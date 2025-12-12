https://sarabic.ae/20251212/الحكومة-المصرية-ترد-على-أنباء-بشأن-بيع-المطارات-1108090313.html

الحكومة المصرية ترد على أنباء بشأن بيع المطارات

الحكومة المصرية ترد على أنباء بشأن بيع المطارات

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان عبر منصاته الرسمية، حقيقة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات.

وأكدت وزارة الطيران المدني أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، موضحة أن الدولة تنفذ إستراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، بحسب ماذكرت جريدة "الأهرام" المصرية. وأوضح البيان أن برنامج الطروحات يأتي ضمن إستراتيجية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير وإدارة المطارات والارتقاء بجودة خدماتها، بما يتوافق مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية.وكان مجلس الوزراء المصري قد ناقش الأربعاء الماضي، خلال اجتماعه في مقره بالعاصمة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري، بحسب ماذكر موقع "اليوم السابع" المصري الإخباري. وتمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.

