أوشاكوف: بعض الأمور في العمل بين موسكو وواشنطن قد لا تكون ظاهرة لكنها ستصبح ملموسة عاجلا أم آجلا

وقال أوشاكوف في تصريحات على قناة "روسيا 1"، إن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية "مستمرة، نحن نتحدث باستمرار".وأكد أوشاكوف أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا تمثّل البوصلة التي توجه عمل روسيا والولايات المتحدة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.وأشار أوشاكوف إلى أن الولايات المتحدة قادرة على التأثير في سياسة أوروبا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، مضيفا: "الأمريكيون يستطيعون، وبالطبع يؤثرون، وهم يؤثرون فعلاً".وتابع أوشاكوف: "لقد وُجّهت إلى روسيا العديد من الاتهامات التي لا أساس لها، وبعض الدول صدّقتها. وبعضها لا يصدقها، لكنها تخشى من الوضع العام لأنه سلبي للغاية تجاه روسيا".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن التوتر يتصاعد اليوم، من جميع الأطراف فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.وكشف بيسكوف، أن الأوروبيين وكييف يُظهرون رفضًا تامًّا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، موضحا أن "الأوروبيون والنظام في كييف، يظهرون رفضا تاما للقيام بأي خطوة في هذا الاتجاه".وعلق بيسكوف، على التصريحات الصادرة في الولايات المتحدة بشأن صواريخ "توماهوك": "هناك بالفعل الكثير من التصريحات، ولا بد من التحقق منها جميعًا، ونحن نرصدها بعناية".ونوه بيسكوف بأن مسألة تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"، تثير قلقا بالغا لدى موسكو، موضحا أن صواريخ "توماهوك" سلاح خطير، لكنها لا يمكن أن تغيّر الوضع على الجبهة.الكرملين: الأوروبيون يتخذون موقفا عسكريا متطرفا يصعب تفسيره

