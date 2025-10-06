https://sarabic.ae/20251006/الكرملين-بوتين-أجرى-محادثة-هاتفية-مع-نتنياهو--1105696621.html
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع نتنياهو
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع نتنياهو
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلاله الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك خطة...
وجاء في بيان الكرملين: "ناقش الطرفان التطورات الراهنة في الشرق الأوسط بعمق، بما في ذلك في سياق خطة الرئيس الأمريكي للتسوية في قطاع غزة، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين موقف روسيا الثابت المؤيد للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس الإطار القانوني الدولي المعترف به".وأضاف البيان: "عشية عيد ميلاد الرئيس فلاديمير بوتين، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) عن أطيب تمنياته".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له خلال الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، أن روسيا اطلعت على خطة ترامب بشأن فلسطين وعلى ما يبدو هناك ضوء في آخر النفق.وقال الرئيس الروسي خلال الاجتماع، متحدثا عن الصراع في الشرق الأوسط: "يبدو لي أنه لا يزال هناك ضوء في نهاية النفق"، مؤكدا أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله بالطرق الغربية.
17:36 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 18:00 GMT 06.10.2025)
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلاله الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن غزة.
وجاء في بيان الكرملين: "ناقش الطرفان التطورات الراهنة في الشرق الأوسط بعمق، بما في ذلك في سياق خطة الرئيس الأمريكي للتسوية في قطاع غزة، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين موقف روسيا الثابت المؤيد للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس الإطار القانوني الدولي المعترف به".
وأضاف البيان: "جرى تبادل لوجهات النظر حول قضايا إقليمية أخرى، وأعرب الطرفان، على وجه الخصوص، عن الاهتمام بإيجاد حلول تفاوضية للوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتعزيز الاستقرار في سوريا".
وأضاف البيان: "عشية عيد ميلاد الرئيس فلاديمير بوتين، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) عن أطيب تمنياته".
وختم البيان بالقول: "من جانبه، هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والشعب الإسرائيلي بعيد العرش اليهودي".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له خلال الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، أن روسيا اطلعت على خطة ترامب بشأن فلسطين وعلى ما يبدو هناك ضوء في آخر النفق.
وقال الرئيس الروسي خلال الاجتماع، متحدثا عن الصراع في الشرق الأوسط: "يبدو لي أنه لا يزال هناك ضوء في نهاية النفق"، مؤكدا أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله بالطرق الغربية.