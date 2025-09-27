https://sarabic.ae/20250927/آلاف-اللبنانيين-والوافدين-يحيون-الذكرى-السنوية-الأولى-لاغتيال-الأمينين-العامين-السابقين-لـحزب-الله-1105345474.html

آلاف اللبنانيين والوافدين يحيون الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله"

آلاف اللبنانيين والوافدين يحيون الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله"

أحيا آلاف اللبنانيين والوافدين من دول المنطقة، اليوم السبت، الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله وهاشم...

ووفقا لمراسل "سبوتنيك" في لبنان، شارك في المراسم ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، في لبنان الشيخ محسن آراكي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على رأس وفد رسمي، إلى جانب ممثلين عن "فصائل المقاومة" في المنطقة وشخصيات سياسية لبنانية وعربية.وألقى الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، كلمة أكد فيها أنه "لا سيادة ما دامت إسرائيل تحتل شبرًا واحدًا من لبنان"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى "وضع قضية السيادة على رأس أولوياتها"، مشددًا على "لتمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة إسرائيل".وأوضح قاسم: "سأقول لك باسمي وباسم إخوانك وهذا الجمهور المحب وكل من أحبّك في العالم، إنّا على العهد يا نصر الله، وإنّا على العهد ثابتون ولن نترك الساحة ولن نتخلّى عن السلاح".يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

