باحث سياسي: مشروع "جدار المسيرات" يكشف سوء نية الأوروبيين في التعامل مع روسيا

17:29 GMT 01.10.2025 (تم التحديث: 17:43 GMT 01.10.2025)
تناول الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور وسام إسماعيل، مناقشات الاتحاد الأوروبي حول مقترحات إنشاء "جدار من الطائرات المسيّرة" لحماية القارة، وذلك خلال قمة كوبنهاغن.
مشيرًا إلى أن "هذا المشروع يعكس سوء نية الأوروبيين في التعامل مع روسيا". معتبرًا أن "الخيار الأفضل كان يفترض أن يقوم على بناء السلام عبر الحوار وفهم الواقع الروسي".
وأوضح إسماعيل في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "المشروع الأميركي هو الذي يوجه قمة كوبنهاغن، لا الأمن الأوروبي، لأن الطريق إليه أقصر وأقل كلفة بكثير من بناء جدار من المسيرات والتصعيد في شرق أوروبا".
ولفت إلى أن "مشكلة أوروبا تكمن في فقدان موقعها ضمن النظام الدولي، إذ لم تعد قطبًا فاعلًا، ولن تكون طرفًا أساسيًا إذا تحققت التعددية الدولية، لا كدول منفردة ولا كاتحاد، فهي غير قادرة على المنافسة في المنظومة العالمية
، وتسعى فقط إلى إشاعة جو من الاستنفار لتوحي بأنها ما زالت لاعبًا في الساحة الدولية".
وأضاف إسماعيل: "الأوروبيون، على عكس ما يعلنون، لا يؤمنون بالسلام القائم على الأمن الجماعي ولا يسعون إلى تحقيقه، بل يعملون على الإيحاء بوجود خطر روسي يهدد أوروبا للانطلاق من خلفية دفاعية".
وبين اسماعيل أن مشروع "جدار المسيّرات" يعكس واقعًا مغايرًا يُظهر أوروبا بموقع المعتدي على روسيا من خلال عدم الاعتراف بظروفها الأمنية".
كما شدد إسماعيل على أن "هذا المشروع يكشف أن السلوك الأوروبي
يهدف إلى فرض توازن قوى بما يخدم مصالحه على حساب مصالح الآخرين، واستهداف روسيا لإخضاعها وإسقاطها، انطلاقًا من العقلية الاستعمارية القائمة منذ القرن السادس عشر"، ما يفسّر الاتجاه نحو التصعيد عبر مشروع "جدار المسيّرات" وما قد يتبعه من خطوات أكثر استفزازًا، بدلًا من اللجوء إلى الحوار.