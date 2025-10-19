عربي
تصويت... هل تندلع حرب غزة من جديد بعد تسجيل انتهاكات متتالية لاتفاق وقف إطلاق النار؟
تصويت... هل تندلع حرب غزة من جديد بعد تسجيل انتهاكات متتالية لاتفاق وقف إطلاق النار؟
سبوتنيك عربي
على الرغم من استمرار بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، من أن الحرب في قطاع غزة لن... 19.10.2025, سبوتنيك عربي
استطلاعات الرأي
قطاع غزة
غزة
أخبار فلسطين اليوم
بدوره، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية في غزة. وتزامن ذلك مع هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على مدينة رفح، بعد تبادل إطلاق نار، وأسفر الحدث عن إصابة 6 جنود إسرائيليين.فهل تندلع حرب غزة من جديد بعد تسجيل انتهاكات متتالية لاتفاق وقف إطلاق النار؟
قطاع غزة
غزة
تصويت... هل تندلع حرب غزة من جديد بعد تسجيل انتهاكات متتالية لاتفاق وقف إطلاق النار؟

على الرغم من استمرار بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، من أن الحرب في قطاع غزة لن تنتهي إلا بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس.
بدوره، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية في غزة. وتزامن ذلك مع هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على مدينة رفح، بعد تبادل إطلاق نار، وأسفر الحدث عن إصابة 6 جنود إسرائيليين.
من جانبها، نفت حركة "حماس" حدوث أي هجوم وشيك أو انتهاك لوقف إطلاق النار.
فهل تندلع حرب غزة من جديد بعد تسجيل انتهاكات متتالية لاتفاق وقف إطلاق النار؟
