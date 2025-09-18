https://sarabic.ae/20250918/كاهن-يكشف-لـسبوتنيك-كيف-استخدمت-القوات-المسلحة-الأوكرانية-الكنائس-لإطلاق-طائرات-مسيرة-في-كورسك-1104974719.html
كاهن يكشف لـ"سبوتنيك" كيف استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية الكنائس لإطلاق طائرات مسيرة في كورسك
كاهن يكشف لـ"سبوتنيك" كيف استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية الكنائس لإطلاق طائرات مسيرة في كورسك
سبوتنيك عربي
صرّح مساعد رئيس مصلحة السجون الفيدرالية ورئيس الكهنة في مقاطعة كورسك، ألكسندر زينتشينكو، اليوم الخميس، بأنه خلال فترة احتلال القوات المسلحة الأوكرانية لمقاطعة... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T08:27+0000
2025-09-18T08:27+0000
2025-09-18T08:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0a/1091609780_0:84:1251:788_1920x0_80_0_0_c731a7e5eabd58d31c22635106647189.jpg
وقال الكاهن في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "في منطقة المذبح (في الكنيسة)، كما نرى، كان لديهم نوع من نقطة الانتشار المؤقتة، حيث جلسوا على الأرجح وجرّبوا شيئًا ما، استعدادًا لإطلاق الطائرات المسيرة. تم إلقاء كل شيء في المذبح وعلى طاولة المذبح".وحصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات للكنيسة التي دنستها القوات المسلحة الأوكرانية.وشنت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا في ساعة مبكرة، من صباح يوم 6 أغسطس/آب 2024، بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك، لكن تقدمهم أُوقف.وصرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بأن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة. وفي 26 أبريل/نيسان 2025، أبلغ غيراسيموف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بانتهاء عملية تحرير مقاطعة كورسك من المسلحين الأوكرانيين.موسكو: أوكرانيا لا تعيد السكان الذين اختطفتهم قواتها من كورسك بل تقايضهم بأشخاص تحتاجهمكيم جونغ أون يمنح أوسمة لمقاتلي الجيش الكوري المشاركين في تحرير مقاطعة كورسك الروسية
https://sarabic.ae/20250815/لجنة-التحقيق-الروسية-تفتح-قضية-جنائية-بهجوم-إرهابي-أوكراني-على-أهداف-مدنية-في-كورسك-1103758012.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0a/1091609780_0:0:1251:938_1920x0_80_0_0_7344cf2a77db46778c16f33406c76386.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
كاهن يكشف لـ"سبوتنيك" كيف استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية الكنائس لإطلاق طائرات مسيرة في كورسك
صرّح مساعد رئيس مصلحة السجون الفيدرالية ورئيس الكهنة في مقاطعة كورسك، ألكسندر زينتشينكو، اليوم الخميس، بأنه خلال فترة احتلال القوات المسلحة الأوكرانية لمقاطعة كورسك، استخدم الجيش الأوكراني كنيسة القديس دميتري سولونسكي في قرية كازاتشيا لوكنيا في مقاطعة كورسك، مركزا لعملياته لتجميع وصيانة وإطلاق طائرات مسيرة.
وقال الكاهن في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "في منطقة المذبح (في الكنيسة)، كما نرى، كان لديهم نوع من نقطة الانتشار المؤقتة، حيث جلسوا على الأرجح وجرّبوا شيئًا ما، استعدادًا لإطلاق الطائرات المسيرة. تم إلقاء كل شيء في المذبح وعلى طاولة المذبح".
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات للكنيسة التي دنستها القوات المسلحة الأوكرانية.
واحتوت الكنيسة على صناديق طائرات مسيرة أوكرانية من نوع "مولفار"، وعبوات ذخيرة، وحصص غذائية جافة، وأدوات تقنية.
وشنت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا في ساعة مبكرة، من صباح يوم 6 أغسطس/آب 2024، بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك،
لكن تقدمهم أُوقف.
وصرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بأن العملية في مقاطعة كورسك
ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة. وفي 26 أبريل/نيسان 2025، أبلغ غيراسيموف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بانتهاء عملية تحرير مقاطعة كورسك من المسلحين الأوكرانيين.