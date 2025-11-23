إيران تحذر من محاولات لاستهداف خامنئي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251123/إيران-تحذر-من-محاولات-لاستهداف-خامنئي--1107419425.html
إيران تحذر من محاولات لاستهداف خامنئي
إيران تحذر من محاولات لاستهداف خامنئي
سبوتنيك عربي
حذر وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب، من محاولات أمريكية وإسرائيلية لاستهداف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أو إثارة الاضطرابات في الداخل الإيراني. 23.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-23T12:55+0000
2025-11-23T12:56+0000
أخبار إيران
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091675643_0:183:2200:1421_1920x0_80_0_0_78ef9a75ea2eb50a884f94cbe47e45d0.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن إسماعيل الخطيب قد وصف خامنئي بأنه "الركيزة"، مضيفا "لهذا يسعى الأعداء لاستهدافه والقيام بأعمال تهدد محور الوحدة هذا".ولم يتبين ما إن كان وزير الاستخبارات الإيراني يشير إلى حادث أو مخطط محدد بشأن علي خامنئي، لكن المسؤولين الإيرانيين كثيرا ما يتحدثون عن مؤامرات أجنبية تنسب غالبا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. ويشار إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي، قد صرح في الثالث من الشهر الجاري، بأن "التعاون بين طهران وواشنطن، غير ممكن حاليًا، بسبب استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل، ووجود القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وتدخلها في شؤونها"، وفق تعبيره.وأكد أن الخلاف بين الجانبين "ليس تكتيكيًا، بل جوهري"، مشددًا على أن واشنطن لا تريد من إيران "إلا الاستسلام"، وفقا للوكالة.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد الشهر الماضي، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى من خلال أكاذيبه حول إيران والمنطقة أن يظهر بمظهر القوي والقادر". وقال خامنئي، في تصريحات له، إن "التصريحات السخيفة التي يطلقها الرئيس الأمريكي ليست سوى محاولة لرفع معنويات الصهاينة المحبطين"، مضيفا أن "ترامب يفتخر بأنهم قصفوا الصناعة النووية الإيرانية ودمروها.. حسنًا استمروا في أحلامكم".وانتهت يوم 23 مايو/ أيار 2025، في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي، لتشنّ إسرائيل في ليلة 13 يونيو/ حزيران من العام ذاته، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي.وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".
https://sarabic.ae/20251104/خبير-موقف-خامنئي-تجاه-الولايات-المتحدة-قاطع-وإيران-لن-تفاوض-على-أي-من-وسائل-دفاعها--1106718461.html
https://sarabic.ae/20251119/الخارجية-الإيرانية-لا-يوجد-حاليا-أي-مسار-تفاوضي-بين-إيران-وأمريكا-1107284691.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091675643_144:0:2075:1448_1920x0_80_0_0_a7da1b2264012c3543ba504e5b39c57a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
أخبار إيران, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

إيران تحذر من محاولات لاستهداف خامنئي

12:55 GMT 23.11.2025 (تم التحديث: 12:56 GMT 23.11.2025)
© AP Photoالمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حذر وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب، من محاولات أمريكية وإسرائيلية لاستهداف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أو إثارة الاضطرابات في الداخل الإيراني.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن إسماعيل الخطيب قد وصف خامنئي بأنه "الركيزة"، مضيفا "لهذا يسعى الأعداء لاستهدافه والقيام بأعمال تهدد محور الوحدة هذا".
صواريخ إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
خبير: موقف خامنئي تجاه الولايات المتحدة قاطع وإيران لن تفاوض على أي من وسائل دفاعها
4 نوفمبر, 09:43 GMT
ولم يتبين ما إن كان وزير الاستخبارات الإيراني يشير إلى حادث أو مخطط محدد بشأن علي خامنئي، لكن المسؤولين الإيرانيين كثيرا ما يتحدثون عن مؤامرات أجنبية تنسب غالبا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويشار إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي، قد صرح في الثالث من الشهر الجاري، بأن "التعاون بين طهران وواشنطن، غير ممكن حاليًا، بسبب استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل، ووجود القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وتدخلها في شؤونها"، وفق تعبيره.
وأكد أن الخلاف بين الجانبين "ليس تكتيكيًا، بل جوهري"، مشددًا على أن واشنطن لا تريد من إيران "إلا الاستسلام"، وفقا للوكالة.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد الشهر الماضي، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى من خلال أكاذيبه حول إيران والمنطقة أن يظهر بمظهر القوي والقادر".
وقال خامنئي، في تصريحات له، إن "التصريحات السخيفة التي يطلقها الرئيس الأمريكي ليست سوى محاولة لرفع معنويات الصهاينة المحبطين"، مضيفا أن "ترامب يفتخر بأنهم قصفوا الصناعة النووية الإيرانية ودمروها.. حسنًا استمروا في أحلامكم".
وانتهت يوم 23 مايو/ أيار 2025، في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي، لتشنّ إسرائيل في ليلة 13 يونيو/ حزيران من العام ذاته، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
الخارجية الإيرانية: لا يوجد حاليا أي مسار تفاوضي بين إيران وأمريكا
19 نوفمبر, 12:22 GMT
وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي.
وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".
ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".
كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала