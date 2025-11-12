عربي
أمساليوم
بث مباشر
بري: المخاطر الإسرائيلية في الجنوب تهدد كل اللبنانيين
وقال بري: إن "لبنان لن يكون لبنان من دون صيغته الفريدة في الوحدة والتعايش، التي تمثل نقيضا لعنصرية إسرائيل"، مشددا على أن المخاطر الإسرائيلية التي هددت ولا تزال تهدّد الجنوب تطال جميع اللبنانيين.وخلال استقباله وفداً موسعاُ من اللقاء الروحي العكاري ضم ممثلين عن كافة الطوائف الروحية في محافظة عكار، طالب بري بأن تضطلع الآليات المعتمدة لتنفيذ وقف إطلاق النار (الميكانيزم) والدول الراعية للاتفاق بدورها الكامل، لوقف العدوان الإسرائيلي.وأكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أمس الثلاثاء، أن لا نية لاستبدال اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين حزب الله وإسرائيل، موضحًا أن أي استبدال يعني "العفو عن الانتهاكات الإسرائيلية".وشدد قاسم، في كلمة متلفزة، على أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، "لا يمكن أن تستمر ولكل شيء حد"، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار "يقتصر على جنوب نهر الليطاني"، ولا توجد، بحسب قوله، "أي مشكلة تتعلق بأمن المستوطنات الإسرائيلية"، وفقا لما نقلته قناة "المنار" اللبنانية.وأردف قاسم قائلا: الدولة اللبنانية مسؤولة عن إخراج إسرائيل من أراضي لبنان بكل الوسائل المشروعة و المتاحة، مضيفا أن "الحزب لن يتخلى عن سلاحه الذي يعطيه هذه العزيمة وهذه القوة ويمكنه من الدفاع".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
بري: المخاطر الإسرائيلية في الجنوب تهدد كل اللبنانيين

12:00 GMT 12.11.2025
© Sputnik . Wissam Mattaمقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
مقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Sputnik . Wissam Matta
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى الانسحاب من الجنوب حتى تضطلع لجنة "الميكانيزم" بدورها.
وقال بري: إن "لبنان لن يكون لبنان من دون صيغته الفريدة في الوحدة والتعايش، التي تمثل نقيضا لعنصرية إسرائيل"، مشددا على أن المخاطر الإسرائيلية التي هددت ولا تزال تهدّد الجنوب تطال جميع اللبنانيين.
وخلال استقباله وفداً موسعاُ من اللقاء الروحي العكاري ضم ممثلين عن كافة الطوائف الروحية في محافظة عكار، طالب بري بأن تضطلع الآليات المعتمدة لتنفيذ وقف إطلاق النار (الميكانيزم) والدول الراعية للاتفاق بدورها الكامل، لوقف العدوان الإسرائيلي.
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
الرئيس اللبناني: ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوبي لبنان يعد جريمة مكتملة الأركان
6 نوفمبر, 18:14 GMT
وأكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أمس الثلاثاء، أن لا نية لاستبدال اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين حزب الله وإسرائيل، موضحًا أن أي استبدال يعني "العفو عن الانتهاكات الإسرائيلية".
وشدد قاسم، في كلمة متلفزة، على أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، "لا يمكن أن تستمر ولكل شيء حد"، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار "يقتصر على جنوب نهر الليطاني"، ولا توجد، بحسب قوله، "أي مشكلة تتعلق بأمن المستوطنات الإسرائيلية"، وفقا لما نقلته قناة "المنار" اللبنانية.
وأردف قاسم قائلا: الدولة اللبنانية مسؤولة عن إخراج إسرائيل من أراضي لبنان بكل الوسائل المشروعة و المتاحة، مضيفا أن "الحزب لن يتخلى عن سلاحه الذي يعطيه هذه العزيمة وهذه القوة ويمكنه من الدفاع".
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير عدد من المباني في جنوب لبنان
أمس, 06:34 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
