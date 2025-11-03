https://sarabic.ae/20251103/خبير-زيارة-رئيس-الوزراء-الروسي-إلى-الصين-تأتي-في-سياق-التنسيق-الاستراتيجي-بين-البلدين-1106695451.html
خبير: زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى الصين تأتي في سياق التنسيق الاستراتيجي بين البلدين
خبير: زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى الصين تأتي في سياق التنسيق الاستراتيجي بين البلدين
سبوتنيك عربي
تطرق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور طوني معلوف إلى زيارة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى بكين، موضحا أن هذه الزيارة تأتي في سياق "التنسيق... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T18:02+0000
2025-11-03T18:02+0000
2025-11-03T18:02+0000
حصري
أخبار روسيا اليوم
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106676408_0:91:2937:1743_1920x0_80_0_0_568edbf75d593e96a3298c6a5262d29a.jpg
وقال معلوف في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي كانت تهدف إلى إبعاد الصين عن الاتحاد السوفياتي ثم روسيا وبقيت هذه السياسة سارية إلى حين أيام الرئيس بايدن (الأمريكي السابق جو بايدن) عندما قام بسياسة معادية لروسيا وصلت إلى حد الصراع في أوكرانيا، وهنا اقترب الطرفان معلنان استراتيجية كبرى في العلاقات الدولية".وكشف أن "التبادل التجاري بين البلدين مرتفع جدا يفوق الـ250 مليار دولار"، لافتا إلى أن "هناك تنسيقا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين بالأزمة في جنوب شرق آسيا حيث يعمل الغرب وتحديدا واشنطن على تشكيل نواة "ناتو" آسيوية، وهذا تهديد جدي لروسيا والصين".وقال إن "عالما متعدد الأقطاب بدأ بالتشكل واصبح واقعا لكنه لم يتخذ بعد شكله النهائي".وأضاف: "هناك 3 قوى ضمنت مكانها في هذا العالم هي روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي وجد نفسه خارج هذه المعادلة لذلك يضغط لاستمرار الأزمة في أوكرانيا ليحجز له مكانا في هذه المعادلة الدولية"، مشددا أن "الصين وروسيا مدعوتان للتضامن والتنسيق أكثر لأن المراهنة كبيرة جدا".وسيُخصص برنامج اليوم الأول من الزيارة للاجتماع الدوري الثلاثين لرئيسي حكومتي البلدين، والذي سيلتقي خلاله ميشوستين برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في هانغتشو."تحقق بنفسك".. الرئيس الصيني يمازح نظيره الكوري الجنوبي بعد إهدائه هاتفي "شاومي"... فيديوميشوستين: العلاقات بين روسيا والصين في أعلى مستوى لها
https://sarabic.ae/20251103/رئيس-الوزراء-الروسي-ميشوستين-يصل-إلى-الصين-في-زيارة-تستغرق-يومين-1106672037.html
https://sarabic.ae/20251103/ميشوستين-العلاقات-بين-روسيا-والصين-في-أعلى-مستوى-لها-1106676577.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106676408_247:0:2692:1834_1920x0_80_0_0_66fff8ec90decb1e5fd7cc41df88f4a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
خبير: زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى الصين تأتي في سياق التنسيق الاستراتيجي بين البلدين
تطرق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور طوني معلوف إلى زيارة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى بكين، موضحا أن هذه الزيارة تأتي في سياق "التنسيق الاستراتيجي ما بين روسيا والصين الذي ازداد في الآونة الأخيرة خاصة ما بعد إعلان العملية العسكرية الخاصة وأتى عكس التوقعات الغربية وخاصة الامريكية".
وقال معلوف في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي كانت تهدف إلى إبعاد الصين عن الاتحاد السوفياتي ثم روسيا وبقيت هذه السياسة سارية إلى حين أيام الرئيس بايدن (الأمريكي السابق جو بايدن) عندما قام بسياسة معادية لروسيا وصلت إلى حد الصراع في أوكرانيا، وهنا اقترب الطرفان معلنان استراتيجية كبرى في العلاقات الدولية".
ورأى معلوف أنه "اليوم وبنتيجة العقوبات التي يطرحها الغرب على روسيا والرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على الصين ويهدد بها كل يوم، ليس أمام الدولتين سوى التقارب أكثر للتخفيف من وطأة هذه العقوبات، وبالتالي زيارة رئيس الوزراء الروسي تأتي في هذا السياق".
وكشف أن "التبادل التجاري بين البلدين مرتفع جدا يفوق الـ250 مليار دولار"، لافتا إلى أن "هناك تنسيقا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين بالأزمة في جنوب شرق آسيا حيث يعمل الغرب وتحديدا واشنطن على تشكيل نواة "ناتو" آسيوية، وهذا تهديد جدي لروسيا والصين".
ورأى معلوف أنه "بعد قمة ترامب والرئيس الصيني لم يستطع الرئيس الأمريكي الضغط على الصين بعدم استيراد النفط الروسي وهذا شيء بغاية الاهمية"، مشيرا إلى أن "الصين ورغم العقوبات على معظم الشركات الروسية بقيت تصدر لروسيا المزيد من المواد".
وقال إن "عالما متعدد الأقطاب بدأ بالتشكل واصبح واقعا لكنه لم يتخذ بعد شكله النهائي".
وأضاف: "هناك 3 قوى ضمنت مكانها في هذا العالم هي روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي وجد نفسه خارج هذه المعادلة لذلك يضغط لاستمرار الأزمة في أوكرانيا ليحجز له مكانا في هذه المعادلة الدولية"، مشددا أن "الصين وروسيا مدعوتان للتضامن والتنسيق أكثر لأن المراهنة كبيرة جدا".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين، حيث هبطت طائرته في مطار هانغتشو.
وسيُخصص برنامج اليوم الأول من الزيارة للاجتماع الدوري الثلاثين لرئيسي حكومتي البلدين، والذي سيلتقي خلاله ميشوستين برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في هانغتشو.