أمام الزيدي وأردوغان.. وزير النقل العراقي يرفض التوقيع على "طريق التنمية" مع تركيا
09:34 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 09:39 GMT 29.07.2026)
© Photo / Social Media Imagesوزير النقل العراقي يرفض التوقيع على "طريق التنمية" مع تركيا
© Photo / Social Media Images
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شهدت مراسم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع "طريق التنمية" بين العراق وتركيا، موقفًا محرجًا تعرّض له رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مساء أمس الثلاثاء، بعد رفض وزير النقل العراقي وهب الحسني، التوقيع على اتفاقية المشروع.
وأظهر مقطع فيديو من مراسم التوقيع، الزيدي وهو يخاطب وزير النقل وهب الحسني، من على المنصة بنبرة بدت غاضبة قليلًا، قائلًا: "ليش ما وقعت على الاتفاقية؟"، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب المباحثات بين الجانبين.
تصدّرت لقطات من مراسم توقيع اتفاقيات مشروع "طريق التنمية" بين العراق وتركيا حديث وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد أن وجّه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي سؤالًا مباشرًا لوزير النقل وهب الحسني أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "ليش ما وقعت على الاتفاقية؟".… pic.twitter.com/bWt5B5Dv4C— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 29, 2026
واتفق الزيدي، وأردوغان، في وقت سابق أمس الثلاثاء، على البدء بتنفيذ مشروع "طريق التنمية الإستراتيجي"، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدائمة المشتركة بين البلدين المعنية بملف المياه بشكل منتظم.
وتضمنت زيارة الزيدي إلى تركيا، بحسب وسائل إعلام عراقية، مباحثات واتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة لملفات النفط والطاقة وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
1 نوفمبر 2024, 14:38 GMT
وكان الزيدي، زار الولايات المتحدة في 14 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يجري زيارة رسمية إلى إيران في 24 من الشهر ذاته، في إطار تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية يشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة.