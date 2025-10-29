عربي
صور ساحرة لخريف جمهورية القرم الروسية
صور ساحرة لخريف جمهورية القرم الروسية
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الساحرة لخريف جمهورية القرم الروسية، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 29.10.2025
صور ساحرة لخريف جمهورية القرم الروسية

13:33 GMT 29.10.2025
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الساحرة لخريف جمهورية القرم الروسية، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوركروم العنب في وادي زولوتايا بالكا في منطقة بالاكلافا في جمهورية القرم الروسية.
كروم العنب في وادي زولوتايا بالكا في منطقة بالاكلافا في جمهورية القرم الروسية. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
كروم العنب في وادي زولوتايا بالكا في منطقة بالاكلافا في جمهورية القرم الروسية.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالسياح في طريقهم إلى شلال دجور-دجور في جمهورية القرم الروسية.
السياح في طريقهم إلى شلال دجور-دجور في جمهورية القرم الروسية. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
السياح في طريقهم إلى شلال دجور-دجور في جمهورية القرم الروسية.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسيارة عند شلال دجور-دجور في جمهورية القرم الروسية.
سيارة عند شلال دجور-دجور في جمهورية القرم الروسية. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
سيارة عند شلال دجور-دجور في جمهورية القرم الروسية.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورمزارع الكروم في قرية فورون في جمهورية القرم الروسية.
مزارع الكروم في قرية فورون في جمهورية القرم الروسية. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
مزارع الكروم في قرية فورون في جمهورية القرم الروسية.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

قطة تشرب الماء عند شلال دجور-دجور في جمهورية القرم الروسية.

قطة تشرب الماء عند شلال دجور-دجور في جمهورية القرم الروسية. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

قطة تشرب الماء عند شلال دجور-دجور في جمهورية القرم الروسية.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوركنيسة قيامة المسيح في فوروس في جمهورية القرم الروسية.
كنيسة قيامة المسيح في فوروس في جمهورية القرم الروسية. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
كنيسة قيامة المسيح في فوروس في جمهورية القرم الروسية.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سياح يقفون عند شلال دجور-دجور في جمهورية القرم الروسية.

سياح يقفون عند شلال دجور-دجور في جمهورية القرم الروسية. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

سياح يقفون عند شلال دجور-دجور في جمهورية القرم الروسية.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورمزارع الكروم في قرية فورون في جمهورية القرم الروسية.
مزارع الكروم في قرية فورون في جمهورية القرم الروسية. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
مزارع الكروم في قرية فورون في جمهورية القرم الروسية.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سيارة تعبر الطريق في منطقة سوداك في جمهورية القرم الروسية.

سيارة تعبر الطريق في منطقة سوداك في جمهورية القرم الروسية. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

سيارة تعبر الطريق في منطقة سوداك في جمهورية القرم الروسية.

