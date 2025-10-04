ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة "آلية الزناد"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة "آلية الزناد"
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة "آلية الزناد"

12:55 GMT 04.10.2025
راديو
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة "آلية الزناد"
تستعد الحكومة الإيرانية، غدا الأحد، لعرض البرنامج الذي أعدته لمواجهة "آلية الزناد" بشأن إعادة فرض العقوبات، لإقراره، وقالت إن طهران كانت مستعدة لعقد اجتماع بمشاركة الـ"ترويكا الأوروبية"، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومبعوث الرئيس الأمريكي، و"لكن الطرف الآخر رفض أو لم يحضر الاجتماعات".
ويتضمن برنامج إيران "منح المؤسسات الحكومية مهاما محددة، لمواجهة تداعيات العقوبات وتقليص الضغوط على المواطنين".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الإيرانية د. حكم أمهز، إن "خطة إيران تتضمن شقين، الأول الإجراءات التي ستتخذها إيران على المستوى الداخلي والقرارات التي ستتخذها، والجزء الثاني مرتبط بعلاقات إيران الخارجية".

وأوضح أمهز أن "الرد على تنفيذ "آلية الزناد" يشمل أيضا مشروع قرار أمام البرلمان حول إمكانية الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي يمكن أن تتخذ طهران مواقف تالية لهذا الخروج مثل وقف التعاون مع الوكالة وتغيير العقيدة النووية، وهذا لن يكون في مصلحة الدول الغربية".

وأكد الخبير أن "إعادة تفعيل العقوبات الدولية ليس له تأثير كبير، لأنها تشكل جزءا من العقوبات الأمريكية الأشمل والأقسى، فضلًا عن أن هناك متغيرات على المستوى الدولي عما كان الوضع عليه في 2015".

من جانبها، أكدت أستاذة العلاقات الدولية د. نورهان الشيخ، أن "إيران تتعرض لعقوبات على مدار أكثر من 45 عاما، وقد طوّرت آليات لمواجهتها، وكوّنت ما يشبه المناعة تجاه هذه العقوبات، وعلى الرغم من أن رفع العقوبات كان يعمل على إنعاش الاقتصاد الإيراني ويخفف الضغوط عليه، إلا أن استمرار العقوبات لن يكون مؤلمًا كثيرًا لإيران، خاصة أن عددا كبيرا من الدول أصبح يواجه عقوبات بشكل أو بآخر، سواء في شكل عقوبات مباشرة أو تعريفات جمركية، وبالتالي بدأت هذه الدول في تطوير تعاون مباشر، ولم تعد تكترث كثيرا بالعقوبات، ولا بالالتزام بها في تعاملاتها البينية، وعليه فقد أصبحت هناك مساحات أكبر وأوسع لإيران يمكنها أنها تتحرك فيها".

واعتبرت الشيخ أن "الفشل الأوروبي في التعامل مع هذه الملفات، والانصياع الكامل للتوجهات الأمريكية، أدى إلى أن أوروبا لم تعد فاعلا دوليا مستقلا يمكن التعويل عليه أو الوثوق به، وبدأ الأمر يتحول إلى عزلة تدريجية للغرب عن باقي العالم أو الأغلبية العالمية، وهذا بات واضحا في معظم الملفات حتى على مستوى العلاقات الاقتصادية".
إعداد تقديم: جيهان لطفي
