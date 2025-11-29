ليست عاصمة جديدة ولا إدارية.. "عمرة" أول مدينة أردنية ستبنى وفق تخطيط عمراني مسبق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251129/ليست-عاصمة-جديدة-ولا-إدارية-عمرة-أول-مدينة-أردنية-ستبنى-وفق-تخطيط-عمراني-مسبق-1107613549.html
ليست عاصمة جديدة ولا إدارية.. "عمرة" أول مدينة أردنية ستبنى وفق تخطيط عمراني مسبق
ليست عاصمة جديدة ولا إدارية.. "عمرة" أول مدينة أردنية ستبنى وفق تخطيط عمراني مسبق
سبوتنيك عربي
أطلق رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم السبت، مشروع مدينة "عمرة" لمواكبة الحاجات السكانية المستقبلية في المملكة، والذي يفتح فرصا استثمارية واقتصادية واعدة. 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T14:48+0000
2025-11-29T15:05+0000
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102024/80/1020248034_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3b4abb9a38d54d4b639279bf2fb63ed5.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، مساء اليوم السبت، أن جعفر حسان اطلع خلال زيارته اليوم لموقع مشروع مدينة "عمرة"، على مخططات المشاريع التي ستنشأ خلال المرحلة الأولى، والتي ستقام على مساحة 40 ألف دونم من أصل نصف مليون دونم.وأكدت أن الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية ستتولى متابعة وتسهيل مراحل إنجازها، وسيبدأ العمل فيها مطلع العام المقبل وتمتد حتى عام 2029.ونقلت الوكالة عن وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن "مدينة عمرة تتمتع بموقع استراتيجي على شبكة طرق لوجستية مهمة؛ إذ تقع على طريق الموقر–الأزرق–العمري، وطريق الزرقاء–المنطقة الحرة–الأزرق، وعلى مسافة 93 كيلومترا من مركز حدود جابر، وقريبة من الماضونة وجنوب شرق عمان، فضلا عن قربها من الزرقاء والرصيفة والعاصمة عمان، بحيث تستغرق المسافة من عمان إلى موقع المشروع بين 40–55 دقيقة، ومن الزرقاء نحو 40 دقيقة".وأضاف المصري أن "جميع أراضي المشروع مملوكة لخزينة الدولة لصالح صندوق الاستثمار الأردني، فيما ستتولى شركة تطوير المدن والمرافق الذراع التنفيذية للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي". ولفت الوزير المصري إلى أن التقديرات السكانية تشير إلى أنه خلال الـ25 عاما المقبلة قد يصل عدد سكان العاصمة عمان إلى نحو 11 مليون نسمة، إضافة إلى ازدياد أعداد السكان في مدن الزرقاء والرصيفة وجنوب عمان بملايين إضافية، ما يجعل إنشاء مساحات حضرية جديدة ومخططة من الصفر ضرورة وطنية ملحة لاستيعاب هذا النمو الكبير وضمان جودة الحياة والخدمات.ومن المفترض أن يمنح تمويل المشاريع الكبرى دفعة قوية للقطاع الإنشائي الذي يرتبط بأكثر من 60 قطاعا اقتصاديا في الأردن، إلى جانب دوره في تحفيز التنمية عبر مشاريع واسعة المساحة لا تتوافر في المدن الحالية، مؤكدا أن ملكية الدولة للأراضي تخفض كلف الاستملاك وتسهل الاستثمار.وأكد وليد المصري أن "المدينة الجديدة ستكون مدينة خضراء تراعي معايير البيئة والتغير المناخي، وستعتمد على الطاقة النظيفة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، إضافة إلى تطبيق منظومة متقدمة لإدارة النفايات الصلبة بهدف إعادة تدوير نحو 90 % منها، وهذا النموذج سيسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فضاءات عامة واسعة ومساحات خضراء تخدم السكان والمستثمرين".
https://sarabic.ae/20251116/ابتكار-أردني-يهز-قطاع-الطاقة-توليد-الكهرباء-بتكلفة-منخفضة-1107164654.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102024/80/1020248034_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_b0603b283a0a343fb77748b66a68cbe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار
العالم العربي, الأخبار

ليست عاصمة جديدة ولا إدارية.. "عمرة" أول مدينة أردنية ستبنى وفق تخطيط عمراني مسبق

14:48 GMT 29.11.2025 (تم التحديث: 15:05 GMT 29.11.2025)
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© flickr.com / Isriya Paireepairit
تابعنا عبر
أطلق رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم السبت، مشروع مدينة "عمرة" لمواكبة الحاجات السكانية المستقبلية في المملكة، والذي يفتح فرصا استثمارية واقتصادية واعدة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، مساء اليوم السبت، أن جعفر حسان اطلع خلال زيارته اليوم لموقع مشروع مدينة "عمرة"، على مخططات المشاريع التي ستنشأ خلال المرحلة الأولى، والتي ستقام على مساحة 40 ألف دونم من أصل نصف مليون دونم.
الطاقة المتجددة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
ابتكار أردني يهز قطاع الطاقة... توليد الكهرباء بتكلفة منخفضة
16 نوفمبر, 15:55 GMT
وأكدت أن الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية ستتولى متابعة وتسهيل مراحل إنجازها، وسيبدأ العمل فيها مطلع العام المقبل وتمتد حتى عام 2029.
ونقلت الوكالة عن وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن "مدينة عمرة تتمتع بموقع استراتيجي على شبكة طرق لوجستية مهمة؛ إذ تقع على طريق الموقر–الأزرق–العمري، وطريق الزرقاء–المنطقة الحرة–الأزرق، وعلى مسافة 93 كيلومترا من مركز حدود جابر، وقريبة من الماضونة وجنوب شرق عمان، فضلا عن قربها من الزرقاء والرصيفة والعاصمة عمان، بحيث تستغرق المسافة من عمان إلى موقع المشروع بين 40–55 دقيقة، ومن الزرقاء نحو 40 دقيقة".
وأضاف المصري أن "جميع أراضي المشروع مملوكة لخزينة الدولة لصالح صندوق الاستثمار الأردني، فيما ستتولى شركة تطوير المدن والمرافق الذراع التنفيذية للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي".
ولفت الوزير المصري إلى أن التقديرات السكانية تشير إلى أنه خلال الـ25 عاما المقبلة قد يصل عدد سكان العاصمة عمان إلى نحو 11 مليون نسمة، إضافة إلى ازدياد أعداد السكان في مدن الزرقاء والرصيفة وجنوب عمان بملايين إضافية، ما يجعل إنشاء مساحات حضرية جديدة ومخططة من الصفر ضرورة وطنية ملحة لاستيعاب هذا النمو الكبير وضمان جودة الحياة والخدمات.
ومن المفترض أن يمنح تمويل المشاريع الكبرى دفعة قوية للقطاع الإنشائي الذي يرتبط بأكثر من 60 قطاعا اقتصاديا في الأردن، إلى جانب دوره في تحفيز التنمية عبر مشاريع واسعة المساحة لا تتوافر في المدن الحالية، مؤكدا أن ملكية الدولة للأراضي تخفض كلف الاستملاك وتسهل الاستثمار.
وأكد وليد المصري أن "المدينة الجديدة ستكون مدينة خضراء تراعي معايير البيئة والتغير المناخي، وستعتمد على الطاقة النظيفة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، إضافة إلى تطبيق منظومة متقدمة لإدارة النفايات الصلبة بهدف إعادة تدوير نحو 90 % منها، وهذا النموذج سيسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فضاءات عامة واسعة ومساحات خضراء تخدم السكان والمستثمرين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала