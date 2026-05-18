موكب بوتين يصل إلى بكين بسيارات روسية الصنع... فيديو

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
موكب بوتين يصل إلى بكين بسيارات روسية الصنع... فيديو
سبوتنيك عربي
نادي الفيديو
الصين
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار العالم الآن
العالم
وتتميّز سيارات "أوروس"، بتصاميم فاخرة وبلمسات هندسية روسية خاصة، ما جعلها تُقدَّم باعتبارها رمزًا للتطور الصناعي الروسي.ويحمل ظهور الموكب بهذه السيارات رسائل تتعلق بالاكتفاء الذاتي التكنولوجي الروسي، إلى جانب إبراز متانة العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وبكين في ظل التحولات الدولية المتسارعة.وأكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في وقت سابق اليوم، أن روسيا والصين ستوقعان نحو 40 وثيقة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيصل الرئيس الروسي إلى بكين مساء يوم 19 أيار/مايو. وسيقام حفل استقبال رسمي في مطار العاصمة الصينية. وسيستقبله شخصيًا عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية وانغ يي". وأشار إلى أنه "من المقرر أن يتبنى فلاديمير بوتين وشي جين بينغ أيضًا وثيقة أخرى، أصفها بأنها وثيقة مفاهيمية، وهي إعلان مشترك بشأن إرساء عالم متعدد الأقطاب ونمط جديد من العلاقات الدولية".من الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 أيار/مايو الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.لافروف: العلاقات الروسية الصينية راسخة في وجه أي عواصفارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنحو 15% في الربع الأول من العام 2026
الصين
سبوتنيك عربي
18:58 GMT 18.05.2026
© POOL / موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد وصوله إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد وصوله إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
وصل موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين، في مشهد لفت الأنظار بسبب اعتماده الكامل على سيارات روسية الصنع من علامة "أوروس"، التي دخلت مرحلة الإنتاج الواسع منذ عام 2021.
وتتميّز سيارات "أوروس"، بتصاميم فاخرة وبلمسات هندسية روسية خاصة، ما جعلها تُقدَّم باعتبارها رمزًا للتطور الصناعي الروسي.
ويحمل ظهور الموكب بهذه السيارات رسائل تتعلق بالاكتفاء الذاتي التكنولوجي الروسي، إلى جانب إبراز متانة العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وبكين في ظل التحولات الدولية المتسارعة.
وأكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في وقت سابق اليوم، أن روسيا والصين ستوقعان نحو 40 وثيقة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيصل الرئيس الروسي إلى بكين مساء يوم 19 أيار/مايو. وسيقام حفل استقبال رسمي في مطار العاصمة الصينية. وسيستقبله شخصيًا عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية وانغ يي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج خلال اجتماع في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
الكرملين: لدى موسكو توقعات بالغة الأهمية بشأن زيارة بوتين الرسمية إلى الصين
09:34 GMT
وأشار إلى أنه "من المقرر أن يتبنى فلاديمير بوتين وشي جين بينغ أيضًا وثيقة أخرى، أصفها بأنها وثيقة مفاهيمية، وهي إعلان مشترك بشأن إرساء عالم متعدد الأقطاب ونمط جديد من العلاقات الدولية".
من الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 أيار/مايو الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
لافروف: العلاقات الروسية الصينية راسخة في وجه أي عواصف
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنحو 15% في الربع الأول من العام 2026
