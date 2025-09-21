https://sarabic.ae/20250921/روسيا-تشن-ضربة-على-المجمع-العسكري-الأوكراني-وطهران-تهدد-بتعليق-تعاونها-مع-الوكالة-الذرية-1105098799.html

روسيا تشن ضربة على المجمع العسكري الأوكراني.. وطهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، عن ضربة مكثفة استهدفت مؤسسات للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، الليلة الماضية. 21.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، إن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة ضخمة باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، تطلق من الجو والأرض، وكذلك طائرات مسيرة، على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني التي تعمل على تطوير منظومة صواريخ "سابسان" العملياتية التكتيكية، وإنتاج طائرات مسيرة هجومية واستطلاعية متعددة الأغراض، إضافة إلى معدات قتالية آلية، وطائرات مسيرة اعتراضية وذخائر متعددة.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي د. أسامة سماق، إن "روسيا دخلت مرحلة جديدة من التصعيد العسكري في أوكرانيا، إذ تشهد تكثيفا غير مسبوق للهجمات على مختلف الجبهات، لا سيما في المناطق الحيوية ذات الطابع العسكري والصناعي".وأوضح سماق أن "روسيا تستغل اللحظة السياسية الراهنة، وتحديدا حالة التردد الغربي، لتثبيت مكاسبها الميدانية وفرض واقع جديد على الأرض، والهدف من ذلك هو دفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات بشروط روسية واضحة، أبرزها الاعتراف بالمناطق الأربع التي ضمّتها موسكو إلى أراضيها، دونيتسك، لوغانسك، خيرسون وزابوروجيه".المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يهدد بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمس السبت، أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم تعليقه فعليا في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحسب وسائل إعلام غربية.وألقى المجلس باللائمة على ما وصفها بممارسات الدول الأوروبية، التي قال إنها أعاقت مسار التعاون بين إيران والوكالة.إلى ذلك، نقلت وكالة "تسنيم"، في وقت سابق من يوم أمس السبت، عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان إبراهيم رضائي، قوله إن "اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى بعد إعادة فرض العقوبات".وأشار غفاري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "طهران كانت على استعداد تام للتعاون مع الوكالة بمنتهى الشفافية، من خلال السماح للمفتشين بدخول كل المواقع، لكن الوكالة ومن ورائها أمريكا والدول الأوربية هي التي نكثت عهدها مع إيران، إذ جاءت هذه العقوبات بعد أيام قليلة من إبرام الاتفاق مع الوكالة في القاهرة".وسائل إعلام أمريكية تؤكد أن نتنياهو طلب من إدارة ترامب الضغط على مصر لخفض حشدها العسكري بسيناءنقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول أمريكي ومسؤولين إسرائيليين، أمس السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "الضغط على مصر"، لتقليص تعزيزاتها العسكرية الأخيرة في شبه جزيرة سيناء.وقال المسؤولان الإسرائيليان إن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء، "أصبحت نقطة توتر أخرى رئيسية بين البلدين"، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "المخاوف الإسرائيلية من الحشود العسكرية في سيناء غير مبررة لأنها جاءت أولا بالتنسيق مع الضامن الأمريكي لاتفاقية السلام مع إسرائيل، وثانيا هي في الداخل المصري حفظا لأمنها القومي ومنع عمليات التهريب والإرهاب، ومواجهة تداعيات حرب غزة، وهي كلها أمور مشروعة".اشتباكات بين الجيش السوري وقوات "قسد" في حلبأفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا) بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، استهدفت محيط قرية تل ماعز شرق محافظة حلب بقذائف الهاون.يأتي ذلك فيما قال المركز الإعلامي لـ"قسد"، إن "طائرة مسيرة تابعة للحكومة السورية استهدفت نقطة عسكرية تابعة لها في حلب، لكن دون وقوع خسائر".في هذا الموضوع، أكد الخبير العسكري والاستراتيجي رضا شريقي، أن "الأزمة في شمال شرق سوريا لا تزال تراوح مكانها، بسبب تعثر تنفيذ الاتفاقات بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)".وتابع شريقي أن "الدولة السورية تبذل جهودا لاحتواء التوتر وتوجيه الأمور نحو المسار الوطني، فيما تتمسك "قسد" ببعض الخصوصيات، لا سيما ما يتعلق بالهوية الكردية للمنطقة، وهو ما يخلق خلافا حول تشكيل جيش وطني موحد".اضطرابات في مطارات أوروبية على خلفية "هجوم إلكتروني"أدى هجوم إلكتروني على شركة تزود مطارات بأنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى تعطيل العمليات، أمس السبت، في مطارات أوروبية رئيسية عدة منها هيثرو في لندن، ما تسبب في تأخير وإلغاء رحلات.ويُمثل هذا الخلل أحدث حلقة في موجة هجمات إلكترونية متطورة استهدفت حكومات وشركات حول العالم، وطالت قطاعات مثل الرعاية الصحية والدفاع والتجزئة وصناعة السيارات.في هذا الصدد، قال الخبير في الأمن السيبراني والمعلوماتي محمد عزام، إن "الهجوم الإلكتروني الذي تسبب في اضطرابات كبيرة داخل عدد من المطارات العالمية لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن".وأكد أن "هذا النوع من الهجمات الإلكترونية على المطارات لن يكون الأخير"، داعيًا إلى "تعزيز منظومات الحماية الرقمية لمواجهة التهديدات المتزايدة التي تستهدف قطاع الطيران العالمي".

