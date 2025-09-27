عربي
بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الأمم المتحدة عقب خطابه في الجمعية العامة
أمساليوم
بث مباشر
آلاف اللبنانيين والوافدين يحيون الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله"
آلاف اللبنانيين والوافدين يحيون الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله"
حصري
أحيا آلاف اللبنانيين والوافدين من دول المنطقة، اليوم السبت، الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، في احتفالات مركزية أقيمت بشكل متزامن في العاصمة بيروت، ودير قانون النهر والبقاع.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك" في لبنان، شارك في المراسم ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، في لبنان الشيخ محسن آراكي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على رأس وفد رسمي، إلى جانب ممثلين عن "فصائل المقاومة" في المنطقة وشخصيات سياسية لبنانية وعربية.
وألقى الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، كلمة أكد فيها أنه "لا سيادة ما دامت إسرائيل تحتل شبرًا واحدًا من لبنان"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى "وضع قضية السيادة على رأس أولوياتها"، مشددًا على "لتمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة إسرائيل".
لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
عضو المجلس السياسي في "حزب الله": نمتلك القوة الجماهيرية الأولى في لبنان ولا نحتاج لإثبات ذلك
25 سبتمبر, 17:33 GMT
وأوضح قاسم: "سأقول لك باسمي وباسم إخوانك وهذا الجمهور المحب وكل من أحبّك في العالم، إنّا على العهد يا نصر الله، وإنّا على العهد ثابتون ولن نترك الساحة ولن نتخلّى عن السلاح".

وأضاف: "نزع السلاح هو نزع القوة وهذا في خدمة إسرائيل"، متابعًا: "سنواجه حملة حصر السلاح وندعو الحكومة اللبنانية للقيام بواجبها".

يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
