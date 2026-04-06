https://sarabic.ae/20260406/إعلام-مفاوضات-بين-أمريكا-وإيران-والوسطاء-بشأن-وقف-إطلاق-نار-محتمل-لمدة-45-يوما-1112315462.html

إعلام: مفاوضات بين أمريكا وإيران والوسطاء بشأن وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما

أفادت تقارير صحفية أمريكية، نقلاً عن مصادر، بأن الولايات المتحدة وإيران والوسطاء يجرون في الوقت الراهن مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يومًا. 06.04.2026, سبوتنيك عربي

إيران

أخبار إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

مصر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099463689_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e28c174b7f090e1b00227c2ed60eb10b.jpg

ونقلت التقارير عن أربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية مطلعة على المحادثات قولها: "تُجري الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب مجموعة من الوسطاء الإقليميين، مناقشات حول شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يومًا، قد يمهّد لإنهاء دائم للحرب".وأضافت المصادر أن "الاتصالات تُجرى عبر وسطاء من باكستان ومصر وتركيا، إضافة إلى تبادل رسائل نصية بين مبعوث (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

