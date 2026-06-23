روسيا تستعرض جودة منتجاتها في معرض دبي الدولي للأخشاب وتوقع عقودا لدعم مشاريع البناء في الإمارات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260623/روسيا-تستعرض-جودة-منتجاتها-في-معرض-دبي-الدولي-للأخشاب-وتوقع-عقودا-لدعم-مشاريع-البناء-في-الإمارات-1114626751.html
روسيا تستعرض جودة منتجاتها في معرض دبي الدولي للأخشاب وتوقع عقودا لدعم مشاريع البناء في الإمارات
روسيا تستعرض جودة منتجاتها في معرض دبي الدولي للأخشاب وتوقع عقودا لدعم مشاريع البناء في الإمارات
سبوتنيك عربي
بمشاركة روسية، انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ22 من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يضم أكثر من 400 عارضًا،... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T13:24+0000
2026-06-23T13:24+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا
الاخشاب الروسية
دبي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/17/1114625467_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_abdb6f614d50a550f811d66eb2da84e4.jpg
وقال مدير تطوير المبيعات في مجموعة "سيغيزا" الروسية العملاقة المتخصصة في صناعة الأخشاب والورق، إيفان سيمكين، في حديث لـ"سبوتنيك": "يمثل المعرض محطة استراتيجية سنوية للشركة للتواصل المباشر مع عملائها وعرض أحدث منتجاتهم المصنعة بالكامل داخل روسيا".وأكد سيمكين أن "خشب البتولا الروسي، نظرا لجودته الاستثنائية، لا يُستخدم فقط في أعمال النجارة والأثاث أو تشييد المباني، بل يدخل في صناعات دقيقة ومعقدة كصناعة أرضيات الناقلات، وهياكل الشاحنات، والإنشاءات الهندسية الكبرى".كما استعرض سيمكين المكانة الرائدة لروسيا كأكبر منتج ومصدر لمنتجات الأخشاب في العالم، بفضل غاباتها الشاسعة ومواردها الطبيعية، وأضاف: "الجودة العالية لمنتجاتنا هي سر اهتمام العملاء هنا في دبي. نحن لا نكتفي بإنتاج الخشب، بل نقدم جودة روسية تضاهي المعايير العالمية".ولفت سيمكين إلى "وجود طلب متزايد من أسواق الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب وشرق آسيا على منتجات الشركة من ورق التغليف".
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/17/1114625467_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_48125e099526cae3052164815b6371d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, الاخشاب الروسية, دبي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, الاخشاب الروسية, دبي, تقارير سبوتنيك, حصري

روسيا تستعرض جودة منتجاتها في معرض دبي الدولي للأخشاب وتوقع عقودا لدعم مشاريع البناء في الإمارات

13:24 GMT 23.06.2026
© Sputnik . basel shartouhمعرض دبي الدولي للأخشاب
معرض دبي الدولي للأخشاب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
كل المواضيع
حصري
بمشاركة روسية، انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ22 من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يضم أكثر من 400 عارضًا، وما يزيد على 600 علامة تجارية دولية، إلى جانب 5 أجنحة دولية ومشاركة من أكثر من 45 دولة.
وقال مدير تطوير المبيعات في مجموعة "سيغيزا" الروسية العملاقة المتخصصة في صناعة الأخشاب والورق، إيفان سيمكين، في حديث لـ"سبوتنيك": "يمثل المعرض محطة استراتيجية سنوية للشركة للتواصل المباشر مع عملائها وعرض أحدث منتجاتهم المصنعة بالكامل داخل روسيا".
وأشار إلى أن "الشركة حققت في النسخة السابقة من المعرض نجاحا لافتا بحصول جناحها على لقب الجناح الأكثر تميزا وجذبا للزوار، وتتطلع لتحقيق نتائج مماثلة هذا العام".
© Sputnik . basel shartouhمعرض دبي الدولي للأخشاب
معرض دبي الدولي للأخشاب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
معرض دبي الدولي للأخشاب
© Sputnik . basel shartouh
وأكد سيمكين أن "خشب البتولا الروسي، نظرا لجودته الاستثنائية، لا يُستخدم فقط في أعمال النجارة والأثاث أو تشييد المباني، بل يدخل في صناعات دقيقة ومعقدة كصناعة أرضيات الناقلات، وهياكل الشاحنات، والإنشاءات الهندسية الكبرى".
© Sputnik . basel shartouhمعرض دبي الدولي للأخشاب
معرض دبي الدولي للأخشاب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
معرض دبي الدولي للأخشاب
© Sputnik . basel shartouh

وأشار سيمكين إلى أن "شركة "سيغيزا" وقعت، أمس الأثنين، عقدا مع إحدى الشركات الإماراتية الكبرى لتزويدها بكميات ضخمة من خشب البتولا المعاكس عالي الجودة لدعم مشاريع البناء والتشييد في دبي".

© Sputnik . basel shartouhمعرض دبي الدولي للأخشاب
معرض دبي الدولي للأخشاب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
معرض دبي الدولي للأخشاب
© Sputnik . basel shartouh
كما استعرض سيمكين المكانة الرائدة لروسيا كأكبر منتج ومصدر لمنتجات الأخشاب في العالم، بفضل غاباتها الشاسعة ومواردها الطبيعية، وأضاف: "الجودة العالية لمنتجاتنا هي سر اهتمام العملاء هنا في دبي. نحن لا نكتفي بإنتاج الخشب، بل نقدم جودة روسية تضاهي المعايير العالمية".
© Sputnik . basel shartouhمعرض دبي الدولي للأخشاب
معرض دبي الدولي للأخشاب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
معرض دبي الدولي للأخشاب
© Sputnik . basel shartouh
وأوضح سيمكين أن "روسيا تعد الدولة الأولى عالميا في إنتاج الأخشاب، حيث يتصدر خشب البتولا المعاكس قائمة المنتجات الأكثر طلبا في سوق الإمارات، يليه الأخشاب المنشورة".
ولفت سيمكين إلى "وجود طلب متزايد من أسواق الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب وشرق آسيا على منتجات الشركة من ورق التغليف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала