https://sarabic.ae/20251006/الكرملين-بوتين-أجرى-محادثة-هاتفية-مع-نتنياهو--1105696621.html

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع نتنياهو

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع نتنياهو

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلاله الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك خطة... 06.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-06T17:36+0000

2025-10-06T17:36+0000

2025-10-06T18:00+0000

روسيا

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

فلسطين المحتلة

أخبار فلسطين اليوم

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103167/77/1031677726_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_8935ff16f27352c801470589a7f03dc1.jpg

وجاء في بيان الكرملين: "ناقش الطرفان التطورات الراهنة في الشرق الأوسط بعمق، بما في ذلك في سياق خطة الرئيس الأمريكي للتسوية في قطاع غزة، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين موقف روسيا الثابت المؤيد للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس الإطار القانوني الدولي المعترف به".وأضاف البيان: "عشية عيد ميلاد الرئيس فلاديمير بوتين، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) عن أطيب تمنياته".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له خلال الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، أن روسيا اطلعت على خطة ترامب بشأن فلسطين وعلى ما يبدو هناك ضوء في آخر النفق.وقال الرئيس الروسي خلال الاجتماع، متحدثا عن الصراع في الشرق الأوسط: "يبدو لي أنه لا يزال هناك ضوء في نهاية النفق"، مؤكدا أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله بالطرق الغربية.

https://sarabic.ae/20250805/تعليقا-على-الاتصال-بين-بوتين-ونتنياهو-خبير-روسيا-تقود-جهود-وقف-الحرب-وتفعيل-المسار-السياسي-1103386188.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

فلسطين المحتلة

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار إيران