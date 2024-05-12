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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240512/مقتل-3-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-إثر-قصف-أوكراني-جديد-على-مدينة-بيلغورود-1088782142.html
مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين إثر قصف أوكراني جديد على مقاطعة بيلغورود
مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين إثر قصف أوكراني جديد على مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الأحد، مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين، إثر قصف إرهابي أوكراني جديد على مدينة بيلغورود مركز المقاطعة. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T22:12+0000
2024-05-13T04:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
مقتل مدنيين
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موسكو - سبوتنيك. وذكر غلادكوف، عبر قناته على "تلغرام": "تعرضت مدينة بيلغورود، مرة أخرى، لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم (الأحد)، ما أثار حزننا الشديد، حيث قُتل ثلاثة مدنيين - فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا وامرأة ورجلا ماتوا على الفور متأثرين بجراحهم".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب 5 أشخاص آخرين بجروح".وتعرض مبنى سكني بمدينة بيلغورود، امس الأحد، لقصف إرهابي من القوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى انهيار مدخل المبنى بالكامل، أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 20 آخرين.من ناحية أخرى، قال المتجدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الأحد، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تلقى تقارير من القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر كورينكوف، وحاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، فيما يتعلق بانهيار جزء من مبنى سكني في بيلغورود نتيجة القصف الأوكراني.وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الهجوم الأوكراني الإرهابي على مبنى سكني في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا، هو "حلقة دموية أخرى" في سلسلة جرائم نظام كييف.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240512/القوات-الروسية-تسقط-14-صاروخا-من-طراز-أولخا-وفامبير---فوق-مقاطعة-بيلغورود--1088775934.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, مقتل مدنيين
روسيا, القوات الأوكرانية, مقتل مدنيين

مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين إثر قصف أوكراني جديد على مقاطعة بيلغورود

22:12 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 04:09 GMT 13.05.2024)
© Sputnikانهيار جزء من بناء سكني في بيلغورود نتيجة لإصابته بقذيفة أوكرانية
انهيار جزء من بناء سكني في بيلغورود نتيجة لإصابته بقذيفة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© Sputnik
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الأحد، مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين، إثر قصف إرهابي أوكراني جديد على مدينة بيلغورود مركز المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وذكر غلادكوف، عبر قناته على "تلغرام": "تعرضت مدينة بيلغورود، مرة أخرى، لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم (الأحد)، ما أثار حزننا الشديد، حيث قُتل ثلاثة مدنيين - فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا وامرأة ورجلا ماتوا على الفور متأثرين بجراحهم".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب 5 أشخاص آخرين بجروح".
وتعرض مبنى سكني بمدينة بيلغورود، امس الأحد، لقصف إرهابي من القوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى انهيار مدخل المبنى بالكامل، أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 20 آخرين.
من ناحية أخرى، قال المتجدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الأحد، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تلقى تقارير من القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر كورينكوف، وحاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، فيما يتعلق بانهيار جزء من مبنى سكني في بيلغورود نتيجة القصف الأوكراني.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الهجوم الأوكراني الإرهابي على مبنى سكني في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا، هو "حلقة دموية أخرى" في سلسلة جرائم نظام كييف.
منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 في القرم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 14 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود
12 مايو, 19:27 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.
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