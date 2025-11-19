https://sarabic.ae/20251119/محمد-بن-سلمان-يوضح-شرط-التطبيع-مع-إسرائيل-1107275187.html
محمد بن سلمان يوضح شرط التطبيع مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الرياض ترغب في أن تكون جزءا من اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل المعروفة بـ "الاتفاقات الإبراهيمية"، لكنه أشار إلى أن موقف... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T08:32+0000
2025-11-19T08:32+0000
2025-11-19T08:32+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
السعودية
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107257738_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_000e3a555633806769ccebaf7efd5988.jpg
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، أشارت إلى قول ابن سلمان أن التطبيع مع إسرائيل مرتبط بوجود طريق واضح نحو حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.ويقوم ولي العهد السعودي بأول زيارة له إلى واشنطن منذ 7 سنوات، استقبله خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال محمد بن سلمان إنه ناقش قضية التطبيع والقضية الفلسطينية مع ترامب، مضيفا: "سنعمل على ذلك لضمان تهيئة الظروف المناسبة في أقرب وقت ممكن".يذكر أن ترامب زار المملكة، في 13 مايو/ أيار الماضي، ضمن جولة إقليمية تناولت التطورات الإقليمية في المنطقة.وقال ترامب، في وقت سابق، إنه يتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا، مضيفا:" لديّ أمل في انضمام المملكة العربية السعودية ودول أخرى للاتفاقية التي طبعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية".وكانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في عام 2020، لتصبحا أول دولتين عربيتين تعترفان بإسرائيل منذ ربع قرن، فيما تبعهما المغرب والسودان في وقت لاحق.
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107257738_88:0:1931:1382_1920x0_80_0_0_d15a1e60520bb7e436f4c688313b6b96.jpg
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، أشارت إلى قول ابن سلمان أن التطبيع
مع إسرائيل مرتبط بوجود طريق واضح نحو حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.
ويقوم ولي العهد السعودي بأول زيارة له إلى واشنطن منذ 7 سنوات، استقبله خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال محمد بن سلمان إنه ناقش قضية التطبيع والقضية الفلسطينية
مع ترامب، مضيفا: "سنعمل على ذلك لضمان تهيئة الظروف المناسبة في أقرب وقت ممكن".
يذكر أن ترامب زار المملكة، في 13 مايو/ أيار الماضي، ضمن جولة إقليمية تناولت التطورات الإقليمية في المنطقة.
وقال ترامب، في وقت سابق، إنه يتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا، مضيفا:" لديّ أمل في انضمام المملكة العربية السعودية ودول أخرى للاتفاقية التي طبعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية".
وكانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل
في عام 2020، لتصبحا أول دولتين عربيتين تعترفان بإسرائيل منذ ربع قرن، فيما تبعهما المغرب والسودان في وقت لاحق.