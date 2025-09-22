فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي

13:31 GMT 22.09.2025
راديو
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
جيهان لطفي سليمان
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول وللعام السادس على التوالي، احتفل العالم بـ"اليوم العالمي للمساواة في الأجر"، بقرار صادر عن الأمم المتحدة عام 2019، لتأكيد مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل ذي القيمة المتساوية.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن المنطقة العربية تشهد أكبر فجوة في الأجور بين الجنسين، بمتوسط يصل إلى 35 بالمئة، وبحسب التقارير ربما يستغرق سد هذه الفجوة، إذا سارت الأمور بالوتيرة الحالية، 115 عاماً.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، د. ماجد عبد العظيم: "إن الفجوة بين أجور الرجال والنساء بلغت في بعض الوظائف إلى الحد الذي تحصل فيه المرأة على ما يعادل من 25% إلى 35% فقط من الأجر الذي يحصل عليه الرجل مقابل أداء نفس الوظيفة، مما يحتاج إلى إعادة نظر والتصحيح لأن المرأة تمثل نصف المجتمع وصانعة الأجيالـ فإذا كانت تجمع ما بين مهام تربية الأولاد والتنشئة وأعمال المنزلـ وفي نفس الوقت تقوم بوظيفة تؤدي بها خدمة وتحصل على دخلـ فلا بد أن يكون هناك نوع من المساواة والعدالة في توزيع الأجور".

وأعتبر عبد العظيم أن "هذه المجهودات العملية للمرأة والوظائف التي تقوم تتم بجودة عالية وبكفاءة مماثلة للرجل تماماً، وبالتالي لا بد أن يعاد النظر فيما يتعلق بالمساواة"، مشيراً إلى أن "المرأة نجحت في تبوء مناصب قيادية وتنفيذية في الدول العربية، وبالتالي فإن عدم المساواة في الأجور يعبر عن نظرة غير منصفة وعدم عدالة".

وأكد الخبير أن "التوجهات السياسية في مصر، كنموذج للدول العربية، تسعى نحو مزيد من تمكين المرأة وزيادة دورها في التفاعل في المجتمع والمناصب في المؤسسات الكبرى وهيئات الدولة، وبصدد إصدار قوانين وتشريعات جديدة لتحقيق مزيد من العدالة وتمكين المرأة وزيادة دورها الفاعل في المجتمع".

ويرى الصحفي الاقتصادي، تامر إمام، أن "تفاوت الأجور بين الجنسين موجود أيضاً في الغرب، ولكن بنسب تتراوح بين 18-25 بالمئة، إلا أن هذه النسبة أكبر بكثير في العالم العربي، وهذا الأمر يختلف من القطاع العام للقطاع الخاص، حيث تعد الرواتب في القطاعات الحكومية أكثر انضباطاً، وفي القطاع الخاص أحياناً تتأثر الأجور بعوامل ترتبط بطبيعة العمل وحجم الطلب على جنس بعينه في القطاعات التي تعتمد طبيعتها على خصائص جسمانية وبدنية وذهنية ولوجستية، على نسب الأجور، فضلاً عن العوامل الثقافية في مجتمعاتنا العربية عقدت بشكل كبير مشاركة النساء في سوق العمل مقارنة بالغرب".

وأكد إمام أن "هناك وعياً متنامياً لدى النساء في العالم العربي بحقوقهن في الحصول على المساواة"، مشيراً إلى أن "التكنولوجيا والتحول الرقمي يلعبان دوراً مهماً في تقليص الفجوة في الأجور نتيجة منح فرص عادلة، وإتاحة العمل عن بعد ومن ثم القضاء على مفهوم التفضيلات اللوجستية".
