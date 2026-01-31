https://sarabic.ae/20260131/تصويت-ما-السيناريو-الأقرب-لتطور-المواجهة-بين-واشنطن-وطهران-وسط-تصاعد-التهديدات-1109845650.html
تصويت... ما السيناريو الأقرب لتطور المواجهة بين واشنطن وطهران وسط تصاعد التهديدات؟
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن البنتاغون والبيت الأبيض وضعا خططا عسكرية مشتركة لهجوم محتمل على إيران. 31.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102117/92/1021179252_0:88:1749:1071_1920x0_80_0_0_f239f5423f7f76f4b6d88730808f6083.jpg
وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الأمريكيين "قدموا معلومات حول خيارات الهجوم المحتملة ضد إيران، التي طورها البيت الأبيض والبنتاغون بشكل مشترك".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102117/92/1021179252_100:0:1647:1160_1920x0_80_0_0_794e606eb93150e9aad815ea9d259176.jpg
وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الأمريكيين "قدموا معلومات حول خيارات الهجوم المحتملة ضد إيران، التي طورها البيت الأبيض والبنتاغون بشكل مشترك".
ووفقا لمصادر الصحيفة الأمريكية، تتضمن هذه الخطط ما يعرف بـ"الخطة الكبرى"، التي تنص على توجيه ضربات أمريكية واسعة النطاق تستهدف المؤسسات الحكومية الإيرانية ومنشآت الحرس الثوري الإسلامي، في إطار حملة قصف شاملة.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".
برأيك ... ما السيناريو الأقرب لتطور المواجهة بين واشنطن وطهران وسط تصاعد التهديدات؟