https://sarabic.ae/20251027/السعودية-توقع-اتفاقية-أممية-هي-الأولى-من-نوعها--لمكافحة-الجريمة-السيبرانية-1106430073.html
السعودية توقع اتفاقية أممية هي الأولى من نوعها لمكافحة الجريمة السيبرانية
السعودية توقع اتفاقية أممية هي الأولى من نوعها لمكافحة الجريمة السيبرانية
سبوتنيك عربي
وقّعت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المهندس ماجد المزيد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T08:58+0000
2025-10-27T08:58+0000
2025-10-27T08:58+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094131860_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_d4679e6539cbe4172c1c2ea35c833733.jpg
وتُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عاما، وفقا لبيان من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية.وتشمل الاتفاقية 5 بنود تجرم أفعالا، مثل الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو تعديلها أو إفسادها، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وفقا لوسائل إعلام سعودية.وشاركت المملكة في جميع مراحل إعداد وصياغة الاتفاقية والمخرج النهائي الذي اعتمد.وتأتي الاتفاقية في ظل تزايد التهديدات السيبرانية عالميا، وتعزز التعاون الدولي، وتدعم التدابير الوقائية، وتبني القدرات المتخصصة للحد من الجريمة السيبرانية ومكافحتها.ويعكس توقيع المملكة العربية السعودية استمرار دورها في دعم الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني وتعزيز التعاون الدولي، وذلك خلال ترؤس المهندس ماجد المزيد وفد المملكة في حفل التوقيع الذي عُقد في هانوي، في الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، ومرجعا وطنيا لحماية المصالح الحيوية والبنى التحتية، وتمثل المملكة في جميع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالأمن السيبراني، وتتابع تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال.
https://sarabic.ae/20250914/كيف-يمكن-للذكاء-الاصطناعي-أن-يحول-صور-الإنترنت-إلى-تهديدات-للأمن-السيبراني؟-1104842322.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094131860_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_89325fb85f1b42478ad624695129bff8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن
السعودية توقع اتفاقية أممية هي الأولى من نوعها لمكافحة الجريمة السيبرانية
وقّعت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المهندس ماجد المزيد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وتُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عاما، وفقا لبيان من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية.
وتشمل الاتفاقية 5 بنود تجرم أفعالا، مثل الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو تعديلها أو إفسادها، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وفقا لوسائل إعلام سعودية.
وشاركت المملكة في جميع مراحل إعداد وصياغة الاتفاقية والمخرج النهائي الذي اعتمد.
وتأتي الاتفاقية في ظل تزايد التهديدات السيبرانية عالميا، وتعزز التعاون الدولي، وتدعم التدابير الوقائية، وتبني القدرات المتخصصة للحد من الجريمة السيبرانية ومكافحتها.
ويعكس توقيع المملكة العربية السعودية استمرار دورها في دعم الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني وتعزيز التعاون الدولي، وذلك خلال ترؤس المهندس ماجد المزيد وفد المملكة في حفل التوقيع الذي عُقد في هانوي، في الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، ومرجعا وطنيا لحماية المصالح الحيوية والبنى التحتية، وتمثل المملكة في جميع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالأمن السيبراني، وتتابع تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال.