https://sarabic.ae/20251208/الكرملين-روسيا-سعيدة-بابتعاد-الولايات-المتحدة-عن-دبلوماسية-مكبرات-الصوت-1107948462.html

الكرملين: روسيا سعيدة بابتعاد الولايات المتحدة عن "دبلوماسية مكبرات الصوت"

الكرملين: روسيا سعيدة بابتعاد الولايات المتحدة عن "دبلوماسية مكبرات الصوت"

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأنه لا يمكن النظر إلى تخلي الولايات المتحدة عن "دبلوماسية مكبرات الصوت"، إلا بإيجابية. 08.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-08T17:09+0000

2025-12-08T17:09+0000

2025-12-08T17:10+0000

العالم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084086177_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_659c548f350e879164f29415bfc4ea79.jpg

وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين سينظر بإيجابية إلى تخلي الولايات المتحدة عن "الدبلوماسية الصاخبة" (مكبرات الصوت): "يمكن، بل ينبغي، النظر إلى هذا الأمر بإيجابية، لأننا، أكرر، مقتنعون بأن مثل هذه المفاوضات المعقدة يجب أن تُجرى في صمت".وأشار بيسكوف، في معرض رده على سؤال آخر، إلى أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة، لكن المناقشات لم تُستأنف بعد.وأوضح أن إزالة النقاط الخلافية بين روسيا والولايات المتحدة قد تفتح آفاقا لاستعادة العلاقات الثنائية.الخارجية الأمريكية: محادثات بناءة بين الوفدين الأمريكي والأوكراني بشأن مسار السلام

https://sarabic.ae/20251208/الكرملين-خلال-اجتماع-بوتين-مع-ويتكوف-في-موسكو-تم-إنجاز-عمل-جوهري-1107929214.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا