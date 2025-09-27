https://sarabic.ae/20250927/آلاف-اللبنانيين-والوافدين-يحيون-الذكرى-السنوية-الأولى-لاغتيال-الأمينين-العامين-السابقين-لـحزب-الله-1105345474.html
آلاف اللبنانيين والوافدين يحيون الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله"
آلاف اللبنانيين والوافدين يحيون الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
أحيا آلاف اللبنانيين والوافدين من دول المنطقة، اليوم السبت، الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله وهاشم... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T17:34+0000
2025-09-27T17:34+0000
2025-09-27T17:47+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105265657_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e7850fbaefe166788ddf23a72f0411f7.jpg
ووفقا لمراسل "سبوتنيك" في لبنان، شارك في المراسم ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، في لبنان الشيخ محسن آراكي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على رأس وفد رسمي، إلى جانب ممثلين عن "فصائل المقاومة" في المنطقة وشخصيات سياسية لبنانية وعربية.وألقى الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، كلمة أكد فيها أنه "لا سيادة ما دامت إسرائيل تحتل شبرًا واحدًا من لبنان"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى "وضع قضية السيادة على رأس أولوياتها"، مشددًا على "لتمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة إسرائيل".وأوضح قاسم: "سأقول لك باسمي وباسم إخوانك وهذا الجمهور المحب وكل من أحبّك في العالم، إنّا على العهد يا نصر الله، وإنّا على العهد ثابتون ولن نترك الساحة ولن نتخلّى عن السلاح".يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20250925/عضو-المجلس-السياسي-في-حزب-الله-نمتلك-القوة-الجماهيرية-الأولى-في-لبنان-ولا-نحتاج-لإثبات-ذلك-1105260563.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105265657_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3372c8e2f12376414bdb12ae46dd17a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, حصري
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, حصري
آلاف اللبنانيين والوافدين يحيون الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله"
17:34 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 17:47 GMT 27.09.2025)
حصري
أحيا آلاف اللبنانيين والوافدين من دول المنطقة، اليوم السبت، الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، في احتفالات مركزية أقيمت بشكل متزامن في العاصمة بيروت، ودير قانون النهر والبقاع.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك
" في لبنان، شارك في المراسم ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، في لبنان الشيخ محسن آراكي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على رأس وفد رسمي، إلى جانب ممثلين عن "فصائل المقاومة" في المنطقة وشخصيات سياسية لبنانية وعربية.
وألقى الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، كلمة أكد فيها أنه "لا سيادة ما دامت إسرائيل تحتل شبرًا واحدًا من لبنان"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى "وضع قضية السيادة على رأس أولوياتها"، مشددًا على "لتمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة إسرائيل".
وأوضح قاسم: "سأقول لك باسمي وباسم إخوانك وهذا الجمهور المحب وكل من أحبّك في العالم، إنّا على العهد يا نصر الله، وإنّا على العهد ثابتون ولن نترك الساحة ولن نتخلّى عن السلاح
".
وأضاف: "نزع السلاح هو نزع القوة وهذا في خدمة إسرائيل"، متابعًا: "سنواجه حملة حصر السلاح وندعو الحكومة اللبنانية للقيام بواجبها".
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.