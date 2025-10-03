https://sarabic.ae/20251003/إعلام-أعضاء-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يطالبون-بتبرير-الهجمات-على-السفن-في-البحر-الكاريبي-1105560221.html

إعلام: أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بتبرير الهجمات على السفن في البحر الكاريبي

طالب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) بتقديم مبررات لشنّ هجمات على السفن في منطقة البحر الكاريبي، والتي يزعم الجيش الأمريكي أنها... 03.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت التقارير: "يوم الأربعاء (أول أمس)، عُقد اجتماع سري للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، قدم فيه المستشار العام للبنتاغون إيرل ماثيوز، التبرير القانوني للضربات العسكرية على السفن الأمريكية اللاتينية في منطقة البحر الكاريبي، التي أذن بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وبحسب مصادر استشهدت بها الصحيفة، فإن أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، أشاروا إلى "عدم وجود معلومات استخبارية وأدلة ملموسة تدعم الحاجة إلى توجيه ضربات عسكرية".وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس (السلطة التشريعية)، يوم أمس الخميس، أن البلاد في حالة "صراع مسلح" مع عصابات المخدرات، التي صنفتها الإدارة كـ"منظمات إرهابية".جاء هذا البيان، عقب إرسال سفن حربية أمريكية، بما في ذلك طراد صواريخ موجهة وغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية، إلى شواطئ جمهورية فنزويلا. ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها "استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، قواتها العسكرية مرات عدة، لتدمير قوارب يُزعم أنها "تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا".لافروف: ممارسة الضغوط القسرية على الدول ذات السيادة أمر غير مقبولوزير الخارجية الكوبي: الولايات المتحدة تزيد من خطر الحرب في منطقة البحر الكاريبي

