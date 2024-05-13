أردوغان: حماس حركة مقاومة تناضل لحماية شعبها

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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
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الإنسان والثقافة
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08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
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مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
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09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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https://sarabic.ae/20240513/أردوغان-حماس-حركة-مقاومة-تناضل-لحماية-شعبها-1088808326.html
أردوغان: حماس حركة مقاومة تناضل لحماية شعبها
أردوغان: حماس حركة مقاومة تناضل لحماية شعبها
سبوتنيك عربي
رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأنها "تنظيم إرهابي"، واصفا عناصر الحركة بأنهم "أشخاص يناضلون لحماية أرضهم وشعبهم". 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T19:08+0000
2024-05-13T19:08+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العاصمة التركية أنقرة، عقده اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وقال أردوغان: "حماس حركة مقاومة ضد إسرائيل، التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين"، مضيفا: "من الضروري إدراك هذا الأمر".وتابع: "إنها مقاربة قاسية أن يتم إطلاق وصف تنظيم إرهابي على حركة حماس، في ذات الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل دعوات وقف إطلاق النار في غزة وتواصل استهداف المدنيين بلا رحمة في ملاذهم الأخير برفح، جنوبي القطاع".ووجه الرئيس التركي رسالة إلى الدول الغربية والمجتمع الدولي بصورة عامة، قال فيها إنه يجب عليهم أن يعلنوا رفضهم لمقتل 35 ألف مدني فلسطيني نحو نصفهم من الأطفال.وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240420/مصر-وتركيا-تؤكدان-التنسيق-معا-لوقف-الحرب-في-قطاع-غزة-والوصول-إلى-حل-الدولتين-1088137085.html
https://sarabic.ae/20240501/وزير-الخارجية-التركي-انتقال-قيادات-حماس-إلى-تركيا-غير-وارد-حاليا-1088440197.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

أردوغان: حماس حركة مقاومة تناضل لحماية شعبها

19:08 GMT 13.05.2024
© AFP 2023نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة إلى دير البلح وسط قطاع غزة في 12 مايو 2024
نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة إلى دير البلح وسط قطاع غزة في 12 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© AFP 2023
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رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأنها "تنظيم إرهابي"، واصفا عناصر الحركة بأنهم "أشخاص يناضلون لحماية أرضهم وشعبهم".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العاصمة التركية أنقرة، عقده اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
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20 أبريل, 09:59 GMT
وقال أردوغان: "حماس حركة مقاومة ضد إسرائيل، التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين"، مضيفا: "من الضروري إدراك هذا الأمر".
وتابع: "إنها مقاربة قاسية أن يتم إطلاق وصف تنظيم إرهابي على حركة حماس، في ذات الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل دعوات وقف إطلاق النار في غزة وتواصل استهداف المدنيين بلا رحمة في ملاذهم الأخير برفح، جنوبي القطاع".
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وزير الخارجية التركي: انتقال قيادات "حماس" إلى تركيا غير وارد حاليا
1 مايو, 16:59 GMT
ووجه الرئيس التركي رسالة إلى الدول الغربية والمجتمع الدولي بصورة عامة، قال فيها إنه يجب عليهم أن يعلنوا رفضهم لمقتل 35 ألف مدني فلسطيني نحو نصفهم من الأطفال.
وتابع: "لن يكون هناك حل دائم دون إنشاء دولة فلسطينية مستقلة حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
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