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أمام الزيدي وأردوغان.. وزير النقل العراقي يرفض التوقيع على "طريق التنمية" مع تركيا
أمام الزيدي وأردوغان.. وزير النقل العراقي يرفض التوقيع على "طريق التنمية" مع تركيا
سبوتنيك عربي
شهدت مراسم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع "طريق التنمية" بين العراق وتركيا، موقفًا محرجًا تعرّض له رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مساء أمس الثلاثاء، بعد... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T09:34+0000
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وأظهر مقطع فيديو من مراسم التوقيع، الزيدي وهو يخاطب وزير النقل وهب الحسني، من على المنصة بنبرة بدت غاضبة قليلًا، قائلًا: "ليش ما وقعت على الاتفاقية؟"، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب المباحثات بين الجانبين.واتفق الزيدي، وأردوغان، في وقت سابق أمس الثلاثاء، على البدء بتنفيذ مشروع "طريق التنمية الإستراتيجي"، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدائمة المشتركة بين البلدين المعنية بملف المياه بشكل منتظم.وكان الزيدي، زار الولايات المتحدة في 14 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يجري زيارة رسمية إلى إيران في 24 من الشهر ذاته، في إطار تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية يشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة.تركيا والعراق يبحثان تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة وتوسيع الشراكة الاقتصاديةالعراق يبحث توقيع بروتوكول مع تركيا لضمان استمرار تدفق النفط
https://sarabic.ae/20241101/أردوغان-يعلق-على-مشروع-طريق-التنمية-مع-العراق-1094396596.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق, رجب طيب أردوغان, التنمية, نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم, العراق, رجب طيب أردوغان, التنمية, نادي الفيديو

أمام الزيدي وأردوغان.. وزير النقل العراقي يرفض التوقيع على "طريق التنمية" مع تركيا

09:34 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 09:39 GMT 29.07.2026)
© Photo / Social Media Imagesوزير النقل العراقي يرفض التوقيع على "طريق التنمية" مع تركيا
وزير النقل العراقي يرفض التوقيع على طريق التنمية مع تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© Photo / Social Media Images
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شهدت مراسم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع "طريق التنمية" بين العراق وتركيا، موقفًا محرجًا تعرّض له رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مساء أمس الثلاثاء، بعد رفض وزير النقل العراقي وهب الحسني، التوقيع على اتفاقية المشروع.
وأظهر مقطع فيديو من مراسم التوقيع، الزيدي وهو يخاطب وزير النقل وهب الحسني، من على المنصة بنبرة بدت غاضبة قليلًا، قائلًا: "ليش ما وقعت على الاتفاقية؟"، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب المباحثات بين الجانبين.
واتفق الزيدي، وأردوغان، في وقت سابق أمس الثلاثاء، على البدء بتنفيذ مشروع "طريق التنمية الإستراتيجي"، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدائمة المشتركة بين البلدين المعنية بملف المياه بشكل منتظم.

وتضمنت زيارة الزيدي إلى تركيا، بحسب وسائل إعلام عراقية، مباحثات واتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة لملفات النفط والطاقة وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

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وكان الزيدي، زار الولايات المتحدة في 14 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يجري زيارة رسمية إلى إيران في 24 من الشهر ذاته، في إطار تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية يشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة.
تركيا والعراق يبحثان تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة وتوسيع الشراكة الاقتصادية
العراق يبحث توقيع بروتوكول مع تركيا لضمان استمرار تدفق النفط
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