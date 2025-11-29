https://sarabic.ae/20251129/ليست-عاصمة-جديدة-ولا-إدارية-عمرة-أول-مدينة-أردنية-ستبنى-وفق-تخطيط-عمراني-مسبق-1107613549.html

ليست عاصمة جديدة ولا إدارية.. "عمرة" أول مدينة أردنية ستبنى وفق تخطيط عمراني مسبق

أطلق رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم السبت، مشروع مدينة "عمرة" لمواكبة الحاجات السكانية المستقبلية في المملكة، والذي يفتح فرصا استثمارية واقتصادية واعدة. 29.11.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، مساء اليوم السبت، أن جعفر حسان اطلع خلال زيارته اليوم لموقع مشروع مدينة "عمرة"، على مخططات المشاريع التي ستنشأ خلال المرحلة الأولى، والتي ستقام على مساحة 40 ألف دونم من أصل نصف مليون دونم.وأكدت أن الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية ستتولى متابعة وتسهيل مراحل إنجازها، وسيبدأ العمل فيها مطلع العام المقبل وتمتد حتى عام 2029.ونقلت الوكالة عن وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن "مدينة عمرة تتمتع بموقع استراتيجي على شبكة طرق لوجستية مهمة؛ إذ تقع على طريق الموقر–الأزرق–العمري، وطريق الزرقاء–المنطقة الحرة–الأزرق، وعلى مسافة 93 كيلومترا من مركز حدود جابر، وقريبة من الماضونة وجنوب شرق عمان، فضلا عن قربها من الزرقاء والرصيفة والعاصمة عمان، بحيث تستغرق المسافة من عمان إلى موقع المشروع بين 40–55 دقيقة، ومن الزرقاء نحو 40 دقيقة".وأضاف المصري أن "جميع أراضي المشروع مملوكة لخزينة الدولة لصالح صندوق الاستثمار الأردني، فيما ستتولى شركة تطوير المدن والمرافق الذراع التنفيذية للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي". ولفت الوزير المصري إلى أن التقديرات السكانية تشير إلى أنه خلال الـ25 عاما المقبلة قد يصل عدد سكان العاصمة عمان إلى نحو 11 مليون نسمة، إضافة إلى ازدياد أعداد السكان في مدن الزرقاء والرصيفة وجنوب عمان بملايين إضافية، ما يجعل إنشاء مساحات حضرية جديدة ومخططة من الصفر ضرورة وطنية ملحة لاستيعاب هذا النمو الكبير وضمان جودة الحياة والخدمات.ومن المفترض أن يمنح تمويل المشاريع الكبرى دفعة قوية للقطاع الإنشائي الذي يرتبط بأكثر من 60 قطاعا اقتصاديا في الأردن، إلى جانب دوره في تحفيز التنمية عبر مشاريع واسعة المساحة لا تتوافر في المدن الحالية، مؤكدا أن ملكية الدولة للأراضي تخفض كلف الاستملاك وتسهل الاستثمار.وأكد وليد المصري أن "المدينة الجديدة ستكون مدينة خضراء تراعي معايير البيئة والتغير المناخي، وستعتمد على الطاقة النظيفة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، إضافة إلى تطبيق منظومة متقدمة لإدارة النفايات الصلبة بهدف إعادة تدوير نحو 90 % منها، وهذا النموذج سيسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فضاءات عامة واسعة ومساحات خضراء تخدم السكان والمستثمرين".

