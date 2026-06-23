روسيا تستعرض جودة منتجاتها في معرض دبي الدولي للأخشاب وتوقع عقودا لدعم مشاريع البناء في الإمارات
© Sputnik . basel shartouhمعرض دبي الدولي للأخشاب
© Sputnik . basel shartouh
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بمشاركة روسية، انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ22 من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يضم أكثر من 400 عارضًا، وما يزيد على 600 علامة تجارية دولية، إلى جانب 5 أجنحة دولية ومشاركة من أكثر من 45 دولة.
وقال مدير تطوير المبيعات في مجموعة "سيغيزا" الروسية العملاقة المتخصصة في صناعة الأخشاب والورق، إيفان سيمكين، في حديث لـ"سبوتنيك": "يمثل المعرض محطة استراتيجية سنوية للشركة للتواصل المباشر مع عملائها وعرض أحدث منتجاتهم المصنعة بالكامل داخل روسيا".
وأشار إلى أن "الشركة حققت في النسخة السابقة من المعرض نجاحا لافتا بحصول جناحها على لقب الجناح الأكثر تميزا وجذبا للزوار، وتتطلع لتحقيق نتائج مماثلة هذا العام".
© Sputnik . basel shartouhمعرض دبي الدولي للأخشاب
معرض دبي الدولي للأخشاب
© Sputnik . basel shartouh
وأكد سيمكين أن "خشب البتولا الروسي، نظرا لجودته الاستثنائية، لا يُستخدم فقط في أعمال النجارة والأثاث أو تشييد المباني، بل يدخل في صناعات دقيقة ومعقدة كصناعة أرضيات الناقلات، وهياكل الشاحنات، والإنشاءات الهندسية الكبرى".
© Sputnik . basel shartouhمعرض دبي الدولي للأخشاب
معرض دبي الدولي للأخشاب
© Sputnik . basel shartouh
وأشار سيمكين إلى أن "شركة "سيغيزا" وقعت، أمس الأثنين، عقدا مع إحدى الشركات الإماراتية الكبرى لتزويدها بكميات ضخمة من خشب البتولا المعاكس عالي الجودة لدعم مشاريع البناء والتشييد في دبي".
© Sputnik . basel shartouhمعرض دبي الدولي للأخشاب
معرض دبي الدولي للأخشاب
© Sputnik . basel shartouh
كما استعرض سيمكين المكانة الرائدة لروسيا كأكبر منتج ومصدر لمنتجات الأخشاب في العالم، بفضل غاباتها الشاسعة ومواردها الطبيعية، وأضاف: "الجودة العالية لمنتجاتنا هي سر اهتمام العملاء هنا في دبي. نحن لا نكتفي بإنتاج الخشب، بل نقدم جودة روسية تضاهي المعايير العالمية".
© Sputnik . basel shartouhمعرض دبي الدولي للأخشاب
معرض دبي الدولي للأخشاب
© Sputnik . basel shartouh
وأوضح سيمكين أن "روسيا تعد الدولة الأولى عالميا في إنتاج الأخشاب، حيث يتصدر خشب البتولا المعاكس قائمة المنتجات الأكثر طلبا في سوق الإمارات، يليه الأخشاب المنشورة".
ولفت سيمكين إلى "وجود طلب متزايد من أسواق الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب وشرق آسيا على منتجات الشركة من ورق التغليف".