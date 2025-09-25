عربي
بوتين خلال منتدى "أسبوع الذرة العالمي": المحطات النووية الروسية هي الأكثر طلبا في العالم
راديو
بث مباشر
راديو
راديو
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
في عام 1925، ظهرت في الاتحاد السوفيتي السابق "الجمعية العمومية للاتصال الثقافي مع الخارج "فوكس"، وكانت مهمتها الرئيسية هي إقامة روابط ثقافية وعلمية واجتماعية مع دول أخرى.
ومع نهاية العام الأول لتأسيس الجمعية، نشأت منظمات الصداقة مع الاتحاد السوفيتي في عشرات الدول: من إنجلترا والأرجنتين إلى اليابان والسويد، وخلال السنوات الخمس الأولى فقط، استقبلت (فوكس) 6.5 ألف ضيف أجنبي من 60 دولة.
ولم يقتصر عمل "فوكس" على الدعوات فقط، بل أرسلت أيضا شخصيات سوفيتية من مجالي الثقافة والعلوم إلى الخارج، فعلى سبيل المثال، تمكن الشاعر فلاديمير ماياكوفسكي من السفر إلى أوروبا بهذه الطريقة.
الوريث لـ"فوكس" الآن هو وكالة "التعاون الروسي الدولي" (روس سوترودنيتشيستفو)، التي تواصل عملها في 80 دولة حول العالم من خلال المراكز الروسية للعلوم والثقافة، المعروفة للجمهور باسم "البيوت الروسية".
وتوجد البيوت الروسية في الشرق الأوسط، في مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس.
أكد الدكتور فاديم زايتشيكوف، رئيس البيوت الروسية في القاهرة والإسكندرية، أن عام 2025 يشهد طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية، وعلى رأسها مصر.

وقال زايتشيكوف في حديثه لراديو "سبوتنيك": "نحن نؤمن بأن التعليم هو الجسر الأقوى بين الشعوب، ولهذا نعمل على إطلاق برامج تعليمية مشتركة بين الجامعات الروسية والمصرية، تشمل برامج ماجستير ودكتوراه مزدوجة، إلى جانب دورات قصيرة تمنح شهادات روسية معتمدة".

وأشار إلى أن البيوت الروسية أصبحت مركزا حيويا لاستقبال الطلاب من مختلف الأعمار، حيث تم افتتاح 56 ورشة تعليمية حول العالم خلال العامين الماضيين، منها ورش روبوتيكس ورياضيات ومهارات مهنية موجهة لطلاب المدارس، بهدف إعدادهم للالتحاق بأفضل الجامعات الروسية والمصرية.
وأضاف: "في مصر، أطلقنا مؤخرا دورات روبوتيكس في مدرسة روسية، وسنفتتح قريبا دورات فيزياء في بيت روسيا بالقاهرة، ضمن خطة لتوسيع نطاق التعليم العلمي والتقني".
وفيما يتعلق بالمنح الدراسية، أوضح زايتشيكوف أن روسيا تقدم سنويا 30 ألف منحة دراسية للطلاب الدوليين، منها 338 منحة مخصصة لمصر، تشمل تخصصات متنوعة أبرزها الطب، الهندسة، البرمجة، والبيوتكنولوجيا.
وأكد أن التسجيل متاح حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026، عبر الموقع الإلكتروني "educationinrussia.com"، مشيراً إلى أن عملية الاختيار تتم عبر منافسة عادلة وتعتمد على تقييم الشهادات والأنشطة والملف الشخصي للطالب.
وتابع: "نحن نحرص على توجيه الطلاب نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل خلال السنوات القادمة، مثل الروبوتيكس، البرمجة، الطب النووي، والبيوتكنولوجيا، بدلاً من التركيز فقط على التخصصات التقليدية".
كما شدد زايتشيكوف على أهمية تعليم اللغة الروسية، مشيرا إلى وجود 12 قسم لغة روسية في الجامعات المصرية، وأن البيوت الروسية تلعب دوراً محورياً في دعم الأساتذة وتنظيم الدورات اللغوية، بما يسهم في تأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة في ظل المشاريع الروسية الكبرى في مصر مثل محطة الضبعة النووية.
وختم حديثه، قائلا: "البيوت الروسية ليست مجرد مراكز ثقافية، بل هي منارات تعليمية وعلمية مفتوحة أمام كل الشباب العربي. نحن نرحب بالجميع، ونوفر الدعم الكامل لكل من يرغب في الدراسة أو التدريب أو المشاركة في الأنشطة العلمية والرياضية في روسيا، هذه فرصة حقيقية لبناء مستقبل ناجح ومثمر".
