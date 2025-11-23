https://sarabic.ae/20251123/إيران-تحذر-من-محاولات-لاستهداف-خامنئي--1107419425.html

إيران تحذر من محاولات لاستهداف خامنئي

حذر وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب، من محاولات أمريكية وإسرائيلية لاستهداف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أو إثارة الاضطرابات في الداخل الإيراني. 23.11.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن إسماعيل الخطيب قد وصف خامنئي بأنه "الركيزة"، مضيفا "لهذا يسعى الأعداء لاستهدافه والقيام بأعمال تهدد محور الوحدة هذا".ولم يتبين ما إن كان وزير الاستخبارات الإيراني يشير إلى حادث أو مخطط محدد بشأن علي خامنئي، لكن المسؤولين الإيرانيين كثيرا ما يتحدثون عن مؤامرات أجنبية تنسب غالبا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. ويشار إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي، قد صرح في الثالث من الشهر الجاري، بأن "التعاون بين طهران وواشنطن، غير ممكن حاليًا، بسبب استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل، ووجود القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وتدخلها في شؤونها"، وفق تعبيره.وأكد أن الخلاف بين الجانبين "ليس تكتيكيًا، بل جوهري"، مشددًا على أن واشنطن لا تريد من إيران "إلا الاستسلام"، وفقا للوكالة.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد الشهر الماضي، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى من خلال أكاذيبه حول إيران والمنطقة أن يظهر بمظهر القوي والقادر". وقال خامنئي، في تصريحات له، إن "التصريحات السخيفة التي يطلقها الرئيس الأمريكي ليست سوى محاولة لرفع معنويات الصهاينة المحبطين"، مضيفا أن "ترامب يفتخر بأنهم قصفوا الصناعة النووية الإيرانية ودمروها.. حسنًا استمروا في أحلامكم".وانتهت يوم 23 مايو/ أيار 2025، في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي، لتشنّ إسرائيل في ليلة 13 يونيو/ حزيران من العام ذاته، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي.وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".

