خبير: زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى الصين تأتي في سياق التنسيق الاستراتيجي بين البلدين

خبير: زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى الصين تأتي في سياق التنسيق الاستراتيجي بين البلدين

سبوتنيك عربي

تطرق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور طوني معلوف إلى زيارة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى بكين، موضحا أن هذه الزيارة تأتي في سياق "التنسيق...

وقال معلوف في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي كانت تهدف إلى إبعاد الصين عن الاتحاد السوفياتي ثم روسيا وبقيت هذه السياسة سارية إلى حين أيام الرئيس بايدن (الأمريكي السابق جو بايدن) عندما قام بسياسة معادية لروسيا وصلت إلى حد الصراع في أوكرانيا، وهنا اقترب الطرفان معلنان استراتيجية كبرى في العلاقات الدولية".وكشف أن "التبادل التجاري بين البلدين مرتفع جدا يفوق الـ250 مليار دولار"، لافتا إلى أن "هناك تنسيقا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين بالأزمة في جنوب شرق آسيا حيث يعمل الغرب وتحديدا واشنطن على تشكيل نواة "ناتو" آسيوية، وهذا تهديد جدي لروسيا والصين".وقال إن "عالما متعدد الأقطاب بدأ بالتشكل واصبح واقعا لكنه لم يتخذ بعد شكله النهائي".وأضاف: "هناك 3 قوى ضمنت مكانها في هذا العالم هي روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي وجد نفسه خارج هذه المعادلة لذلك يضغط لاستمرار الأزمة في أوكرانيا ليحجز له مكانا في هذه المعادلة الدولية"، مشددا أن "الصين وروسيا مدعوتان للتضامن والتنسيق أكثر لأن المراهنة كبيرة جدا".وسيُخصص برنامج اليوم الأول من الزيارة للاجتماع الدوري الثلاثين لرئيسي حكومتي البلدين، والذي سيلتقي خلاله ميشوستين برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في هانغتشو."تحقق بنفسك".. الرئيس الصيني يمازح نظيره الكوري الجنوبي بعد إهدائه هاتفي "شاومي"... فيديوميشوستين: العلاقات بين روسيا والصين في أعلى مستوى لها

