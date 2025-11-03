خبير: زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى الصين تأتي في سياق التنسيق الاستراتيجي بين البلدين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251103/خبير-زيارة-رئيس-الوزراء-الروسي-إلى-الصين-تأتي-في-سياق-التنسيق-الاستراتيجي-بين-البلدين-1106695451.html
خبير: زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى الصين تأتي في سياق التنسيق الاستراتيجي بين البلدين
خبير: زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى الصين تأتي في سياق التنسيق الاستراتيجي بين البلدين
سبوتنيك عربي
تطرق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور طوني معلوف إلى زيارة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى بكين، موضحا أن هذه الزيارة تأتي في سياق "التنسيق... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T18:02+0000
2025-11-03T18:02+0000
حصري
أخبار روسيا اليوم
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106676408_0:91:2937:1743_1920x0_80_0_0_568edbf75d593e96a3298c6a5262d29a.jpg
وقال معلوف في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي كانت تهدف إلى إبعاد الصين عن الاتحاد السوفياتي ثم روسيا وبقيت هذه السياسة سارية إلى حين أيام الرئيس بايدن (الأمريكي السابق جو بايدن) عندما قام بسياسة معادية لروسيا وصلت إلى حد الصراع في أوكرانيا، وهنا اقترب الطرفان معلنان استراتيجية كبرى في العلاقات الدولية".وكشف أن "التبادل التجاري بين البلدين مرتفع جدا يفوق الـ250 مليار دولار"، لافتا إلى أن "هناك تنسيقا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين بالأزمة في جنوب شرق آسيا حيث يعمل الغرب وتحديدا واشنطن على تشكيل نواة "ناتو" آسيوية، وهذا تهديد جدي لروسيا والصين".وقال إن "عالما متعدد الأقطاب بدأ بالتشكل واصبح واقعا لكنه لم يتخذ بعد شكله النهائي".وأضاف: "هناك 3 قوى ضمنت مكانها في هذا العالم هي روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي وجد نفسه خارج هذه المعادلة لذلك يضغط لاستمرار الأزمة في أوكرانيا ليحجز له مكانا في هذه المعادلة الدولية"، مشددا أن "الصين وروسيا مدعوتان للتضامن والتنسيق أكثر لأن المراهنة كبيرة جدا".وسيُخصص برنامج اليوم الأول من الزيارة للاجتماع الدوري الثلاثين لرئيسي حكومتي البلدين، والذي سيلتقي خلاله ميشوستين برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في هانغتشو."تحقق بنفسك".. الرئيس الصيني يمازح نظيره الكوري الجنوبي بعد إهدائه هاتفي "شاومي"... فيديوميشوستين: العلاقات بين روسيا والصين في أعلى مستوى لها
https://sarabic.ae/20251103/رئيس-الوزراء-الروسي-ميشوستين-يصل-إلى-الصين-في-زيارة-تستغرق-يومين-1106672037.html
https://sarabic.ae/20251103/ميشوستين-العلاقات-بين-روسيا-والصين-في-أعلى-مستوى-لها-1106676577.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106676408_247:0:2692:1834_1920x0_80_0_0_66fff8ec90decb1e5fd7cc41df88f4a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

خبير: زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى الصين تأتي في سياق التنسيق الاستراتيجي بين البلدين

18:02 GMT 03.11.2025
© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع في هانغتشو في الصين
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع في هانغتشو في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© Sputnik . Dmitry Astakhov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تطرق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور طوني معلوف إلى زيارة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى بكين، موضحا أن هذه الزيارة تأتي في سياق "التنسيق الاستراتيجي ما بين روسيا والصين الذي ازداد في الآونة الأخيرة خاصة ما بعد إعلان العملية العسكرية الخاصة وأتى عكس التوقعات الغربية وخاصة الامريكية".
وقال معلوف في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي كانت تهدف إلى إبعاد الصين عن الاتحاد السوفياتي ثم روسيا وبقيت هذه السياسة سارية إلى حين أيام الرئيس بايدن (الأمريكي السابق جو بايدن) عندما قام بسياسة معادية لروسيا وصلت إلى حد الصراع في أوكرانيا، وهنا اقترب الطرفان معلنان استراتيجية كبرى في العلاقات الدولية".

ورأى معلوف أنه "اليوم وبنتيجة العقوبات التي يطرحها الغرب على روسيا والرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على الصين ويهدد بها كل يوم، ليس أمام الدولتين سوى التقارب أكثر للتخفيف من وطأة هذه العقوبات، وبالتالي زيارة رئيس الوزراء الروسي تأتي في هذا السياق".

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
رئيس الوزراء الروسي يصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين.. فيديو
04:41 GMT
وكشف أن "التبادل التجاري بين البلدين مرتفع جدا يفوق الـ250 مليار دولار"، لافتا إلى أن "هناك تنسيقا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين بالأزمة في جنوب شرق آسيا حيث يعمل الغرب وتحديدا واشنطن على تشكيل نواة "ناتو" آسيوية، وهذا تهديد جدي لروسيا والصين".

ورأى معلوف أنه "بعد قمة ترامب والرئيس الصيني لم يستطع الرئيس الأمريكي الضغط على الصين بعدم استيراد النفط الروسي وهذا شيء بغاية الاهمية"، مشيرا إلى أن "الصين ورغم العقوبات على معظم الشركات الروسية بقيت تصدر لروسيا المزيد من المواد".

وقال إن "عالما متعدد الأقطاب بدأ بالتشكل واصبح واقعا لكنه لم يتخذ بعد شكله النهائي".
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع في هانغتشو في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
ميشوستين: العلاقات بين روسيا والصين في أعلى مستوى لها
08:48 GMT
وأضاف: "هناك 3 قوى ضمنت مكانها في هذا العالم هي روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي وجد نفسه خارج هذه المعادلة لذلك يضغط لاستمرار الأزمة في أوكرانيا ليحجز له مكانا في هذه المعادلة الدولية"، مشددا أن "الصين وروسيا مدعوتان للتضامن والتنسيق أكثر لأن المراهنة كبيرة جدا".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين، حيث هبطت طائرته في مطار هانغتشو.

وسيُخصص برنامج اليوم الأول من الزيارة للاجتماع الدوري الثلاثين لرئيسي حكومتي البلدين، والذي سيلتقي خلاله ميشوستين برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في هانغتشو.
"تحقق بنفسك".. الرئيس الصيني يمازح نظيره الكوري الجنوبي بعد إهدائه هاتفي "شاومي"... فيديو
ميشوستين: العلاقات بين روسيا والصين في أعلى مستوى لها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала