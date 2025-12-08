https://sarabic.ae/20251208/الخارجية-الإيرانية-الولايات-المتحدة-تتهرب-من-التفاوض-العادل-والمتكافئ-1107933181.html

الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تتهرب من التفاوض العادل والمتكافئ

الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تتهرب من التفاوض العادل والمتكافئ

سبوتنيك عربي

صرح حسين نوش آبادي، مسؤول الشؤون البرلمانية والقانونية في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن "التجارب قد أثبتت أن الأمريكيين لا يؤمنون بأي تفاوض عادل... 08.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-08T11:34+0000

2025-12-08T11:34+0000

2025-12-08T11:34+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن آبادي، أن "الادعاء الأخير لممثل الرئيس الأمريكي في سوريا توم باراك، بشأن القضايا الإيرانية، يُظهر من جهة عجز وإخفاق أعداء إيران في أعمالهم المناوئة ويأسهم من مشاريع تغيير النظام في إيران".وأضاف: "ومن جهة أخرى يعكس السلوك المنافق وغير الصادق للأمريكيين، وأوضح مثال على ذلك دور واشنطن في تصميم وضبط العدوان الأخير للكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية، والهجوم على منشآتنا النووية السلمية".وأشار نوش آبادي إلى تصريحات باراك حول حل الخلافات بين إيران وأمريكا عبر الحوار واستعداد واشنطن للتوصل لاتفاق مع طهران، قائلا: "كان العائق الأكبر أمام تحقيق اتفاق عادل هو المواقف الأمريكية غير المبدئية وشروطهم المسبقة غير المنطقية".وتابع حسين نوش آبادي: "إذا كان الأمريكيون حقًا يسعون لحلول إقليمية ويريدون ترك القضايا للإقليم ذاته، فعليهم وقف دعم الكيان الصهيوني والكف عن التدخل في شؤون المنطقة، ليُترك مصير المنطقة لشعوبها وحكوماتها".وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن.وقال المتحدث باسم وزارة الإيرانية، في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وقدمت الـ"ترويكا" الأوروبية والولايات المتحدة، في وقت سابق، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.

https://sarabic.ae/20251207/إيران-استراتيجية-الأمن-القومي-الأمريكية-الجديدة-وثيقة-أمنية-لإسرائيل-1107898665.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار