باحث سياسي: مشروع "جدار المسيرات" يكشف سوء نية الأوروبيين في التعامل مع روسيا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث سياسي: مشروع "جدار المسيرات" يكشف سوء نية الأوروبيين في التعامل مع روسيا
باحث سياسي: مشروع "جدار المسيرات" يكشف سوء نية الأوروبيين في التعامل مع روسيا
سبوتنيك عربي
تناول الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور وسام إسماعيل، مناقشات الاتحاد الأوروبي حول مقترحات إنشاء "جدار من الطائرات المسيّرة" لحماية القارة، وذلك خلال قمة... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T17:29+0000
2025-10-01T17:43+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104797809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f58fda3d1b49012fde6f49281c4045e5.jpg
مشيرًا إلى أن "هذا المشروع يعكس سوء نية الأوروبيين في التعامل مع روسيا". معتبرًا أن "الخيار الأفضل كان يفترض أن يقوم على بناء السلام عبر الحوار وفهم الواقع الروسي".ولفت إلى أن "مشكلة أوروبا تكمن في فقدان موقعها ضمن النظام الدولي، إذ لم تعد قطبًا فاعلًا، ولن تكون طرفًا أساسيًا إذا تحققت التعددية الدولية، لا كدول منفردة ولا كاتحاد، فهي غير قادرة على المنافسة في المنظومة العالمية، وتسعى فقط إلى إشاعة جو من الاستنفار لتوحي بأنها ما زالت لاعبًا في الساحة الدولية".كما شدد إسماعيل على أن "هذا المشروع يكشف أن السلوك الأوروبي يهدف إلى فرض توازن قوى بما يخدم مصالحه على حساب مصالح الآخرين، واستهداف روسيا لإخضاعها وإسقاطها، انطلاقًا من العقلية الاستعمارية القائمة منذ القرن السادس عشر"، ما يفسّر الاتجاه نحو التصعيد عبر مشروع "جدار المسيّرات" وما قد يتبعه من خطوات أكثر استفزازًا، بدلًا من اللجوء إلى الحوار.
تناول الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور وسام إسماعيل، مناقشات الاتحاد الأوروبي حول مقترحات إنشاء "جدار من الطائرات المسيّرة" لحماية القارة، وذلك خلال قمة كوبنهاغن.
مشيرًا إلى أن "هذا المشروع يعكس سوء نية الأوروبيين في التعامل مع روسيا". معتبرًا أن "الخيار الأفضل كان يفترض أن يقوم على بناء السلام عبر الحوار وفهم الواقع الروسي".

وأوضح إسماعيل في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "المشروع الأميركي هو الذي يوجه قمة كوبنهاغن، لا الأمن الأوروبي، لأن الطريق إليه أقصر وأقل كلفة بكثير من بناء جدار من المسيرات والتصعيد في شرق أوروبا".

بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
خبير بريطاني: من المحتمل أن تتخذ أوروبا قرارا بشأن الأصول الروسية في الأيام المقبلة
16:41 GMT
ولفت إلى أن "مشكلة أوروبا تكمن في فقدان موقعها ضمن النظام الدولي، إذ لم تعد قطبًا فاعلًا، ولن تكون طرفًا أساسيًا إذا تحققت التعددية الدولية، لا كدول منفردة ولا كاتحاد، فهي غير قادرة على المنافسة في المنظومة العالمية، وتسعى فقط إلى إشاعة جو من الاستنفار لتوحي بأنها ما زالت لاعبًا في الساحة الدولية".

وأضاف إسماعيل: "الأوروبيون، على عكس ما يعلنون، لا يؤمنون بالسلام القائم على الأمن الجماعي ولا يسعون إلى تحقيقه، بل يعملون على الإيحاء بوجود خطر روسي يهدد أوروبا للانطلاق من خلفية دفاعية".

رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
خبير: ستارمر يحاول تعويض مشاكل بريطانيا في السياسة الخارجية والعداء لروسيا
18:00 GMT
وبين اسماعيل أن مشروع "جدار المسيّرات" يعكس واقعًا مغايرًا يُظهر أوروبا بموقع المعتدي على روسيا من خلال عدم الاعتراف بظروفها الأمنية".
كما شدد إسماعيل على أن "هذا المشروع يكشف أن السلوك الأوروبي يهدف إلى فرض توازن قوى بما يخدم مصالحه على حساب مصالح الآخرين، واستهداف روسيا لإخضاعها وإسقاطها، انطلاقًا من العقلية الاستعمارية القائمة منذ القرن السادس عشر"، ما يفسّر الاتجاه نحو التصعيد عبر مشروع "جدار المسيّرات" وما قد يتبعه من خطوات أكثر استفزازًا، بدلًا من اللجوء إلى الحوار.
