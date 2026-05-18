موكب بوتين يصل إلى بكين بسيارات روسية الصنع... فيديو
وصل موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين، في مشهد لفت الأنظار بسبب اعتماده الكامل على سيارات روسية الصنع من علامة "أوروس"، التي دخلت... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T18:58+0000
وصل موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين، في مشهد لفت الأنظار بسبب اعتماده الكامل على سيارات روسية الصنع من علامة "أوروس"، التي دخلت مرحلة الإنتاج الواسع منذ عام 2021.
وتتميّز سيارات "أوروس"، بتصاميم فاخرة وبلمسات هندسية روسية خاصة، ما جعلها تُقدَّم باعتبارها رمزًا للتطور الصناعي الروسي.
ويحمل ظهور الموكب بهذه السيارات رسائل تتعلق بالاكتفاء الذاتي التكنولوجي الروسي، إلى جانب إبراز متانة العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وبكين في ظل التحولات الدولية المتسارعة.
وأكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في وقت سابق اليوم، أن روسيا والصين ستوقعان نحو 40 وثيقة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيصل الرئيس الروسي إلى بكين مساء يوم 19 أيار/مايو. وسيقام حفل استقبال رسمي في مطار العاصمة الصينية. وسيستقبله شخصيًا عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية وانغ يي".
وأشار إلى أنه "من المقرر أن يتبنى فلاديمير بوتين وشي جين بينغ أيضًا وثيقة أخرى، أصفها بأنها وثيقة مفاهيمية، وهي إعلان مشترك بشأن إرساء عالم متعدد الأقطاب ونمط جديد من العلاقات الدولية".
من الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 أيار/مايو الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.