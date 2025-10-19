https://sarabic.ae/20251019/هل-تندلع-حرب-غزة-من-جديد-بعد-تسجيل-انتهاكات-متتالية-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار؟--1106175425.html
تصويت... هل تندلع حرب غزة من جديد بعد تسجيل انتهاكات متتالية لاتفاق وقف إطلاق النار؟
هل تندلع حرب غزة من جديد بعد تسجيل انتهاكات متتالية لاتفاق وقف إطلاق النار؟
على الرغم من استمرار بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، من أن الحرب في قطاع غزة لن... 19.10.2025, سبوتنيك عربي
بدوره، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية في غزة. وتزامن ذلك مع هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على مدينة رفح، بعد تبادل إطلاق نار، وأسفر الحدث عن إصابة 6 جنود إسرائيليين.فهل تندلع حرب غزة من جديد بعد تسجيل انتهاكات متتالية لاتفاق وقف إطلاق النار؟
2025
تصويت... هل تندلع حرب غزة من جديد بعد تسجيل انتهاكات متتالية لاتفاق وقف إطلاق النار؟
على الرغم من استمرار بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، من أن الحرب في قطاع غزة لن تنتهي إلا بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس.
بدوره، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية في غزة. وتزامن ذلك مع هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على مدينة رفح، بعد تبادل إطلاق نار، وأسفر الحدث عن إصابة 6 جنود إسرائيليين.
من جانبها، نفت حركة "حماس" حدوث أي هجوم وشيك أو انتهاك لوقف إطلاق النار.
فهل تندلع حرب غزة من جديد بعد تسجيل انتهاكات متتالية لاتفاق وقف إطلاق النار؟