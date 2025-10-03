https://sarabic.ae/20251003/ضغوط-على-حماس-لقبول-خطة-ترامب-ومصير-المشتركين-في-أسطول-الصمود-بعد-اعتقال-إسرائيل-لهم-1105579356.html

ضغوط على "حماس" لقبول خطة ترامب... ومصير المشتركين في "أسطول الصمود" بعد اعتقال إسرائيل لهم

ضغوط على "حماس" لقبول خطة ترامب... ومصير المشتركين في "أسطول الصمود" بعد اعتقال إسرائيل لهم

يترقب العالم مصير خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول غزة، والتي شهدت تغييرات جوهرية بعد لقاء بين الأخير ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك... 03.10.2025

ومنح ترامب حركة حماس الفلسطينية مهلة أيام عدة لقبول خطته، بينما أبدت الحركة تحفظها على بعض البنود، التي وصفتها بـ"الغامضة"، إضافة إلى تأكيدها على صعوبة تنفيذ البند الخاص بإطلاق جميع المحتجزين، رغم أنها تعهدت بدراسة الخطة ومواصلة المشاورات بشأن ردها، مطالبةً بمزيد من الوقت.في غضون ذلك، ترددت أنباء حول ممارسة الوسطاء ضغوطا على الحركة من أجل القبول بالخطة المقترحة، خوفا من المزيد من التصعيد في غزة التي لم تعد تحتمل استمرار هذه الحرب، التي أودت بحياة عشرات الآلاف، ودمرت القطاع بالكامل .وأوضح حمادة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المعلومات المتوفرة لدى الجبهة تشير إلى أن جولات جديدة ستعقد بين الوسطاء، خاصة قطر وحركة حماس، بهدف مناقشة هذه النقاط وتحديد المواقف منها".وفيما يتعلق بأبرز البنود التي قد تواجه رفضًا من قبل "حماس" والفصائل الفلسطينية، أشار معتصم حمادة إلى أن "الحديث عن انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة يثير القلق، وهناك اعتراض على ذلك الأمر خاصة في ظل تصريحات إسرائيلية تفيد ببقاء قواتها في القطاع إلى حين تشكيل قوة دولية تتولى السيطرة عليه"، واعتبر أن "هذه الشروط "مطاطة" وغير محددة، ما يمنح إسرائيل مبررا لاستمرار وجودها العسكري".وشدد حمادة على أن "الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة لا بد أن يكون تاما وكاملا، دون أي ترتيبات أمنية أو دولية تتيح لإسرائيل البقاء تحت ذرائع مختلفة".مصير المشاركين في "أسطول الصمود العالمي" بعد اعتقال إسرائيل لهم وتداعيات منع الأسطول من الوصول إلى غزةقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل نقلت مئات الناشطين من المشاركين في "أسطول الصمود العالمي" لأحد السجون تمهيدا لترحيلهم.وأفادت وسائل الإعلام بأن "473 ناشطا من "أسطول الصمود العالمي" نُقلوا إلى سجن "كتسيعوت" تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم".في السياق نفسه، صرحت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، بأن عددا من نشطاء سفن "أسطول الصمود العالمي"، الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية، أعلنوا عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام منذ لحظة احتجازهم.ووصف حساب "أسطول الصمود العالمي"، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري.قال الإعلامي والحقوقي، رضا ياسين، إن "ما يقوم به أسطول الصمود قانوني وإنساني يهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة ووقف الإبادة المستمرة منذ عامين".وذكر أن "إسرائيل نقلت المشاركين في الأسطول إلى ميناء أسدود ثم تنقلهم إلى السجون وتقوم بالتحقيق معهم ومن ثم سوف تقوم بترحيلهم إلى دولهم".الحكومة المغربية تدعو للحوار عقب احتجاجات واسعة أوقعت قتلى ومصابينأكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، استعداد حكومته للحوار والتجاوب مع المطالب الاجتماعية من داخل المؤسسات، في أعقاب موجة احتجاجات اجتاحت عدداً من المدن المغربية خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى.وقال أخنوش، في كلمة رسمية، إنه تابع التطورات المؤسفة التي شهدتها مدن مغربية خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، وأدت إلى إصابة المئات من عناصر الأمن”، مشيراً إلى أن الحكومة تعتبر أن “المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمواجهة الإشكالات في المغرب”.وجاء تصريح رئيس الحكومة في ظل تصاعد الاحتجاجات التي دعت إليها حركة “جيل زد 212″، وهي حركة شبابية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطالب بتحسين الخدمات العامة الأساسية، خاصة التعليم والصحة.ودعت الحركة إلى تنظيم مظاهرات “سلمية” جديدة، مؤكدةً على ضرورة “المحافظة على الطابع السلمي” للتحركات، ومجددة مطالبها المتمثلة في “تعليم يليق بالإنسان وبدون تفاوتات” و”صحة لكل مواطن بدون استثناءات”.ودعا أقداد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى "ضرورة التضامن مع هذه المطالب ومساندتها، باعتبارها تعبيرا عن معاناة حقيقية تستوجب الاستجابة".وأوضح أقداد أن "حزب التقدم والاشتراكية لطالما نادى بهذه المطالب، التي تشمل تحسين جودة الخدمات العمومية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، إلا أن الحكومة لم تصغ لها في السابق"، وأضاف أن "الحزب سبق أن حذر مرارا من تجاهل هذه المطالب، لما قد يترتب على ذلك من تصاعد في الاحتجاجات الشعبية".وختم أقداد بأن "ما يطرحه الشباب اليوم في الشارع المغربي يُعد تأكيد ما يدافع عنه الحزب منذ سنوات"، داعيا إلى "التعامل الجاد والمسؤول مع هذه المطالب لضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات".الأمم المتحدة تحث على تحرك عاجل لمنع "الفظائع" في الفاشر السودانيةأصدرت الأمم المتحدة نداء عاجلا لاتخاذ إجراءات فورية لتجنب "هجمات واسعة النطاق ذات دوافع عرقية وفظائع" في مدينة الفاشر الواقعة غربي السودان.وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان، أن "الفظائع ليست أمرا محتوما"، مشددا على أن جميع الأطراف يمكنها منع وقوعها من خلال "اتخاذ خطوات عملية لدعم القانون الدولي، وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، ووضع حد لاستمرار جرائم الفظائع".من جانبه، نفى رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، وجود مجاعة في السودان، مشيرا إلى أن ما يتداول في بعض وسائل الإعلام، أو ما يصدر عن بعض المنظمات بهذا الشأن، لا يعكس الواقع على الأرض.ولفتت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "المدينة محاصرة من كل الجوانب، ملقية المسؤولية الكاملة على طرفي الحرب"، وطالبت عثمان "بضرورة التدخل الدولي لإنقاذ السكان وتقديم المساعدات الإنسانية، في ظل المجاعة المنتشرة والأزمات الموجودة من الأساس في الصحة والتعليم والغذاء".اقتصاديا .. البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 21 و22% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%.جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته لجنة السياسات النقدية بالبنك، يوم الخميس، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".وقالت اللجنة إن سعر الائتمان والخصم جرى خفضه أيضا بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5%.وقدّر البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم إلى نطاق 12%-13% بالربع الثالث من العام، ليصل إلى حوالي 14% على مدار العام، ليقترب من مستهدفه بحلول الربع الرابع 2026.ويستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاق من 5% الى-9% في الربع الرابع من 2026 .وأشارت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "لجنة السياسات النقدية تأخذ هذه القرارات استنادا إلى معدل التضخم والبطالة"، مبينةً أن "التضخم مستمر في الهبوط منذ يوليو/ تموز 2025، وهو مؤشر جيد يقترب من المستهدف، وفي الوقت نفسه من المتوقع تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة".

