فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي

في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول وللعام السادس على التوالي، احتفل العالم بـ"اليوم العالمي للمساواة في الأجر"، بقرار صادر عن الأمم المتحدة عام 2019، لتأكيد مبدأ... 22.09.2025

وتشير تقارير إعلامية إلى أن المنطقة العربية تشهد أكبر فجوة في الأجور بين الجنسين، بمتوسط يصل إلى 35 بالمئة، وبحسب التقارير ربما يستغرق سد هذه الفجوة، إذا سارت الأمور بالوتيرة الحالية، 115 عاماً.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، د. ماجد عبد العظيم: "إن الفجوة بين أجور الرجال والنساء بلغت في بعض الوظائف إلى الحد الذي تحصل فيه المرأة على ما يعادل من 25% إلى 35% فقط من الأجر الذي يحصل عليه الرجل مقابل أداء نفس الوظيفة، مما يحتاج إلى إعادة نظر والتصحيح لأن المرأة تمثل نصف المجتمع وصانعة الأجيالـ فإذا كانت تجمع ما بين مهام تربية الأولاد والتنشئة وأعمال المنزلـ وفي نفس الوقت تقوم بوظيفة تؤدي بها خدمة وتحصل على دخلـ فلا بد أن يكون هناك نوع من المساواة والعدالة في توزيع الأجور".وأكد الخبير أن "التوجهات السياسية في مصر، كنموذج للدول العربية، تسعى نحو مزيد من تمكين المرأة وزيادة دورها في التفاعل في المجتمع والمناصب في المؤسسات الكبرى وهيئات الدولة، وبصدد إصدار قوانين وتشريعات جديدة لتحقيق مزيد من العدالة وتمكين المرأة وزيادة دورها الفاعل في المجتمع".وأكد إمام أن "هناك وعياً متنامياً لدى النساء في العالم العربي بحقوقهن في الحصول على المساواة"، مشيراً إلى أن "التكنولوجيا والتحول الرقمي يلعبان دوراً مهماً في تقليص الفجوة في الأجور نتيجة منح فرص عادلة، وإتاحة العمل عن بعد ومن ثم القضاء على مفهوم التفضيلات اللوجستية".

