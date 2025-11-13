https://sarabic.ae/20251113/خبير-في-الشأن-الإيراني-العقوبات-الأمريكية-على-طهران-ليست-جديدة-ولم-تحد-من-قدراتها-1107084737.html
خبير في الشأن الإيراني: العقوبات الأمريكية على طهران ليست جديدة ولم تحد من قدراتها
وقال أمهز، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لو كانت واشنطن قادرة على إغلاق جميع منافذ الموارد الإيرانية لفعلت"، متسائلا: "ما علاقة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة أو حتى الأدوية والمواد الغذائية وقطاع الطيران المدني الإيراني بالبرنامج النووي؟"، معتبرًا أن "الهدف الأساسي من هذه العقوبات هو محاولة إسقاط النظام الإيراني".وفي ما يتعلق بالمطالب الغربية بالتحقق من المخزون النووي الإيراني، أشار أمهز إلى أن "إيران لا تزال تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشآتها النووية، باستثناء تلك التي استُهدفت في العدوان الإسرائيلي الأخير، نظرا لصعوبة الوصول إليها". وأضاف أمهز: "إيران تتمسك بالقانون الدولي الذي يقر بحقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك القدرات العسكرية كغيرها من الدول، وهي مستعدة للعودة إلى المفاوضات إذا توفرت ضمانات تحفظ حقوقها ومصالحها الوطنية، في ظل غياب الثقة بالدول الغربية". وحول احتمالات مواجهة جديدة مع إسرائيل، رأى أمهز أن "إسرائيل استنفدت جميع أوراقها في عدوانها الأخير على إيران ولم تحقق أهدافها، ولا تمتلك أوراقا أقوى لخوض حرب جديدة"، معتبرا أن "أي مواجهة مقبلة ستكون بمثابة مغامرة، إلا في حال تمكنت إسرائيل من استهداف قادة الثورة، ما قد يجعل العدوان ممكنا"، مؤكدا أن "الرد الإيراني في حال وقوع مواجهة جديدة سيكون مغايرا تماما عن السابق".
