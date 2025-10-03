إعلام: أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بتبرير الهجمات على السفن في البحر الكاريبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بتبرير الهجمات على السفن في البحر الكاريبي
إعلام: أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بتبرير الهجمات على السفن في البحر الكاريبي
سبوتنيك عربي
طالب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) بتقديم مبررات لشنّ هجمات على السفن في منطقة البحر الكاريبي، والتي يزعم الجيش الأمريكي أنها... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T05:19+0000
2025-10-03T05:19+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
رئاسة فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/62/1016626224_0:116:2210:1359_1920x0_80_0_0_71edc10b4333d7730604533bbdc917c8.jpg
وقالت التقارير: "يوم الأربعاء (أول أمس)، عُقد اجتماع سري للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، قدم فيه المستشار العام للبنتاغون إيرل ماثيوز، التبرير القانوني للضربات العسكرية على السفن الأمريكية اللاتينية في منطقة البحر الكاريبي، التي أذن بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وبحسب مصادر استشهدت بها الصحيفة، فإن أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، أشاروا إلى "عدم وجود معلومات استخبارية وأدلة ملموسة تدعم الحاجة إلى توجيه ضربات عسكرية".وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس (السلطة التشريعية)، يوم أمس الخميس، أن البلاد في حالة "صراع مسلح" مع عصابات المخدرات، التي صنفتها الإدارة كـ"منظمات إرهابية".جاء هذا البيان، عقب إرسال سفن حربية أمريكية، بما في ذلك طراد صواريخ موجهة وغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية، إلى شواطئ جمهورية فنزويلا. ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها "استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، قواتها العسكرية مرات عدة، لتدمير قوارب يُزعم أنها "تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا".لافروف: ممارسة الضغوط القسرية على الدول ذات السيادة أمر غير مقبولوزير الخارجية الكوبي: الولايات المتحدة تزيد من خطر الحرب في منطقة البحر الكاريبي
الولايات المتحدة الأمريكية
طالب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) بتقديم مبررات لشنّ هجمات على السفن في منطقة البحر الكاريبي، والتي يزعم الجيش الأمريكي أنها "تُنفّذ في إطار مكافحة تهريب المخدرات"، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر مطّلعة.
وقالت التقارير: "يوم الأربعاء (أول أمس)، عُقد اجتماع سري للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، قدم فيه المستشار العام للبنتاغون إيرل ماثيوز، التبرير القانوني للضربات العسكرية على السفن الأمريكية اللاتينية في منطقة البحر الكاريبي، التي أذن بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال": "أعرب بعض المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين، الذين حضروا إحاطة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، يوم الأربعاء، عن مخاوفهم بشأن مبرر الإدارة لهذه الخطوة وحثّوا المسؤولين على تطوير حجج قانونية أقوى".

وبحسب مصادر استشهدت بها الصحيفة، فإن أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، أشاروا إلى "عدم وجود معلومات استخبارية وأدلة ملموسة تدعم الحاجة إلى توجيه ضربات عسكرية".
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس (السلطة التشريعية)، يوم أمس الخميس، أن البلاد في حالة "صراع مسلح" مع عصابات المخدرات، التي صنفتها الإدارة كـ"منظمات إرهابية".
مسيرة لدعم الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو لفنزويلا في كراكاس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة: مكافحة المخدرات ذريعة للولايات المتحدة لتغيير المسار السياسي للبلاد
27 سبتمبر, 05:59 GMT

وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد لنشر "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد إمكانية شن عملية عسكرية في فنزويلا.

جاء هذا البيان، عقب إرسال سفن حربية أمريكية، بما في ذلك طراد صواريخ موجهة وغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية، إلى شواطئ جمهورية فنزويلا. ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها "استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، قواتها العسكرية مرات عدة، لتدمير قوارب يُزعم أنها "تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا".
لافروف: ممارسة الضغوط القسرية على الدول ذات السيادة أمر غير مقبول
وزير الخارجية الكوبي: الولايات المتحدة تزيد من خطر الحرب في منطقة البحر الكاريبي
