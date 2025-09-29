https://sarabic.ae/20250929/باحث-سياسي-الحكومة-المولدوفية-مارست-ضغوطا-وتزويرا-للتأثير-على-الانتخابات-1105412001.html

باحث سياسي: الحكومة المولدوفية مارست ضغوطا وتزويرا للتأثير على الانتخابات

قال الباحث السياسي المصري، هاني الجمل، إن الانتخابات الأخيرة في مولدوفا تعتبر الأكثر أهمية ومفصلية في تاريخ البلاد. 29.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف الجمل، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن رئيسة الدولة والأحزاب الموالية لها استخدمت الأمن السيبراني لتحييد العديد من اللجان الخاصة في التصويت، ومارست ضغوطا وأوراقا ضاغطة للتأثير على انتخابات الخارج، وخاصة في الدول التي لها مقاربات مع الحكومة الحالية.وتابع قائلا: "إن من أهم المخاطر التي قد تؤثر على هذه النتائج هي حالة الاستقطاب السياسي في داخل مولدوفا، ووجود تدخلات سياسية وعسكرية من الأطراف الخارجية، وبالتالي قد تكون مولدوفا بؤرة جديدة للمواجهة، مما يؤثر على سلاسل الإمداد ومحاولات التحول الديمقراطي".واستطرد بقوله: "إن هناك خطرا آخر يتمثل في أن تكون هناك تفاهمات بعيدة عن الأجندة الخاصة لمولدوفا، والتي يتم استخدامها لتكون شوكة في خاصرة روسيا من أجل الضغط على أمنها واستقرارها الاستراتيجي"، معتبراً أن "حالة الاستقطاب من قبل الاتحاد الأوروبي بنزع مولدوفا من هذا التواجد الجيوسياسي، ويخالف ما تم الاتفاق عليه عام 1990 إبان انهيار الاتحاد السوفيتي بعدم ضم هذه الدول إلى الناتو".ووافقت محكمة استئناف كيشينيوف، يوم الخميس الماضي، على طلب وزارة العدل المولدوفية بتقييد أنشطة حزب "قلب مولدوفا"، بقيادة إيرينا فلاح، حاكمة إقليم غاغاوزيا السابقة، لمدة 12 شهرا. ويوم الجمعة الماضية، قضت لجنة الانتخابات المركزية المولدوفية بمنع الحزب من المشاركة في الانتخابات البرلمانية ضمن الكتلة الوطنية. وأكد حزب "قلب مولدوفا" أن قرار لجنة الانتخابات المركزية باستبعاده من الحملة البرلمانية قبل يومين من الانتخابات "غير قانوني وله دوافع سياسية".وشهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، تشير إلى منع المراقبين من دخول المقار الانتخابية، ورفض منحهم الاعتماد، كما تعذر على ممثل في ألمانيا الوصول إلى صناديق الاقتراع، منذ صباح اليوم الأحد.وأفادت "سبوتنيك مولدوفا"، بوقوع انتهاكات في دول أوروبية أخرى، ففي تارغو موريس، رومانيا، مُنع المراقبون من دخول أحد مراكز الاقتراع، وفي فرنسا وإسبانيا، رُفض اعتمادهم، وفي ألمانيا، لم يتمكن أحد الممثلين من الوصول إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح.وأضافت الوكالة أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب الديمقراطية والعمل (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.

