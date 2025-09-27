أول رد فعل من الاتحاد السعودي بعد تلقي نجمه عرضا أوروبيا

عربي
بث مباشر... لافروف يلقي كلمة روسيا في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250927/أول-رد-فعل-من-الاتحاد-السعودي-بعد-تلقي-نجمه-عرضا-أوروبيا-1105339439.html
أول رد فعل من الاتحاد السعودي بعد تلقي نجمه عرضا أوروبيا
أول رد فعل من الاتحاد السعودي بعد تلقي نجمه عرضا أوروبيا
سبوتنيك عربي
سارعت إدارة نادي الاتحاد السعودي لاتخاذ خطوات لتمديد عقد قائد فريقها لكرة القدم الفرنسي كريم بنزيما، بعد تقارير عن اهتمام البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا،... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T16:00+0000
2025-09-27T16:00+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095849119_0:162:3049:1877_1920x0_80_0_0_d2afb3f4920f4fbd037bcec222669959.jpg
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن مورينيو، الذي أشرف على تدريب بنزيما في ريال مدريد، تواصل معه لاستكشاف إمكانية عودته إلى أوروبا، عبر بوابة بنفيكا. في المقابل، عرضت إدارة الاتحاد تمديد عقده حتى 2027، حيث يشعر اللاعب بأنه القائد الحقيقي للفريق.يأتي ذلك في ظل عدم وضوح مستقبل بنزيما مع الاتحاد، خاصة بعد خسارة الفريق أمام النصر (2-0)، في الجولة الرابعة من دوري "روشن"، مساء أمس الجمعة. وسجل بنزيما، منذ انضمامه للاتحاد، 41 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة في 65 مباراة، ما يجعله ركيزة أساسية في الفريق.
https://sarabic.ae/20250531/اتحاد-جدة-السعودي-يعتزم-تمديد-عقد-بنزيما-1101173927.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095849119_110:0:2819:2032_1920x0_80_0_0_1eb5c66df026dcb96383a490971ca8c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات

أول رد فعل من الاتحاد السعودي بعد تلقي نجمه عرضا أوروبيا

16:00 GMT 27.09.2025
© AP Photo / Manu Fernandezالفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي
الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
سارعت إدارة نادي الاتحاد السعودي لاتخاذ خطوات لتمديد عقد قائد فريقها لكرة القدم الفرنسي كريم بنزيما، بعد تقارير عن اهتمام البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، بضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية.
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن مورينيو، الذي أشرف على تدريب بنزيما في ريال مدريد، تواصل معه لاستكشاف إمكانية عودته إلى أوروبا، عبر بوابة بنفيكا.

وأشارت التقارير إلى أن بنزيما (37 عامًا) بدأ يفكر في إنهاء تجربته مع الاتحاد، ما يعزز فرص عودته إلى كرة القدم الأوروبية.

في المقابل، عرضت إدارة الاتحاد تمديد عقده حتى 2027، حيث يشعر اللاعب بأنه القائد الحقيقي للفريق.
الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
مجتمع
اتحاد جدة السعودي يعتزم تمديد عقد بنزيما
31 مايو, 19:10 GMT
يأتي ذلك في ظل عدم وضوح مستقبل بنزيما مع الاتحاد، خاصة بعد خسارة الفريق أمام النصر (2-0)، في الجولة الرابعة من دوري "روشن"، مساء أمس الجمعة.

وينتهي عقد بنزيما مع "العميد" صيف 2026، ما يتيح له التوقيع مع أي نادٍ، في يناير/ كانون الثاني 2026، والانتقال مجانًا بنهاية الموسم.

وسجل بنزيما، منذ انضمامه للاتحاد، 41 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة في 65 مباراة، ما يجعله ركيزة أساسية في الفريق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала