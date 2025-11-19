محمد بن سلمان يوضح شرط التطبيع مع إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251119/محمد-بن-سلمان-يوضح-شرط-التطبيع-مع-إسرائيل-1107275187.html
محمد بن سلمان يوضح شرط التطبيع مع إسرائيل
محمد بن سلمان يوضح شرط التطبيع مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الرياض ترغب في أن تكون جزءا من اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل المعروفة بـ "الاتفاقات الإبراهيمية"، لكنه أشار إلى أن موقف... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T08:32+0000
2025-11-19T08:32+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
السعودية
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107257738_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_000e3a555633806769ccebaf7efd5988.jpg
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، أشارت إلى قول ابن سلمان أن التطبيع مع إسرائيل مرتبط بوجود طريق واضح نحو حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.ويقوم ولي العهد السعودي بأول زيارة له إلى واشنطن منذ 7 سنوات، استقبله خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال محمد بن سلمان إنه ناقش قضية التطبيع والقضية الفلسطينية مع ترامب، مضيفا: "سنعمل على ذلك لضمان تهيئة الظروف المناسبة في أقرب وقت ممكن".يذكر أن ترامب زار المملكة، في 13 مايو/ أيار الماضي، ضمن جولة إقليمية تناولت التطورات الإقليمية في المنطقة.وقال ترامب، في وقت سابق، إنه يتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا، مضيفا:" لديّ أمل في انضمام المملكة العربية السعودية ودول أخرى للاتفاقية التي طبعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية".وكانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في عام 2020، لتصبحا أول دولتين عربيتين تعترفان بإسرائيل منذ ربع قرن، فيما تبعهما المغرب والسودان في وقت لاحق.
https://sarabic.ae/20251017/ترامب-أتوقع-توسيع-نطاق-اتفاقيات-التطبيع-قريبا-ونأمل-انضمام-السعودية-1106124771.html
https://sarabic.ae/20251117/وسط-الحديث-عن-ضغوط-للتطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-ملفات-مهمة-تتصدر-لقاء-بن-سلمان-وترامب-1107210313.html
السعودية
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107257738_88:0:1931:1382_1920x0_80_0_0_d15a1e60520bb7e436f4c688313b6b96.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

محمد بن سلمان يوضح شرط التطبيع مع إسرائيل

08:32 GMT 19.11.2025
© Photo / x/HRHMBNSALMAANترامب، محمد بن سلمان
ترامب، محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© Photo / x/HRHMBNSALMAAN
تابعنا عبر
قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الرياض ترغب في أن تكون جزءا من اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل المعروفة بـ "الاتفاقات الإبراهيمية"، لكنه أشار إلى أن موقف المملكة مرتبط بالقضية الفلسطينية.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، أشارت إلى قول ابن سلمان أن التطبيع مع إسرائيل مرتبط بوجود طريق واضح نحو حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.
ويقوم ولي العهد السعودي بأول زيارة له إلى واشنطن منذ 7 سنوات، استقبله خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
ترامب: أتوقع توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع قريبا ونأمل انضمام السعودية
17 أكتوبر, 13:28 GMT
وقال محمد بن سلمان إنه ناقش قضية التطبيع والقضية الفلسطينية مع ترامب، مضيفا: "سنعمل على ذلك لضمان تهيئة الظروف المناسبة في أقرب وقت ممكن".
يذكر أن ترامب زار المملكة، في 13 مايو/ أيار الماضي، ضمن جولة إقليمية تناولت التطورات الإقليمية في المنطقة.
ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتبادلان الوثائق خلال حفل توقيع في القصر الملكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
وسط الحديث عن ضغوط للتطبيع بين السعودية وإسرائيل.. ملفات مهمة تتصدر لقاء بن سلمان وترامب
17 نوفمبر, 19:20 GMT
وقال ترامب، في وقت سابق، إنه يتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا، مضيفا:" لديّ أمل في انضمام المملكة العربية السعودية ودول أخرى للاتفاقية التي طبعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية".
وكانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في عام 2020، لتصبحا أول دولتين عربيتين تعترفان بإسرائيل منذ ربع قرن، فيما تبعهما المغرب والسودان في وقت لاحق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала