الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تتهرب من التفاوض العادل والمتكافئ
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تتهرب من التفاوض العادل والمتكافئ
صرح حسين نوش آبادي، مسؤول الشؤون البرلمانية والقانونية في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن "التجارب قد أثبتت أن الأمريكيين لا يؤمنون بأي تفاوض عادل... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن آبادي، أن "الادعاء الأخير لممثل الرئيس الأمريكي في سوريا توم باراك، بشأن القضايا الإيرانية، يُظهر من جهة عجز وإخفاق أعداء إيران في أعمالهم المناوئة ويأسهم من مشاريع تغيير النظام في إيران".وأضاف: "ومن جهة أخرى يعكس السلوك المنافق وغير الصادق للأمريكيين، وأوضح مثال على ذلك دور واشنطن في تصميم وضبط العدوان الأخير للكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية، والهجوم على منشآتنا النووية السلمية".وأشار نوش آبادي إلى تصريحات باراك حول حل الخلافات بين إيران وأمريكا عبر الحوار واستعداد واشنطن للتوصل لاتفاق مع طهران، قائلا: "كان العائق الأكبر أمام تحقيق اتفاق عادل هو المواقف الأمريكية غير المبدئية وشروطهم المسبقة غير المنطقية".وتابع حسين نوش آبادي: "إذا كان الأمريكيون حقًا يسعون لحلول إقليمية ويريدون ترك القضايا للإقليم ذاته، فعليهم وقف دعم الكيان الصهيوني والكف عن التدخل في شؤون المنطقة، ليُترك مصير المنطقة لشعوبها وحكوماتها".وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن.وقال المتحدث باسم وزارة الإيرانية، في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وقدمت الـ"ترويكا" الأوروبية والولايات المتحدة، في وقت سابق، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تتهرب من التفاوض العادل والمتكافئ

صرح حسين نوش آبادي، مسؤول الشؤون البرلمانية والقانونية في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن "التجارب قد أثبتت أن الأمريكيين لا يؤمنون بأي تفاوض عادل ومنصف من موقع المساواة، ويدخلون المفاوضات بمنطق التهديدات والاستعلاء".
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن آبادي، أن "الادعاء الأخير لممثل الرئيس الأمريكي في سوريا توم باراك، بشأن القضايا الإيرانية، يُظهر من جهة عجز وإخفاق أعداء إيران في أعمالهم المناوئة ويأسهم من مشاريع تغيير النظام في إيران".
وأضاف: "ومن جهة أخرى يعكس السلوك المنافق وغير الصادق للأمريكيين، وأوضح مثال على ذلك دور واشنطن في تصميم وضبط العدوان الأخير للكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية، والهجوم على منشآتنا النووية السلمية".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
إيران: استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة "وثيقة أمنية لإسرائيل"
أمس, 08:31 GMT
وأشار نوش آبادي إلى تصريحات باراك حول حل الخلافات بين إيران وأمريكا عبر الحوار واستعداد واشنطن للتوصل لاتفاق مع طهران، قائلا: "كان العائق الأكبر أمام تحقيق اتفاق عادل هو المواقف الأمريكية غير المبدئية وشروطهم المسبقة غير المنطقية".

وشدد المسؤول بالخارجية الإيرانية على أن حكومة بلاده "تشدد دومًا على عدم الثقة التاريخية للشعب الإيراني بأمريكا والسلوكيات المستكبرة لهذا البلد"، على حد تعبيره.

وتابع حسين نوش آبادي: "إذا كان الأمريكيون حقًا يسعون لحلول إقليمية ويريدون ترك القضايا للإقليم ذاته، فعليهم وقف دعم الكيان الصهيوني والكف عن التدخل في شؤون المنطقة، ليُترك مصير المنطقة لشعوبها وحكوماتها".
وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن.
وقال المتحدث باسم وزارة الإيرانية، في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وقدمت الـ"ترويكا" الأوروبية والولايات المتحدة، في وقت سابق، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.
