عربي
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي وشرقي لبنان... فيديو
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات، استهدفت مرتفعات الريحان جنوبي لبنان، بحسب مراسل "سبوتنيك".كما جدد الطيران الحربي الاسرائيلي عدوانه الجوي، اليوم الاثنين، مستهدفا على دفعات عدة منطقة الجرمق والمحمودية والجبل الرفيع والوادي الأخضر في منطقتي النبطية وإقليم التفاح جنوبي لبنان، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.يأتي ذلك بعد أن قتل، اليوم الاثنين، شخص في غارة إسرائيلية على سيارة على طريق البيسارية جنوبي البلاد.واستهدفت مسيرة إسرائيلية في الصباح سيارة على أوتوستراد الصرفند - البيسارية، ما أسفر عن مقتل أحد المواطنين، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأشارت إلى "تحليق مسيّرة فوق مكان الغارة التي استهدفت السيارة".كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة في الهرمل دون وقوع إصابات، وسط تحليق كثيف للطائرات المسيّرة في أجواء المدينة.وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، أمس الأحد، مقتل مواطن، في قصف إسرائيلي على جنوبي البلاد.وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة، التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن "غارة للعدو الإسرائيلي على طريق الصوانة-خربة سلم أدت إلى استشهاد مواطن".و"استهدف الطيران المسير المعادي بثلاثة صواريخ سيارة بين الصوانة وخربة سلم"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وأول أمس السبت، أسفرت سلسلة غارات إسرائيلية على جنوبي وشرقي لبنان، عن مقتل 3 أشخاص.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية، اليوم الاثنين، أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت مناطق القطراني، وبرغز، جنوبي لبنان.
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات، استهدفت مرتفعات الريحان جنوبي لبنان، بحسب مراسل "سبوتنيك".
كما جدد الطيران الحربي الاسرائيلي عدوانه الجوي، اليوم الاثنين، مستهدفا على دفعات عدة منطقة الجرمق والمحمودية والجبل الرفيع والوادي الأخضر في منطقتي النبطية وإقليم التفاح جنوبي لبنان، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
يأتي ذلك بعد أن قتل، اليوم الاثنين، شخص في غارة إسرائيلية على سيارة على طريق البيسارية جنوبي البلاد.
واستهدفت مسيرة إسرائيلية في الصباح سيارة على أوتوستراد الصرفند - البيسارية، ما أسفر عن مقتل أحد المواطنين، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأشارت إلى "تحليق مسيّرة فوق مكان الغارة التي استهدفت السيارة".
كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة في الهرمل دون وقوع إصابات، وسط تحليق كثيف للطائرات المسيّرة في أجواء المدينة.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، أمس الأحد، مقتل مواطن، في قصف إسرائيلي على جنوبي البلاد.
وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة، التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن "غارة للعدو الإسرائيلي على طريق الصوانة-خربة سلم أدت إلى استشهاد مواطن".
و"استهدف الطيران المسير المعادي بثلاثة صواريخ سيارة بين الصوانة وخربة سلم"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأول أمس السبت، أسفرت سلسلة غارات إسرائيلية على جنوبي وشرقي لبنان، عن مقتل 3 أشخاص.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
