وزير الخارجية الأمريكي: حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب

وزير الخارجية الأمريكي: حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأحد، عن أمله في أن تكون 90% من قضايا الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل قد حلت عندما تصل الفرق إلى القاهرة.

وقال روبيو، "إن حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب"، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع تحديد جدول زمني دقيق للإفراج عن الرهائن لكن لا يمكن أن يستغرق ذلك أسابيع أو أياما.وأضاف أن "هناك اجتماعات جارية بشأن اتفاق إسرائيل وحماس، ونأمل في الانتهاء من الأمور اللوجستية المتعلقة بذلك بسرعة كبيرة"، متابعا: "المرحلة الثانية وهي مرحلة نزع السلاح والانسحاب فلن تكون سهلة".ومساء أول أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح موقع البيت الأبيض أن "هذه الخطة، التي تضم 21 بندًا، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث "لاقت استحسانا من القادة الحاضرين".وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

