إعلام: انخفاض عدد سكان أوكرانيا إلى 20 مليون نسمة
إعلام: انخفاض عدد سكان أوكرانيا إلى 20 مليون نسمة
سبوتنيك عربي
انخفض عدد سكان أوكرانيا، العام الماضين إلى نحو 20 مليون نسمة، وهو ما يعكس أكثر التوقعات تشاؤمًا، وفقًا لمجلة بريطانية. 21.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-21T06:59+0000
2026-03-21T06:59+0000
وقالت المجلة، نقلاً عن مسؤول بريطاني: "انخفض عدد سكان أوكرانيا، الذي قُدّر بأكثر من 40 مليون نسمة عام 2014، إلى نحو 20 مليون نسمة بحلول عام 2025، وهو أقل بكثير من معظم التقديرات المتاحة للجمهور. فماذا سيتبقى بعد هذا الصراع، إن انتهى أصلًا؟".وكانت وكالة "رويترز"، أفادت في ديسمبر/ كانون الأول 2025، بأن أوكرانيا تواجه كارثة ديموغرافية وسط انخفاض مطّرد في عدد السكان. وأشار المقال إلى أن ملايين الأشخاص غادروا البلاد، في حين أن معدل المواليد آخذ في التناقص.في وقت سابق، أقرّ فلاديمير زيلينسكي، بتدفق قياسي لسكان أوكرانيا إلى الخارج، وأعلن عن إنشاء وزارة جديدة للعمل مع المواطنين، الذين غادروا البلاد.وفي عام 2023، كانت إيلا ليبانوفا، مديرة معهد الديموغرافيا والدراسات الاجتماعية الأوكراني، صرحت بأن "عدد سكان البلاد قد يتراوح بين 26 و35 مليون نسمة بحلول عام 2033"، مشيرة إلى أن "أكثر من نصف المواطنين، الذين غادروا أوكرانيا، لن يعودوا إليها".زيلينسكي يمدد التعبئة العامة وفرض الأحكام العرفية في أوكرانياعسكريون أوكرانيون يلوذون بالفرار ويتركون مواقعهم في مقاطعة سومي
https://sarabic.ae/20250824/موسكو-أوكرانيا-لا-تعيد-السكان-الذين-اختطفتهم-قواتها-من-كورسك-بل-تقايضهم-بأشخاص-تحتاجهم-1104093489.html
العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام: انخفاض عدد سكان أوكرانيا إلى 20 مليون نسمة
انخفض عدد سكان أوكرانيا، العام الماضين إلى نحو 20 مليون نسمة، وهو ما يعكس أكثر التوقعات تشاؤمًا، وفقًا لمجلة بريطانية.
وقالت المجلة، نقلاً عن مسؤول بريطاني: "انخفض عدد سكان أوكرانيا، الذي قُدّر بأكثر من 40 مليون نسمة عام 2014، إلى نحو 20 مليون نسمة بحلول عام 2025، وهو أقل بكثير من معظم التقديرات المتاحة للجمهور. فماذا سيتبقى بعد هذا الصراع، إن انتهى أصلًا؟".
وتساءل المسؤول أيضًا عن عدد الأشخاص الذين سيبقوا يعيشون في البلاد في المستقبل، وبحسب مجلة "نيو ستيتسمان" البريطانية، فإن الانخفاض السكاني الحاد له تأثير كبير على البلاد ومستقبلها.
وكانت وكالة "رويترز"، أفادت في ديسمبر/ كانون الأول 2025، بأن أوكرانيا تواجه كارثة ديموغرافية وسط انخفاض مطّرد في عدد السكان. وأشار المقال إلى أن ملايين الأشخاص غادروا البلاد، في حين أن معدل المواليد آخذ في التناقص.
في وقت سابق، أقرّ فلاديمير زيلينسكي، بتدفق قياسي لسكان أوكرانيا إلى الخارج، وأعلن عن إنشاء وزارة جديدة للعمل مع المواطنين، الذين غادروا البلاد.
وفي أبريل/ نيسان 2024، أفاد صحفيون أوكرانيون، بعد تحليل تقرير وزارة السياسة الاجتماعية حول إستراتيجية التنمية الديموغرافية للبلاد، أن معدل المواليد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 300 عام.
وفي عام 2023، كانت إيلا ليبانوفا، مديرة معهد الديموغرافيا والدراسات الاجتماعية الأوكراني، صرحت بأن "عدد سكان البلاد قد يتراوح بين 26 و35 مليون نسمة بحلول عام 2033"، مشيرة إلى أن "أكثر من نصف المواطنين، الذين غادروا أوكرانيا، لن يعودوا إليها".