خلال لقائه في موسكو... الرئيس السوري يتعهد للرئيس بوتين باحترام الاتفاقات السابقة بين البلدين

خلال لقائه في موسكو... الرئيس السوري يتعهد للرئيس بوتين باحترام الاتفاقات السابقة بين البلدين

في زيارة تحمل دلالات متعددة، حلّ الرئيس السوري أحمد الشرع ضيفًا في الكرملين، والتقى الرئيس فلاديمير بوتين، في أول زيارة رسمية له إلى موسكو منذ تسلمه السلطة في...

أثارت الزيارة اهتمامًا واسعًا، حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في الأمن والسياسة والاقتصاد والطاقة وإعادة الإعمار. كما طلب الشرع من موسكو الإسهام في الملفات الاقتصادية وإمدادات القمح والطاقة والتعاون في إعادة بناء الجيش السوري، إضافة إلى البحث في إمكانية نشر شرطة عسكرية روسية جنوبي سوريا للحد من الضغوط الإسرائيلية.قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شاملة لبنيتها التحتية، مشيرًا إلى أن روسيا قادرة على تقديم الدعم والمشاركة في هذه العملية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات النقل وإعادة تأهيل منظومة الطاقة، مؤكدًا أن هذه الملفات ستُبحث بشكل أكثر تفصيلًا خلال المرحلة المقبلة.وذكر أن هناك أفقًا لتطوير التعاون التاريخي بين روسيا وسوريا، وأصبح هناك تأكيد على مستوى القمة للمناخ الجيد للعلاقات وتعليمات للحكومة للعمل في المجالات المختلفة والملموسة، خاصة الاقتصادية والعسكرية، لافتًا إلى الأهمية الجيوسياسية لتطوير الشراكة بين موسكو ودمشق في ظل المتغيرات الحاصلة في المنطقة، إذ تحتاج سوريا إلى موازنة علاقاتها على المستوى الإقليمي والدولي.واعتبر أن الزيارة استمرار للعلاقات القديمة بين البلدين ونتائج اللقاءات بين الوفود الروسية على مدار الأشهر الماضية. وشدد على أن ذلك يعد تأكيدًا على الحقائق السياسية التي تسمح بتطور علاقات الصداقة، وهو ما أظهرته زيارة الرئيس الشرع. ولفت إلى أن روسيا ساعدت سوريا كثيرًا في المجال الاقتصادي وبناء الجيش وتسليحه، وهو ما يتم تجديده بطلب سوري في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة.

