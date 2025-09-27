https://sarabic.ae/20250927/أول-رد-فعل-من-الاتحاد-السعودي-بعد-تلقي-نجمه-عرضا-أوروبيا-1105339439.html
أول رد فعل من الاتحاد السعودي بعد تلقي نجمه عرضا أوروبيا
أول رد فعل من الاتحاد السعودي بعد تلقي نجمه عرضا أوروبيا
سارعت إدارة نادي الاتحاد السعودي لاتخاذ خطوات لتمديد عقد قائد فريقها لكرة القدم الفرنسي كريم بنزيما، بعد تقارير عن اهتمام البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا،... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن مورينيو، الذي أشرف على تدريب بنزيما في ريال مدريد، تواصل معه لاستكشاف إمكانية عودته إلى أوروبا، عبر بوابة بنفيكا. في المقابل، عرضت إدارة الاتحاد تمديد عقده حتى 2027، حيث يشعر اللاعب بأنه القائد الحقيقي للفريق.يأتي ذلك في ظل عدم وضوح مستقبل بنزيما مع الاتحاد، خاصة بعد خسارة الفريق أمام النصر (2-0)، في الجولة الرابعة من دوري "روشن"، مساء أمس الجمعة. وسجل بنزيما، منذ انضمامه للاتحاد، 41 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة في 65 مباراة، ما يجعله ركيزة أساسية في الفريق.
سارعت إدارة نادي الاتحاد السعودي لاتخاذ خطوات لتمديد عقد قائد فريقها لكرة القدم الفرنسي كريم بنزيما، بعد تقارير عن اهتمام البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، بضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية.
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن مورينيو، الذي أشرف على تدريب بنزيما
في ريال مدريد، تواصل معه لاستكشاف إمكانية عودته إلى أوروبا، عبر بوابة بنفيكا.
وأشارت التقارير إلى أن بنزيما (37 عامًا) بدأ يفكر في إنهاء تجربته مع الاتحاد، ما يعزز فرص عودته إلى كرة القدم الأوروبية.
في المقابل، عرضت إدارة الاتحاد تمديد عقده حتى 2027، حيث يشعر اللاعب بأنه القائد الحقيقي للفريق.
يأتي ذلك في ظل عدم وضوح مستقبل بنزيما مع الاتحاد، خاصة بعد خسارة الفريق أمام النصر
(2-0)، في الجولة الرابعة من دوري "روشن"، مساء أمس الجمعة.
وينتهي عقد بنزيما مع "العميد" صيف 2026، ما يتيح له التوقيع مع أي نادٍ، في يناير/ كانون الثاني 2026، والانتقال مجانًا بنهاية الموسم.
وسجل بنزيما، منذ انضمامه للاتحاد، 41 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة في 65 مباراة، ما يجعله ركيزة أساسية في الفريق.