الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على مجموعتين تجاوزتا الخط الأصفر في الشجاعية
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على مجموعتين تجاوزتا الخط الأصفر في الشجاعية
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على مجموعتين تجاوزتا الخط الأصفر في الشجاعية

08:49 GMT 20.10.2025
© AP Photo / Adel Hana غزة
غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
زعم الجيش الإسرائيلي أنه "رصد مسلحين عبروا الخط الأصفر واقتربوا من قواته في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة"، واصفًا ذلك بأنه شكّل تهديدًا مباشرًا لقواته.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قواته أطلقت النار على المسلحين الذين عبروا الخط الأصفر لإزالة التهديد الموجه ضد القوات".
وأضاف أنه "بعد ذلك بوقت قصير، تم رصد عدد آخر من المسلحين الذين عبروا الخط الأصفر واقتربوا من قواته في المنطقة، وجرى إطلاق النار عليهم".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
السيسي يدعو الشعب المصري إلى التبرع في إعمار قطاع غزة
أمس, 13:22 GMT
وتابع: "تنتشر قوات الجيش في القيادة الجنوبية في المنطقة وفقًا لخطوط اتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل عملياتها لإزالة أي تهديد مباشر".
وكشف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، تفاصيل أحداث مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على قواته.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "نفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا على منطقة رفح"، مؤكدا "تدمير عدد من المواقع العملياتية والمنشآت العسكرية رصدت داخلها أنشطة لعناصر إرهابية".
وأوضح البيان أن "ما حدث انتهاك صارخ لوقف النار"، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي سيقابل أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار برد قوي".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
وزير الخارجية المصري: الالتزام بـ"اتفاق غزة" خطوة أساسية لتثبيت التهدئة وإنهاء الحرب
07:35 GMT
وشن سلاح الجو الإسرائيلي، أمس الأحد، هجوما على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش وفلسطينيين.
وقال الإعلام الإسرائيلي إن القصف جاء‌ بعد انفجار في آلية عسكرية إسرائيلية، مشيرا إلى إصابة 6 جنود إسرائيليين في الحدث الأمني جنوب غزة.
و‌أوضح أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية لبحث الرد على انتهاك وقف النار في غزة".
الدكتور محمد إحسان وزير حقوق الإنسان السابق في حكومة كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
وزير سابق بحكومة كردستان العراق: غزة شهدت أعنف جريمة إبادة جماعية في العالم
أمس, 17:40 GMT
ونفت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، الادعاءات الواردة في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن هجوم وشيك أو انتهاك لوقف إطلاق النار.
وأوضحت في بيان لها، أن "الحقائق على الأرض تشير إلى أن سلطات الاحتلال هي التي شكلت ومولت وسلحت عصابات إجرامية في قطاع غزة".
وأكدت "حماس" أن أجهزة الشرطة في غزة، بدعم أهلي، تقوم بواجبها في ملاحقة هذه العصابات ومحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة".
ودعت حركة حماس الإدارة الأمريكية إلى "التوقف عن ترديد رواية الاحتلال، والانصراف إلى لجم انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار".
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
إسرائيل تعلن وقف إدخال المساعدات إلى غزة
أمس, 16:32 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت الماضي، أن "أمريكا أبلغت الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بتقارير موثوقة تشير إلى انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قِبل حركة حماس الفلسطينية ضد سكان غزة".
واعتبرت في بيان لها أن "هذا الهجوم المخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويقوض التقدم الكبير الذي تحقق من خلال جهود الوساطة".
وتابعت: "تطالب الدول الضامنة "حماس" بالوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وقف إطلاق النار، وفي حال أقدمت "حماس" على هذا الهجوم، فسيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على سلامة وقف إطلاق النار".
ويوم الاثنين الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الذين ظلوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلا من غزة و250 أسيرا فلسطينيا من سجونها.
