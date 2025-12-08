عربي
بوتين يشارك باجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: روسيا سعيدة بابتعاد الولايات المتحدة عن "دبلوماسية مكبرات الصوت"
الكرملين: روسيا سعيدة بابتعاد الولايات المتحدة عن "دبلوماسية مكبرات الصوت"
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأنه لا يمكن النظر إلى تخلي الولايات المتحدة عن "دبلوماسية مكبرات الصوت"، إلا بإيجابية.
وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين سينظر بإيجابية إلى تخلي الولايات المتحدة عن "الدبلوماسية الصاخبة" (مكبرات الصوت): "يمكن، بل ينبغي، النظر إلى هذا الأمر بإيجابية، لأننا، أكرر، مقتنعون بأن مثل هذه المفاوضات المعقدة يجب أن تُجرى في صمت".وأشار بيسكوف، في معرض رده على سؤال آخر، إلى أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة، لكن المناقشات لم تُستأنف بعد.وأوضح أن إزالة النقاط الخلافية بين روسيا والولايات المتحدة قد تفتح آفاقا لاستعادة العلاقات الثنائية.الخارجية الأمريكية: محادثات بناءة بين الوفدين الأمريكي والأوكراني بشأن مسار السلام
الكرملين: روسيا سعيدة بابتعاد الولايات المتحدة عن "دبلوماسية مكبرات الصوت"

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأنه لا يمكن النظر إلى تخلي الولايات المتحدة عن "دبلوماسية مكبرات الصوت"، إلا بإيجابية.
وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين سينظر بإيجابية إلى تخلي الولايات المتحدة عن "الدبلوماسية الصاخبة" (مكبرات الصوت): "يمكن، بل ينبغي، النظر إلى هذا الأمر بإيجابية، لأننا، أكرر، مقتنعون بأن مثل هذه المفاوضات المعقدة يجب أن تُجرى في صمت".

وأوضح بأنه لم يتم إبلاغ روسيا بنتائج الاتصالات الأمريكية الأوكرانية حتى الأن، وقال بيسكوف للصحفيين، "لم نسمع أي تصريحات محددة من كييف، ولم نُبلَغ بالنتائج بعد".

بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الكرملين: خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو تم إنجاز عمل معمق
10:28 GMT
وأشار بيسكوف، في معرض رده على سؤال آخر، إلى أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة، لكن المناقشات لم تُستأنف بعد.
وأوضح أن إزالة النقاط الخلافية بين روسيا والولايات المتحدة قد تفتح آفاقا لاستعادة العلاقات الثنائية.
الخارجية الأمريكية: محادثات بناءة بين الوفدين الأمريكي والأوكراني بشأن مسار السلام
