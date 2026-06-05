https://sarabic.ae/20260605/وزير-الطاقة-السعودي-لبوتين-المملكة-وروسيا-ستظلان-معا-حتى-يفرق-بينهما-الموت-1114099465.html
وزير الطاقة السعودي لبوتين: المملكة وروسيا ستظلان معا حتى "يفرق بينهما الموت"
وزير الطاقة السعودي لبوتين: المملكة وروسيا ستظلان معا حتى "يفرق بينهما الموت"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الجمعة، بأن روسيا والمملكة العربية السعودية ملتزمتان بعلاقات الشراكة وستظلان معاً حتى... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T18:45+0000
2026-06-05T18:45+0000
2026-06-05T18:45+0000
العالم
روسيا
السعودية
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "لقد نجحنا في التغلب على جميع الصعوبات والتحديات لأننا ملتزمون بشراكتنا".وأضاف: "على الرغم من أنني مسلم، وروسيا الاتحادية دولة أرثوذكسية، إلا أننا سنظل معاً حتى يفرقنا الموت".يعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.السعودية وروسيا تصادقان على 30 اتفاقية على عدة أصعدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
https://sarabic.ae/20260604/دميترييف-ووزير-الطاقة-السعودي-يشاركان-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-1114058695.html
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العالم, روسيا, السعودية, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
العالم, روسيا, السعودية, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
وزير الطاقة السعودي لبوتين: المملكة وروسيا ستظلان معا حتى "يفرق بينهما الموت"
صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الجمعة، بأن روسيا والمملكة العربية السعودية ملتزمتان بعلاقات الشراكة وستظلان معاً حتى "يفرقهما الموت".
وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "لقد نجحنا في التغلب على جميع الصعوبات والتحديات لأننا ملتزمون بشراكتنا".
وأضاف: "على الرغم من أنني مسلم، وروسيا الاتحادية دولة أرثوذكسية، إلا أننا سنظل معاً حتى يفرقنا الموت".
من جهته، أعلن الوكيل المساعد بوزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية والسمكية في السعودية علي بن محمد الشيخي، أن روسيا تعد شريكاً استراتيجياً للمملكة؛ مبينا أن حجم التبادل التجاري في القطاع الزراعي بين البلدين يبلغ مليار دولار.
يعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.