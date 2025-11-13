خبير في الشأن الإيراني: العقوبات الأمريكية على طهران ليست جديدة ولم تحد من قدراتها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير في الشأن الإيراني: العقوبات الأمريكية على طهران ليست جديدة ولم تحد من قدراتها
خبير في الشأن الإيراني: العقوبات الأمريكية على طهران ليست جديدة ولم تحد من قدراتها
خبير في الشأن الإيراني: العقوبات الأمريكية على طهران ليست جديدة ولم تحد من قدراتها
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك
حصري
وقال أمهز، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لو كانت واشنطن قادرة على إغلاق جميع منافذ الموارد الإيرانية لفعلت"، متسائلا: "ما علاقة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة أو حتى الأدوية والمواد الغذائية وقطاع الطيران المدني الإيراني بالبرنامج النووي؟"، معتبرًا أن "الهدف الأساسي من هذه العقوبات هو محاولة إسقاط النظام الإيراني".وفي ما يتعلق بالمطالب الغربية بالتحقق من المخزون النووي الإيراني، أشار أمهز إلى أن "إيران لا تزال تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشآتها النووية، باستثناء تلك التي استُهدفت في العدوان الإسرائيلي الأخير، نظرا لصعوبة الوصول إليها". وأضاف أمهز: "إيران تتمسك بالقانون الدولي الذي يقر بحقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك القدرات العسكرية كغيرها من الدول، وهي مستعدة للعودة إلى المفاوضات إذا توفرت ضمانات تحفظ حقوقها ومصالحها الوطنية، في ظل غياب الثقة بالدول الغربية". وحول احتمالات مواجهة جديدة مع إسرائيل، رأى أمهز أن "إسرائيل استنفدت جميع أوراقها في عدوانها الأخير على إيران ولم تحقق أهدافها، ولا تمتلك أوراقا أقوى لخوض حرب جديدة"، معتبرا أن "أي مواجهة مقبلة ستكون بمثابة مغامرة، إلا في حال تمكنت إسرائيل من استهداف قادة الثورة، ما قد يجعل العدوان ممكنا"، مؤكدا أن "الرد الإيراني في حال وقوع مواجهة جديدة سيكون مغايرا تماما عن السابق".
https://sarabic.ae/20251112/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-32-شخصا-وكيانا-بتهمة-دعم-صواريخ-إيران-ومسيراتها-1107058280.html
https://sarabic.ae/20251113/مجموعة-السبع-تدعو-الدول-الأعضاء-في-الأمم-المتحدة-إلى-الالتزام-بالعقوبات-المفروضة-على-إيران-1107062941.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
تحدث الخبير في الشأن الإيراني من طهران، الدكتور حكم أمهز، عن فرض الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات على إيران، مشيرا إلى أن "العقوبات ليست بالأمر الجديد، وتأتي ضمن سلسلة إجراءات الحظر والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة منذ سنوات"، مؤكدا أنها "لم تنجح في الحد من قدرات إيران أو طموحاتها في مواجهة التحديات وفرض معادلة الردع".
وقال أمهز، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لو كانت واشنطن قادرة على إغلاق جميع منافذ الموارد الإيرانية لفعلت"، متسائلا: "ما علاقة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة أو حتى الأدوية والمواد الغذائية وقطاع الطيران المدني الإيراني بالبرنامج النووي؟"، معتبرًا أن "الهدف الأساسي من هذه العقوبات هو محاولة إسقاط النظام الإيراني".
وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضعت خططا شاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة"، مشددا على أن "إسقاط النظام في إيران أمر بالغ الصعوبة، خصوصا مع دعم حلفائها مثل روسيا والصين".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
واشنطن تفرض عقوبات على 32 شخصا وكيانا بتهمة دعم صواريخ إيران ومسيراتها
أمس, 21:27 GMT
وفي ما يتعلق بالمطالب الغربية بالتحقق من المخزون النووي الإيراني، أشار أمهز إلى أن "إيران لا تزال تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشآتها النووية، باستثناء تلك التي استُهدفت في العدوان الإسرائيلي الأخير، نظرا لصعوبة الوصول إليها".

وأكد أن "طهران ليست في وارد الكشف عن أي معلومات في هذا الإطار مهما كان الثمن، خصوصا بعد أن اعتمدت الوكالة في بعض تقاريرها على معلومات استخبارية إسرائيلية شكلت أساسا لاستهداف هذه المنشآت".

شعار مجموعة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
مجموعة السبع تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران
06:28 GMT
وأضاف أمهز: "إيران تتمسك بالقانون الدولي الذي يقر بحقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك القدرات العسكرية كغيرها من الدول، وهي مستعدة للعودة إلى المفاوضات إذا توفرت ضمانات تحفظ حقوقها ومصالحها الوطنية، في ظل غياب الثقة بالدول الغربية".
وبحسب ضيف "سبوتنيك"، فإن "احتمال استئناف المفاوضات ضعيف ما لم يغير الغرب من مساره الحالي".
وحول احتمالات مواجهة جديدة مع إسرائيل، رأى أمهز أن "إسرائيل استنفدت جميع أوراقها في عدوانها الأخير على إيران ولم تحقق أهدافها، ولا تمتلك أوراقا أقوى لخوض حرب جديدة"، معتبرا أن "أي مواجهة مقبلة ستكون بمثابة مغامرة، إلا في حال تمكنت إسرائيل من استهداف قادة الثورة، ما قد يجعل العدوان ممكنا"، مؤكدا أن "الرد الإيراني في حال وقوع مواجهة جديدة سيكون مغايرا تماما عن السابق".
