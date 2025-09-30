https://sarabic.ae/20250930/هل-يسهم-تغيير-مفوضية-الانتخابات-في-تعديل-موعد-العملية-الانتخابية-الليبية-أم-يعقد-المشهد؟-1105455004.html

هل يسهم تغيير "مفوضية الانتخابات" في تعديل موعد العملية الانتخابية الليبية أم يعقد المشهد؟

هل يسهم تغيير "مفوضية الانتخابات" في تعديل موعد العملية الانتخابية الليبية أم يعقد المشهد؟

تشهد ليبيا جدلا واسعا حول مستقبل العملية الانتخابية، خصوصا بعد الحديث عن إمكانية تغيير مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 30.09.2025, سبوتنيك عربي

وبينما يرى بعض المتابعين أن التغيير قد يفتح الباب أمام ضخ دماء جديدة وتجاوز العقبات التي أعاقت الانتخابات الماضية، يعتقد آخرون أن الإشكالية عميقة وترتبط بالتجاذبات السياسية والانقسام المؤسساتي أكثر من ارتباطها بالجانب الإداري والفني.ويبقى السؤال الأبرز: هل يسهم تغيير إدارة المفوضية فعلًا في تقريب موعد الانتخابات أم أنه مجرد خطوة شكلية لا تمس جوهر الأزمة.ضوابط محددةيرى الأكاديمي الليبي إلياس الباروني، أن تغيير مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات يمكن اعتباره خطوة بالغة الأهمية من الناحية الرمزية والمؤسسية، لأنه يبعث برسالة واضحة إلى الأطراف المحلية والدولية مفادها وجود نية لتحريك العملية الانتخابية المتعثرة.لكنه أوضح في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذا التغيير من الناحية العملية يظل مرهونا بمعايير اختيار القيادة الجديدة، مؤكدا أن نجاحه يتوقف على الالتزام بالكفاءة والخبرة والحياد في التعيين.وأضاف: "بالتالي، فإن التغيير وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع إصلاحات إجرائية وضمانات سياسية وقانونية واضحة".وأشار الباروني إلى أن العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات السابقة كانت فنية وسياسية على حد سواء. فمن الناحية الفنية، برز غياب قاعدة دستورية توافقية تنظم العملية الانتخابية، إلى جانب استمرار الخلافات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، فضلاً عن القصور في البنية التحتية الانتخابية في بعض المناطق، وانعدام الأمن في أخرى، إضافة إلى نقص التمويل وتأخر اعتماده.وتابع: "أما العراقيل السياسية، فتتمثل أساسا في الانقسام الحاصل داخل السلطة التنفيذية ووجود حكومتين متنافستين، إضافة إلى سيطرة التشكيلات المسلحة، وانعدام الثقة بين الأطراف السياسية، فضلا عن المخاوف المتبادلة من نتائج الانتخابات وما قد تفرزه من موازين جديدة للسلطة".وأكد أن المفوضية العليا للانتخابات كانت من بين أكثر المؤسسات التي حافظت على قدر ملحوظ من الاستقلالية رغم الانقسامات القائمة، غير أن هذه الاستقلالية بدأت تتآكل تدريجيا مع تنامي الضغوط السياسية عليها.وأردف: "هنا تكمن أهمية تغيير الإدارة، فإذا تم التغيير وفق معايير مهنية صارمة وبعيدا عن منطق المحاصصة، فإنه قد يمنح الإدارة الجديدة مساحة أوسع لاتخاذ قرارات فنية مستقلة، أما إذا خضع لضغوط الأطراف السياسية ورغبتها في ضمان نتائج محددة أو إقصاء منافسين، فإنه قد يؤدي إلى إضعاف المفوضية. وبالتالي، فإن العامل الحاسم في هذه العملية لا يكمن في التغيير الشكلي، بل في آلية التعيين والضمانات المصاحبة له".كما دعا إلى توفير دعم دولي محايد من الأمم المتحدة والبعثات الدولية لمواكبة العملية وضمان نزاهتها، إلى جانب التزامات مكتوبة من الأطراف السياسية بعدم التدخل في عمل المفوضية والالتزام باحترام نتائج الانتخابات.وأكد كذلك على أهمية إقرار إجراءات شفافة لنشر القرارات والتقارير المالية للمفوضية، بما يعزز ثقة الجمهور ويضمن مصداقية العملية الانتخابية برمتها.خطوة مهمةمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، إن اتفاق مجلسي النواب والدولة على تغيير مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات يعدّ خطوة مهمة، لكن ما يليها أكثر أهمية، وهو مدى القدرة على التوافق حول اختيار شخصية بعيدة عن منطق المحاصصة الحزبية والسياسية، حيث يسعى كل طرف إلى الدفع بمرشحه الخاص.وأعرب احميد، عن أمله في أن لا يكون هذا التغيير مجرد محاولة من المجلس الأعلى للدولة لإظهار أنه لا يعرقل التوافق مع مجلس النواب.وشدد على أن المفوضية لم تكن يوما عائقا أمام العملية الانتخابية، بل إن عدم جاهزية الأطراف الليبية وتعقيد المشهد السياسي هما السبب الرئيسي في تعطيل الانتخابات.وأشار إلى أن المفوضية كانت دائما حريصة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وممارسة دورها باستقلالية، إلا أن التجاذبات السياسية انعكست سلبا على عملها.وأوضح المحلل السياسي أن الضمانات في العملية السياسية وخارطة الطريق واضحة، خاصة أنها مدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مما يجعل مسألة إجراء الانتخابات مطروحة وبقوة في المشهد الليبي.وأضاف أن الجميع يترقب دور البعثة الأممية في إنجاز هذا الاستحقاق، ومدى قدرتها على التعامل بجدية مع جميع الأطراف وتنفيذ ما وعدت به.وقال: "إن المجلس الأعلى للدولة اجتمع مع مجلس النواب ووافقا على تغيير مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات خلال عشرة أيام، لكن يبقى السؤال: كيف سيتم ذلك؟ وهل سنشهد توافقا حقيقيا حول الأعضاء الجدد بعيدا عن المحاصصة والانتماءات الضيقة؟".

