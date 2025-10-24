https://sarabic.ae/20251024/الاتحاد-الأوروبي-يطالب-إسرائيل-بالإفراج-عن-أموال-السلطة-الفلسطينية-المحتجزة-ووقف-التوسع-الاستيطاني-1106351667.html

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة ووقف التوسع الاستيطاني

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة ووقف التوسع الاستيطاني

سبوتنيك عربي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في ختام قمة قادته في بروكسل أمس الخميس، مواصلة دعمه للسلطة الفلسطينية، بما يشمل دعم إصلاحاتها وتسهيل عودتها إلى قطاع غزة. 24.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-24T11:20+0000

2025-10-24T11:20+0000

2025-10-24T11:25+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الضفة الغربية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg

ودعا المجلس، في البيان الختامي للقمة، إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن إيرادات الضرائب المحتجزة، والتي تُعد ضرورية لتمكين السلطة الفلسطينية من أداء مهامها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.كما طالب المجلس إسرائيل بالتراجع عن خطة مستوطنة "E1" التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين. وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن في أغسطس/آب الماضي، أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات والمحاكم الدولية بشأن حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية إذا رفضت إعادتها. وأكد عباس أن "حجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي ولن نسكت عنه، وهو ما شكّل أزمة مالية واقتصادية كبيرة، خصوصاً بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا". وأضاف عباس: "طالبنا دول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة، بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة. وسنرفع هذا الأمر للمؤسسات والمحاكم الدولية في حال رفض إسرائيل إعادة هذه الأموال طبقاً للاتفاقات الموقعة".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة. وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم. وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

https://sarabic.ae/20251024/تصويت-برأيك-هل-تردع-تحذيرات-ترامب-إسرائيل-عن-ضم-الضفة-الغربية؟-1106348463.html

https://sarabic.ae/20251024/بين-تحذيرات-ترامب-وتطمينات-نتنياهو-هل-ترجئ-إسرائيل-حلمها-بضم-الضفة-الغربية؟-1106340018.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية