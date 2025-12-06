https://sarabic.ae/20251206/المشروع-22160-الروسي-أحد-أخطر-سفن-الدورية-في-العالم-1107886244.html
06.12.2025
ومن بين الوحدات البحرية المهمة ضمن قوة أي أسطول حربي بصفة عامة والأسطول الروسي بصفة خاصة توجد سفن الدورية، التي تتولى مهام حماية السواحل والمياه الإقليمية للدولة خاصة إذا كانت سواحلها مطلة على بحار ومحيطات شاسعة.وتطور روسيا سفن مخصصة لهذه المهام ومنها سفينة "المشروع 22160" التي يمكن لأحدها أن تؤمن مئات الكيلومترات من السواحل، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.التسليحتمتلك السفينة مدفعا بحريا من طراز "إيه - 220 إم" عيار 57 مم، مثبتا في مقدمتها بـ 200 طلقة ومدى يصل إلى 12 كيلومترا، ومعدل إطلاق نار يصل إلى 120 طلقة في الدقيقة.إدارة النيرانتمتلك السفينة منظومة رادارية لإدارة النيران بمدى كشف يصل إلى 45 كيلومترا في جميع الاتجاهات مثبتة في أعلى السفينة.التسليح الخارجيالمواصفات الفنيةوتصنف هذه السفينة الروسية ضمن أفضل سفن الدورية التي يمكنها تغطية مساحات شاسعة من المياه انطلاقا من مينائها الرئيسي وهي مزودة بمركبتين مسيرتين.
