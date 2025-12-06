"المشروع 22160" الروسي.. أحد أخطر سفن الدورية في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251206/المشروع-22160-الروسي-أحد-أخطر-سفن-الدورية-في-العالم-1107886244.html
"المشروع 22160" الروسي.. أحد أخطر سفن الدورية في العالم
"المشروع 22160" الروسي.. أحد أخطر سفن الدورية في العالم
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أحد أضخم الأساطيل الحربية في العالم وأكثر تطورها فيما يتعلق بتسليح الوحدات البحرية أو أنواعها سواء كانت غواصات أو سفن سطح. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T15:43+0000
2025-12-06T15:43+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099113049_0:0:1355:762_1920x0_80_0_0_affad74aef2f19ea9f27b5c30684f3f7.jpg
ومن بين الوحدات البحرية المهمة ضمن قوة أي أسطول حربي بصفة عامة والأسطول الروسي بصفة خاصة توجد سفن الدورية، التي تتولى مهام حماية السواحل والمياه الإقليمية للدولة خاصة إذا كانت سواحلها مطلة على بحار ومحيطات شاسعة.وتطور روسيا سفن مخصصة لهذه المهام ومنها سفينة "المشروع 22160" التي يمكن لأحدها أن تؤمن مئات الكيلومترات من السواحل، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.التسليحتمتلك السفينة مدفعا بحريا من طراز "إيه - 220 إم" عيار 57 مم، مثبتا في مقدمتها بـ 200 طلقة ومدى يصل إلى 12 كيلومترا، ومعدل إطلاق نار يصل إلى 120 طلقة في الدقيقة.إدارة النيرانتمتلك السفينة منظومة رادارية لإدارة النيران بمدى كشف يصل إلى 45 كيلومترا في جميع الاتجاهات مثبتة في أعلى السفينة.التسليح الخارجيالمواصفات الفنيةوتصنف هذه السفينة الروسية ضمن أفضل سفن الدورية التي يمكنها تغطية مساحات شاسعة من المياه انطلاقا من مينائها الرئيسي وهي مزودة بمركبتين مسيرتين.
https://sarabic.ae/20251122/المشروع-21632-سفينة-روسية-بقدرات-هجومية-خارقة-1107402066.html
https://sarabic.ae/20250901/المشروع-11711-إي-سفينة-روسية-متعددة-المهام-1104384392.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099113049_0:0:1107:830_1920x0_80_0_0_74d1fa1ec1fe1567f0be3dded4c451cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

"المشروع 22160" الروسي.. أحد أخطر سفن الدورية في العالم

15:43 GMT 06.12.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حربية روسية
سفينة حربية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمتلك روسيا أحد أضخم الأساطيل الحربية في العالم وأكثر تطورها فيما يتعلق بتسليح الوحدات البحرية أو أنواعها سواء كانت غواصات أو سفن سطح.
ومن بين الوحدات البحرية المهمة ضمن قوة أي أسطول حربي بصفة عامة والأسطول الروسي بصفة خاصة توجد سفن الدورية، التي تتولى مهام حماية السواحل والمياه الإقليمية للدولة خاصة إذا كانت سواحلها مطلة على بحار ومحيطات شاسعة.
المشروع 21632.. سفينة روسية بقدرات هجومية خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
وسائط متعددة
"المشروع 21632".. سفينة روسية بقدرات هجومية خارقة
22 نوفمبر, 16:38 GMT
وتطور روسيا سفن مخصصة لهذه المهام ومنها سفينة "المشروع 22160" التي يمكن لأحدها أن تؤمن مئات الكيلومترات من السواحل، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

التسليح

تمتلك السفينة مدفعا بحريا من طراز "إيه - 220 إم" عيار 57 مم، مثبتا في مقدمتها بـ 200 طلقة ومدى يصل إلى 12 كيلومترا، ومعدل إطلاق نار يصل إلى 120 طلقة في الدقيقة.

إدارة النيران

تمتلك السفينة منظومة رادارية لإدارة النيران بمدى كشف يصل إلى 45 كيلومترا في جميع الاتجاهات مثبتة في أعلى السفينة.

التسليح الخارجي

منصة لهبوط وإقلاع مروحية بقدرة تحمل تصل إلى 12 طنا في أعلى السفينة.
منصة خلفية لإطلاق قارب هجومي يمكنه تنفيذ مهام قتالية منفصلة بعد إطلاقه من السفينة.
قارب هجومي من فئة "ريب" المصممة من مادة قابلة للنفخ لتنفيذ مهام القوات الخاصة الهجومية بعيدا عن نقطة تمركز السفينة الرئيسية.
المشروع 11711 إي.. سفينة روسية متعددة المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
وسائط متعددة
"المشروع 11711 إي"... سفينة روسية متعددة المهام
1 سبتمبر, 15:57 GMT

المواصفات الفنية

وزن السفينة: 200 طن
الطول: 94 مترا
العرض عند سطح الماء: 14 مترا
الغاطس: 3.4 متر
السرعة القصوى: 30 عقدة (نحو 56 كلم/ ساعة)
المدى: 6 آلاف ميل (نحو 10 آلاف كلم)
وتصنف هذه السفينة الروسية ضمن أفضل سفن الدورية التي يمكنها تغطية مساحات شاسعة من المياه انطلاقا من مينائها الرئيسي وهي مزودة بمركبتين مسيرتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала