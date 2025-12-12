عربي
الحكومة المصرية ترد على أنباء بشأن بيع المطارات
الحكومة المصرية ترد على أنباء بشأن بيع المطارات
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان عبر منصاته الرسمية، حقيقة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات.
وأكدت وزارة الطيران المدني أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، موضحة أن الدولة تنفذ إستراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، بحسب ماذكرت جريدة "الأهرام" المصرية. وأوضح البيان أن برنامج الطروحات يأتي ضمن إستراتيجية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير وإدارة المطارات والارتقاء بجودة خدماتها، بما يتوافق مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية.وكان مجلس الوزراء المصري قد ناقش الأربعاء الماضي، خلال اجتماعه في مقره بالعاصمة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري، بحسب ماذكر موقع "اليوم السابع" المصري الإخباري. وتمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
الحكومة المصرية ترد على أنباء بشأن بيع المطارات

15:31 GMT 12.12.2025
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان عبر منصاته الرسمية، حقيقة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات.
وأكدت وزارة الطيران المدني أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، موضحة أن الدولة تنفذ إستراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، بحسب ماذكرت جريدة "الأهرام" المصرية.
ووفقًا للوزارة، أوضح المركز أن برنامج الطروحات لا يستهدف بيع الأصول، وإنما يقوم على إتاحة فرص للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتطوير، بما يسهم في تعزيز كفاءة تشغيل الأصول ويسهم أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي في قطاع النقل الجوي.

وأوضح البيان أن برنامج الطروحات يأتي ضمن إستراتيجية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير وإدارة المطارات والارتقاء بجودة خدماتها، بما يتوافق مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية.
ويهدف البرنامج كذلك إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة.
وكان مجلس الوزراء المصري قد ناقش الأربعاء الماضي، خلال اجتماعه في مقره بالعاصمة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري، بحسب ماذكر موقع "اليوم السابع" المصري الإخباري.
وتمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
