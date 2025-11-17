ذكاء اصطناعي يحاكي الدماغ البشري.. ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
صمم الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي نوعاً جديداً من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) والتي يعتقد أنها يمكن أن تسد الفجوة بين الذكاء الاصطناعي والإدراك الشبيه بالإنسان، وذلك عن طريق محاكاة الطريقة التي يفكر بها الدماغ البشري خلافاً لطريقة معالجة المعلومات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي حالياً.
وأطلق الباحثون اسم "Dragon Hatchling" على النموذج الجديد، وهو يحاكي كيفية اتصال الخلايا العصبية في الدماغ وتقويتها بشكل أكثر دقة من خلال التجربة المكتسبة، وهو أول نموذج قادر على إجراء عملية "التعميم بمرور الوقت" أي "القدرة على تحسين الاستدلال بناءً على أنماط معقدة خارج بيانات التدريب"، مما يعني أنه يمكنه ضبط الوصلات العصبية الخاصة به تلقائياً استجابة للمعلومات الجديدة، وتتبادل هذه الخلايا المعلومات باستمرار، وتقوي بعض الروابط وتضعف أخرى، وتشكل مسارات جديدة مع كل إدخال جديد بحيث يشبه "دماغاً يعيد ترتيب نفسه كلما تعلم شيئاً جديداً".
وقال أستاذ النظم الذكية والذكاء الاصطناعي البروفيسور د. زياد يوسف في حديثه لـ"سبوتنيك": إن "العالم يبحث منذ 2017 عن بديل لنموذج البناء المهيمن على نماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى التي تعمل عن طريق Transformers التي تهيمن على نماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى، والمشكلة الأساسية في هذه الوحدات أنها تعتمد على عدد ثابت وهائل من الخلايا العصبية الاصطناعية، مما يجعل تدريبها وتشغيلها يستهلك طاقة كهربائية تفوق استهلاك دول بأكملها، ويجعل النماذج معقدة وغامضة وغير قابلة للتفسير، كما أن ذاكرتها غير مستقرة وغير تراكمية".
وأوضح يوسف أن "نموذج دراغون هاتشلينغ (Dragon Hatchling) الجديد سيقلب المعادلة رأساً على عقب حيث يعتمد على شبكة ديناميكية من جسيمات عصبية تتغير وتنمو تدريجياً مع كل مدخل جديد، تماماً كما ينمو دماغ الطفل. بدلاً من الاعتماد على الخلايا الثابتة، مما يعني استهلاكاً للطاقة أقل بكثير وهو التحدي الأكبر حالياً أمام الذكاء الاصطناعي".
وأوضح الخبير أن من مزايا النموذج الجديد أيضاً "التعلم التراكمي المستمر بدلاً من التدريب المسبق الضخم مرة واحدة، وتكوين ذاكرة مستقرة تشبه الدماغ البشري وتحتفظ بالمعلومات المهمة وتتخلص من التفاصيل غير الضرورية مثل تذكر أسماء الشخصيات في مسلسل دون تذكر كل جملة، فضلاً عن قابلية تفسير عالية، مما يجعل النموذج مقبولاً لدى المؤسسات الطبية والهندسية والحكومية، والأهم من ذلك هو أنه سيحتوي على مناطق تخصصية داخلية، كما في الدماغ البشري: قسم للغة، آخر للرياضيات، ثالث للرؤية… إلخ. وكل قسم يتدرب بشكل منفصل ومشترك في نفس الوقت، مما يقلل هَلَوسة الذكاء الاصطناعي ويقطع خطوة حقيقية نحو الذكاء العام الاصطناعي (AGI) بطريقة أكثر كفاءة وأماناً".
دراسة تظهر أن جزءاً من دماغنا يقوم بعمليات خاصة بالنوم أثناء اليقظة عند التعرض للإرهاق الشديد من البقاء مستيقظين لفترات طويلة
كشفت دراسة حديثة، نشرت في مجلة "نيتشر" للعلوم العصبية، أن دماغنا المحروم من النوم يتصرف كما لو كان على وشك الإيماء للنوم، حتى عندما نبقى مستيقظين لفترات طويلة ونصاب بالإرهاق.
وأظهر مسح بالأشعة الملونة لأشخاص تم إبقاؤهم مستيقظين طوال الليل أنماطاً من تدفق الدم والسائل النخاعي التي عادة ما تحدث أثناء النوم في فترة الدخول في النوم.
وجدت الدراسة أن حالات غياب الانتباه الناجمة عن التعب هذه مصحوبة أيضاً بتغيرات هائلة في تدفق الدم ودرجة اتساع حدقة العين. لكن غير المعروف ما إذا كانت هذه الاستجابات الفسيولوجية تعمل معاً جنباً إلى جنب عندما يكون الدماغ في حالة نشطة بدون إرهاق.
ويقول استشاري الطب النفسي د. جمال فرويز إن "الإنسان البالغ يحتاج يومياً من 6 إلى 9 ساعات نوم عميق يومياً ليحافظ على توازن النواقل العصبية، خاصة الدوبامين والأوكسيتوسين والإندورفين، وهو المسكن الطبيعي الأقوى في الجسم، ويتم إفراز الإندورفين بكثافة بين الساعة 11 مساءً و6 صباحاً، فإذا اختلت دورة النوم الطبيعية أو النوم الليلي المنتظم ينخفض إفراز هذا الهرمون، مما يؤدي إلى آلام جسدية متنوعة منها الصداع، آلام الظهر، الإحساس بتكسير الجسم، والتشوش الذهني واضطراب التركيز".
وأكد فرويز أن "الغفوات اللحظية أثناء النهار أو الغياب المفاجئ يحدث غالباً بسبب نقص النوم أو الإجهاد أو بعض الأدوية أو أمراض عصبية، وهذه الغفوات تسمح للسائل النخاعي الشوكي بأداء دور التنظيف المصغر للدماغ، لكنها تقلل اليقظة مؤقتاً، كما يرتبط نقص الإندورفين بانقباض الأوعية الدموية وزيادة النورأدرينالين، مما يولد صداعاً وخمولاً وألماً عضلياً، بينما تعيد الغفوة القصيرة من 5-10 دقائق هذا التوازن وتخفف من هذه الأعراض" مؤكداً أن "النوم المنتظم ليس رفاهية، بل علاج يومي ضروري للجسم والعقل".