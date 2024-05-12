https://sarabic.ae/20240512/مقتل-3-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-إثر-قصف-أوكراني-جديد-على-مدينة-بيلغورود-1088782142.html

مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين إثر قصف أوكراني جديد على مقاطعة بيلغورود

مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين إثر قصف أوكراني جديد على مقاطعة بيلغورود

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الأحد، مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين، إثر قصف إرهابي أوكراني جديد على مدينة بيلغورود مركز المقاطعة. 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T22:12+0000

2024-05-12T22:12+0000

2024-05-13T04:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الأوكرانية

مقتل مدنيين

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موسكو - سبوتنيك. وذكر غلادكوف، عبر قناته على "تلغرام": "تعرضت مدينة بيلغورود، مرة أخرى، لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم (الأحد)، ما أثار حزننا الشديد، حيث قُتل ثلاثة مدنيين - فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا وامرأة ورجلا ماتوا على الفور متأثرين بجراحهم".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب 5 أشخاص آخرين بجروح".وتعرض مبنى سكني بمدينة بيلغورود، امس الأحد، لقصف إرهابي من القوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى انهيار مدخل المبنى بالكامل، أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 20 آخرين.من ناحية أخرى، قال المتجدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الأحد، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تلقى تقارير من القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر كورينكوف، وحاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، فيما يتعلق بانهيار جزء من مبنى سكني في بيلغورود نتيجة القصف الأوكراني.وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الهجوم الأوكراني الإرهابي على مبنى سكني في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا، هو "حلقة دموية أخرى" في سلسلة جرائم نظام كييف.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240512/القوات-الروسية-تسقط-14-صاروخا-من-طراز-أولخا-وفامبير---فوق-مقاطعة-بيلغورود--1088775934.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, القوات الأوكرانية, مقتل مدنيين