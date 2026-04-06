إعلام: مفاوضات بين أمريكا وإيران والوسطاء بشأن وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير صحفية أمريكية، نقلاً عن مصادر، بأن الولايات المتحدة وإيران والوسطاء يجرون في الوقت الراهن مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يومًا. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260405/دوي-انفجارات-وتفعيل-الدفاعات-الجوية-في-سماء-طهران-1112314328.html
أفادت تقارير صحفية أمريكية، نقلاً عن مصادر، بأن الولايات المتحدة وإيران والوسطاء يجرون في الوقت الراهن مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يومًا.
ونقلت التقارير عن أربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية مطلعة على المحادثات قولها: "تُجري الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب مجموعة من الوسطاء الإقليميين، مناقشات حول شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يومًا
، قد يمهّد لإنهاء دائم للحرب".
وأشارت إلى أن "فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الـ48 ساعة المقبلة منخفضة، إلا أن هذه الجهود تمثل محاولة أخيرة لمنع تصعيد دراماتيكي قد يشمل ضربات واسعة على البنية التحتية المدنية في إيران".
وأضافت المصادر أن "الاتصالات تُجرى عبر وسطاء من باكستان ومصر وتركيا، إضافة إلى تبادل رسائل نصية بين مبعوث (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي".
فيما قال مسؤول أمريكي إن "عدة مقترحات قُدمت لإيران، لكنها لم ترد عليها بشكل إيجابي حتى الآن".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.