خلال لقائه في موسكو... الرئيس السوري يتعهد للرئيس بوتين باحترام الاتفاقات السابقة بين البلدين

عربي
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
راديو
خلال لقائه في موسكو... الرئيس السوري يتعهد للرئيس بوتين باحترام الاتفاقات السابقة بين البلدين
خلال لقائه في موسكو... الرئيس السوري يتعهد للرئيس بوتين باحترام الاتفاقات السابقة بين البلدين
في زيارة تحمل دلالات متعددة، حلّ الرئيس السوري أحمد الشرع ضيفًا في الكرملين، والتقى الرئيس فلاديمير بوتين، في أول زيارة رسمية له إلى موسكو منذ تسلمه السلطة في...
خلال لقائه بموسكو.. الرئيس السوري يتعهد للرئيس بوتين باحترام الاتفاقات السابقة بين البلدين
خلال لقائه بموسكو.. الرئيس السوري يتعهد للرئيس بوتين باحترام الاتفاقات السابقة بين البلدين
أثارت الزيارة اهتمامًا واسعًا، حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في الأمن والسياسة والاقتصاد والطاقة وإعادة الإعمار. كما طلب الشرع من موسكو الإسهام في الملفات الاقتصادية وإمدادات القمح والطاقة والتعاون في إعادة بناء الجيش السوري، إضافة إلى البحث في إمكانية نشر شرطة عسكرية روسية جنوبي سوريا للحد من الضغوط الإسرائيلية.قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شاملة لبنيتها التحتية، مشيرًا إلى أن روسيا قادرة على تقديم الدعم والمشاركة في هذه العملية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات النقل وإعادة تأهيل منظومة الطاقة، مؤكدًا أن هذه الملفات ستُبحث بشكل أكثر تفصيلًا خلال المرحلة المقبلة.وذكر أن هناك أفقًا لتطوير التعاون التاريخي بين روسيا وسوريا، وأصبح هناك تأكيد على مستوى القمة للمناخ الجيد للعلاقات وتعليمات للحكومة للعمل في المجالات المختلفة والملموسة، خاصة الاقتصادية والعسكرية، لافتًا إلى الأهمية الجيوسياسية لتطوير الشراكة بين موسكو ودمشق في ظل المتغيرات الحاصلة في المنطقة، إذ تحتاج سوريا إلى موازنة علاقاتها على المستوى الإقليمي والدولي.واعتبر أن الزيارة استمرار للعلاقات القديمة بين البلدين ونتائج اللقاءات بين الوفود الروسية على مدار الأشهر الماضية. وشدد على أن ذلك يعد تأكيدًا على الحقائق السياسية التي تسمح بتطور علاقات الصداقة، وهو ما أظهرته زيارة الرئيس الشرع. ولفت إلى أن روسيا ساعدت سوريا كثيرًا في المجال الاقتصادي وبناء الجيش وتسليحه، وهو ما يتم تجديده بطلب سوري في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة.
خلال لقائه في موسكو... الرئيس السوري يتعهد للرئيس بوتين باحترام الاتفاقات السابقة بين البلدين

في زيارة تحمل دلالات متعددة، حلّ الرئيس السوري أحمد الشرع ضيفًا في الكرملين، والتقى الرئيس فلاديمير بوتين، في أول زيارة رسمية له إلى موسكو منذ تسلمه السلطة في البلاد.
أثارت الزيارة اهتمامًا واسعًا، حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في الأمن والسياسة والاقتصاد والطاقة وإعادة الإعمار.

أكد الرئيس السوري تعهده الكامل باحترام جميع الاتفاقيات السابقة بين البلدين، سواء العسكرية أو الاقتصادية، ما يعزز من الشراكة الطبيعية والتاريخية بين البلدين.

كما طلب الشرع من موسكو الإسهام في الملفات الاقتصادية وإمدادات القمح والطاقة والتعاون في إعادة بناء الجيش السوري، إضافة إلى البحث في إمكانية نشر شرطة عسكرية روسية جنوبي سوريا للحد من الضغوط الإسرائيلية.
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شاملة لبنيتها التحتية، مشيرًا إلى أن روسيا قادرة على تقديم الدعم والمشاركة في هذه العملية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات النقل وإعادة تأهيل منظومة الطاقة، مؤكدًا أن هذه الملفات ستُبحث بشكل أكثر تفصيلًا خلال المرحلة المقبلة.

في هذا السياق، أكد الدبلوماسي الروسي السابق ألكسندر زاسبكين، أن هناك توقعات إيجابية لمخرجات زيارة الرئيس السوري إلى موسكو، بفضل الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالمناقشات واللغة المشتركة بين الرئيسين بوتين والشرع.

وذكر أن هناك أفقًا لتطوير التعاون التاريخي بين روسيا وسوريا، وأصبح هناك تأكيد على مستوى القمة للمناخ الجيد للعلاقات وتعليمات للحكومة للعمل في المجالات المختلفة والملموسة، خاصة الاقتصادية والعسكرية، لافتًا إلى الأهمية الجيوسياسية لتطوير الشراكة بين موسكو ودمشق في ظل المتغيرات الحاصلة في المنطقة، إذ تحتاج سوريا إلى موازنة علاقاتها على المستوى الإقليمي والدولي.

في السياق، يرى خبير الشؤون الدولية د. أسامة سماق، أن زيارة الرئيس السوري إلى موسكو تحمل أهمية كبيرة، نظرًا لتجذرها تاريخيًا.

واعتبر أن الزيارة استمرار للعلاقات القديمة بين البلدين ونتائج اللقاءات بين الوفود الروسية على مدار الأشهر الماضية. وشدد على أن ذلك يعد تأكيدًا على الحقائق السياسية التي تسمح بتطور علاقات الصداقة، وهو ما أظهرته زيارة الرئيس الشرع.
ولفت إلى أن روسيا ساعدت سوريا كثيرًا في المجال الاقتصادي وبناء الجيش وتسليحه، وهو ما يتم تجديده بطلب سوري في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة.
