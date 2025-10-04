https://sarabic.ae/20251004/ما-هي-ملامح-خطة-إيران-لمواجهة-آلية-الزناد-1105610313.html
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة "آلية الزناد"
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة "آلية الزناد"
تستعد الحكومة الإيرانية، غدا الأحد، لعرض البرنامج الذي أعدته لمواجهة "آلية الزناد" بشأن إعادة فرض العقوبات، لإقراره، وقالت إن طهران كانت مستعدة لعقد اجتماع
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الإيرانية د. حكم أمهز، إن "خطة إيران تتضمن شقين، الأول الإجراءات التي ستتخذها إيران على المستوى الداخلي والقرارات التي ستتخذها، والجزء الثاني مرتبط بعلاقات إيران الخارجية".وأكد الخبير أن "إعادة تفعيل العقوبات الدولية ليس له تأثير كبير، لأنها تشكل جزءا من العقوبات الأمريكية الأشمل والأقسى، فضلًا عن أن هناك متغيرات على المستوى الدولي عما كان الوضع عليه في 2015".واعتبرت الشيخ أن "الفشل الأوروبي في التعامل مع هذه الملفات، والانصياع الكامل للتوجهات الأمريكية، أدى إلى أن أوروبا لم تعد فاعلا دوليا مستقلا يمكن التعويل عليه أو الوثوق به، وبدأ الأمر يتحول إلى عزلة تدريجية للغرب عن باقي العالم أو الأغلبية العالمية، وهذا بات واضحا في معظم الملفات حتى على مستوى العلاقات الاقتصادية".
تستعد الحكومة الإيرانية، غدا الأحد، لعرض البرنامج الذي أعدته لمواجهة "آلية الزناد" بشأن إعادة فرض العقوبات، لإقراره، وقالت إن طهران كانت مستعدة لعقد اجتماع بمشاركة الـ"ترويكا الأوروبية"، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومبعوث الرئيس الأمريكي، و"لكن الطرف الآخر رفض أو لم يحضر الاجتماعات".
ويتضمن برنامج إيران "منح المؤسسات الحكومية مهاما محددة، لمواجهة تداعيات العقوبات وتقليص الضغوط على المواطنين".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الإيرانية د. حكم أمهز، إن "خطة إيران تتضمن شقين، الأول الإجراءات التي ستتخذها إيران على المستوى الداخلي والقرارات التي ستتخذها، والجزء الثاني مرتبط بعلاقات إيران الخارجية".
وأوضح أمهز أن "الرد على تنفيذ "آلية الزناد" يشمل أيضا مشروع قرار أمام البرلمان حول إمكانية الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي يمكن أن تتخذ طهران مواقف تالية لهذا الخروج مثل وقف التعاون مع الوكالة وتغيير العقيدة النووية، وهذا لن يكون في مصلحة الدول الغربية".
وأكد الخبير أن "إعادة تفعيل العقوبات الدولية ليس له تأثير كبير، لأنها تشكل جزءا من العقوبات الأمريكية الأشمل والأقسى، فضلًا عن أن هناك متغيرات على المستوى الدولي عما كان الوضع عليه في 2015".
من جانبها، أكدت أستاذة العلاقات الدولية د. نورهان الشيخ، أن "إيران تتعرض لعقوبات على مدار أكثر من 45 عاما، وقد طوّرت آليات لمواجهتها، وكوّنت ما يشبه المناعة تجاه هذه العقوبات، وعلى الرغم من أن رفع العقوبات كان يعمل على إنعاش الاقتصاد الإيراني ويخفف الضغوط عليه، إلا أن استمرار العقوبات لن يكون مؤلمًا كثيرًا لإيران، خاصة أن عددا كبيرا من الدول أصبح يواجه عقوبات بشكل أو بآخر، سواء في شكل عقوبات مباشرة أو تعريفات جمركية، وبالتالي بدأت هذه الدول في تطوير تعاون مباشر، ولم تعد تكترث كثيرا بالعقوبات، ولا بالالتزام بها في تعاملاتها البينية، وعليه فقد أصبحت هناك مساحات أكبر وأوسع لإيران يمكنها أنها تتحرك فيها".
واعتبرت الشيخ أن "الفشل الأوروبي في التعامل مع هذه الملفات، والانصياع الكامل للتوجهات الأمريكية، أدى إلى أن أوروبا لم تعد فاعلا دوليا مستقلا يمكن التعويل عليه أو الوثوق به، وبدأ الأمر يتحول إلى عزلة تدريجية للغرب عن باقي العالم أو الأغلبية العالمية، وهذا بات واضحا في معظم الملفات حتى على مستوى العلاقات الاقتصادية".