السعودية توقع اتفاقية أممية هي الأولى من نوعها لمكافحة الجريمة السيبرانية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
السعودية توقع اتفاقية أممية هي الأولى من نوعها لمكافحة الجريمة السيبرانية
السعودية توقع اتفاقية أممية هي الأولى من نوعها لمكافحة الجريمة السيبرانية
السعودية توقع اتفاقية أممية هي الأولى من نوعها لمكافحة الجريمة السيبرانية
سبوتنيك عربي
وقّعت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المهندس ماجد المزيد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T08:58+0000
2025-10-27T08:58+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094131860_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_d4679e6539cbe4172c1c2ea35c833733.jpg
وتُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عاما، وفقا لبيان من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية.وتشمل الاتفاقية 5 بنود تجرم أفعالا، مثل الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو تعديلها أو إفسادها، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وفقا لوسائل إعلام سعودية.وشاركت المملكة في جميع مراحل إعداد وصياغة الاتفاقية والمخرج النهائي الذي اعتمد.وتأتي الاتفاقية في ظل تزايد التهديدات السيبرانية عالميا، وتعزز التعاون الدولي، وتدعم التدابير الوقائية، وتبني القدرات المتخصصة للحد من الجريمة السيبرانية ومكافحتها.ويعكس توقيع المملكة العربية السعودية استمرار دورها في دعم الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني وتعزيز التعاون الدولي، وذلك خلال ترؤس المهندس ماجد المزيد وفد المملكة في حفل التوقيع الذي عُقد في هانوي، في الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، ومرجعا وطنيا لحماية المصالح الحيوية والبنى التحتية، وتمثل المملكة في جميع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالأمن السيبراني، وتتابع تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال.
https://sarabic.ae/20250914/كيف-يمكن-للذكاء-الاصطناعي-أن-يحول-صور-الإنترنت-إلى-تهديدات-للأمن-السيبراني؟-1104842322.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094131860_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_89325fb85f1b42478ad624695129bff8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن

السعودية توقع اتفاقية أممية هي الأولى من نوعها لمكافحة الجريمة السيبرانية

08:58 GMT 27.10.2025
الأمن السيبراني
الأمن السيبراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Photo / /unsplash/ Bernard Herman
تابعنا عبر
وقّعت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المهندس ماجد المزيد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وتُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عاما، وفقا لبيان من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية.
وتشمل الاتفاقية 5 بنود تجرم أفعالا، مثل الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو تعديلها أو إفسادها، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وفقا لوسائل إعلام سعودية.
وشاركت المملكة في جميع مراحل إعداد وصياغة الاتفاقية والمخرج النهائي الذي اعتمد.
وتأتي الاتفاقية في ظل تزايد التهديدات السيبرانية عالميا، وتعزز التعاون الدولي، وتدعم التدابير الوقائية، وتبني القدرات المتخصصة للحد من الجريمة السيبرانية ومكافحتها.
طبيعة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
مجتمع
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول صور الإنترنت إلى تهديدات للأمن السيبراني؟
14 سبتمبر, 20:11 GMT
ويعكس توقيع المملكة العربية السعودية استمرار دورها في دعم الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني وتعزيز التعاون الدولي، وذلك خلال ترؤس المهندس ماجد المزيد وفد المملكة في حفل التوقيع الذي عُقد في هانوي، في الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، ومرجعا وطنيا لحماية المصالح الحيوية والبنى التحتية، وتمثل المملكة في جميع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالأمن السيبراني، وتتابع تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال.
