https://sarabic.ae/20251020/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إطلاق-النار-على-مجموعتين-تجاوزتا-الخط-الأصفر-في-الشجاعية-1106196008.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على مجموعتين تجاوزتا الخط الأصفر في الشجاعية

الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على مجموعتين تجاوزتا الخط الأصفر في الشجاعية

سبوتنيك عربي

زعم الجيش الإسرائيلي أنه "رصد مسلحين عبروا الخط الأصفر واقتربوا من قواته في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة"، واصفًا ذلك بأنه شكّل تهديدًا مباشرًا لقواته. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T08:49+0000

2025-10-20T08:49+0000

2025-10-20T08:49+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/38/1013483829_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_bedb82a40bb2ab676d3b1e1519ecad69.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قواته أطلقت النار على المسلحين الذين عبروا الخط الأصفر لإزالة التهديد الموجه ضد القوات".وأضاف أنه "بعد ذلك بوقت قصير، تم رصد عدد آخر من المسلحين الذين عبروا الخط الأصفر واقتربوا من قواته في المنطقة، وجرى إطلاق النار عليهم".وتابع: "تنتشر قوات الجيش في القيادة الجنوبية في المنطقة وفقًا لخطوط اتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل عملياتها لإزالة أي تهديد مباشر".وكشف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، تفاصيل أحداث مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على قواته.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "نفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا على منطقة رفح"، مؤكدا "تدمير عدد من المواقع العملياتية والمنشآت العسكرية رصدت داخلها أنشطة لعناصر إرهابية".وأوضح البيان أن "ما حدث انتهاك صارخ لوقف النار"، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي سيقابل أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار برد قوي".وشن سلاح الجو الإسرائيلي، أمس الأحد، هجوما على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش وفلسطينيين.وقال الإعلام الإسرائيلي إن القصف جاء‌ بعد انفجار في آلية عسكرية إسرائيلية، مشيرا إلى إصابة 6 جنود إسرائيليين في الحدث الأمني جنوب غزة.و‌أوضح أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية لبحث الرد على انتهاك وقف النار في غزة".ونفت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، الادعاءات الواردة في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن هجوم وشيك أو انتهاك لوقف إطلاق النار.وأوضحت في بيان لها، أن "الحقائق على الأرض تشير إلى أن سلطات الاحتلال هي التي شكلت ومولت وسلحت عصابات إجرامية في قطاع غزة".وأكدت "حماس" أن أجهزة الشرطة في غزة، بدعم أهلي، تقوم بواجبها في ملاحقة هذه العصابات ومحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة".ودعت حركة حماس الإدارة الأمريكية إلى "التوقف عن ترديد رواية الاحتلال، والانصراف إلى لجم انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت الماضي، أن "أمريكا أبلغت الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بتقارير موثوقة تشير إلى انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قِبل حركة حماس الفلسطينية ضد سكان غزة".واعتبرت في بيان لها أن "هذا الهجوم المخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويقوض التقدم الكبير الذي تحقق من خلال جهود الوساطة".ويوم الاثنين الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الذين ظلوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلا من غزة و250 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

https://sarabic.ae/20251019/السيسي-يدعو-الشعب-المصري-إلى-التبرع-في-إعمار-قطاع-غزة-1106181474.html

https://sarabic.ae/20251020/وزير-الخارجية-المصري-الالتزام-بـاتفاق-غزة-خطوة-أساسية-لتثبيت-التهدئة-وإنهاء-الحرب-1106194720.html

https://sarabic.ae/20251019/وزير-سابق-بحكومة-كردستان-العراق-غزة-شهدت-أعنف-جريمة-إبادة-جماعية-في-العالم-1106187730.html

https://sarabic.ae/20251019/إسرائيل-تعلن-وقف-إدخال-المساعدات-إلى-غزة-1106186478.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس