باحث سياسي: مشروع "جدار المسيرات" يكشف سوء نية الأوروبيين في التعامل مع روسيا

باحث سياسي: مشروع "جدار المسيرات" يكشف سوء نية الأوروبيين في التعامل مع روسيا

تناول الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور وسام إسماعيل، مناقشات الاتحاد الأوروبي حول مقترحات إنشاء "جدار من الطائرات المسيّرة" لحماية القارة، وذلك خلال قمة... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

مشيرًا إلى أن "هذا المشروع يعكس سوء نية الأوروبيين في التعامل مع روسيا". معتبرًا أن "الخيار الأفضل كان يفترض أن يقوم على بناء السلام عبر الحوار وفهم الواقع الروسي".ولفت إلى أن "مشكلة أوروبا تكمن في فقدان موقعها ضمن النظام الدولي، إذ لم تعد قطبًا فاعلًا، ولن تكون طرفًا أساسيًا إذا تحققت التعددية الدولية، لا كدول منفردة ولا كاتحاد، فهي غير قادرة على المنافسة في المنظومة العالمية، وتسعى فقط إلى إشاعة جو من الاستنفار لتوحي بأنها ما زالت لاعبًا في الساحة الدولية".كما شدد إسماعيل على أن "هذا المشروع يكشف أن السلوك الأوروبي يهدف إلى فرض توازن قوى بما يخدم مصالحه على حساب مصالح الآخرين، واستهداف روسيا لإخضاعها وإسقاطها، انطلاقًا من العقلية الاستعمارية القائمة منذ القرن السادس عشر"، ما يفسّر الاتجاه نحو التصعيد عبر مشروع "جدار المسيّرات" وما قد يتبعه من خطوات أكثر استفزازًا، بدلًا من اللجوء إلى الحوار.

