدوحة تبعث رسائل لإسرائيل والعالم بأمن المساس بالأراضي العربية خط أحمر".وبيّن في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "توافق منظمة العالم الإسلامي والجامعة العربية والتعاون الخليجي على رأي واحد وتحديد الموقف ترجمة لواقعية وجدّية القرارات، ويعكس توحد بين الدول مما يؤدي إلى ضغط على إسرائيل ومراجعة لأي تصورات على العلاقات معها، إذا لم تغير من سلوكها".وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدول العربية تحاول التعاطي مع المسألة بالطريقة والحنكة الدبلوماسية لتصل إلى عملية انتزاع لحل الدولتين"، مؤكدا أن "الدول العربية قادرة على بلورة آلية تفرض فيها ما تريده على الدول الكبرى، لأنها موقع استثماري ضخم وشريك لها".
قطر
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104914808_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_40f1b6fd2ec1bd052a07935c2fbfbbbe.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
ملفات ساخنة, قطر, أخبار فلسطين اليوم, غزة, аудио
ملفات ساخنة, قطر, أخبار فلسطين اليوم, غزة, аудио
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة، انعقدت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في العاصمة القطرية الدوحة، على وقع الاستهداف الذي طال قيادات حركة "حماس" الفلسطينية.
جاءت الدعوة من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتكون صرخة جماعية في وجه العدوان الإسرائيلي، بما يحمله ذلك من دلالات سياسية وأمنية خطيرة تمس استقرار المنطقة.
تحولت القمة إلى منصة جمعت بين قادة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدين أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن الأمة جمعاء.
تميز البيان الختامي للقمة
لم يقتصر على الإدانة، بل رسم ملامح رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة، من خلال التأكيد على وحدة الصف، ودعم الوساطات الدولية، والتشديد على ضرورة إعادة إعمار غزة، فضلا عن إحياء المبادرة العربية للسلام. وأعادت القمة التأكيد على أن التضامن العربي والإسلامي ليس خيارًا تكتيكيًا، بل مصير مشترك أمام التحديات الكبرى.
في هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور سعيد الزغبي، إن "القمة شهدت توافق في الرؤى والنواحي الاستراتيجية للمنطقة العربية والإسلامية"، معتبرا أنها "فرصة لتوحيد الموقف المتعلق بالقضة الفلسطينية، وهو ما عكسته خطابات القادة خلال القمة".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مخرجات القمة العربية تعمل على ردع دبلوماسي لإسرائيل"، مشيرا إلى أن "الوقت غير مناسب للحديث عن الردع العسكري لإسرائيل، وأن تجميد الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية مع إسرائيل وأمريكا سيكون له فائدة أكبر".
في السياق، يرى الباحث في القضايا الجيوسياسية، الدكتور أمين صوصي، أن "قمة الدوحة تبعث رسائل لإسرائيل والعالم بأمن المساس بالأراضي العربية خط أحمر".
وبيّن في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "توافق منظمة العالم الإسلامي والجامعة العربية والتعاون الخليجي على رأي واحد وتحديد الموقف ترجمة لواقعية وجدّية القرارات، ويعكس توحد بين الدول مما يؤدي إلى ضغط على إسرائيل ومراجعة لأي تصورات على العلاقات معها، إذا لم تغير من سلوكها".
من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور ميشال الشمّاعي، أن "هناك انقسام في التفكير الاستراتيجي حول إيجاد تدابيرأكبر ضد إسرائيل من الدول العربية والإسلامية، في ظل حالة التطبيع القائمة من بعض الدول، التي قد تفكر مجددا في علاقتها مع تل أبيب".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدول العربية تحاول التعاطي مع المسألة بالطريقة والحنكة الدبلوماسية لتصل إلى عملية انتزاع لحل الدولتين"، مؤكدا أن "الدول العربية قادرة على بلورة آلية تفرض فيها ما تريده على الدول الكبرى، لأنها موقع استثماري ضخم وشريك لها".