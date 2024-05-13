https://sarabic.ae/20240513/أردوغان-حماس-حركة-مقاومة-تناضل-لحماية-شعبها-1088808326.html
أردوغان: حماس حركة مقاومة تناضل لحماية شعبها
أردوغان: حماس حركة مقاومة تناضل لحماية شعبها
سبوتنيك عربي
رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأنها "تنظيم إرهابي"، واصفا عناصر الحركة بأنهم "أشخاص يناضلون لحماية أرضهم وشعبهم". 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T19:08+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العاصمة التركية أنقرة، عقده اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وقال أردوغان: "حماس حركة مقاومة ضد إسرائيل، التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين"، مضيفا: "من الضروري إدراك هذا الأمر".وتابع: "إنها مقاربة قاسية أن يتم إطلاق وصف تنظيم إرهابي على حركة حماس، في ذات الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل دعوات وقف إطلاق النار في غزة وتواصل استهداف المدنيين بلا رحمة في ملاذهم الأخير برفح، جنوبي القطاع".ووجه الرئيس التركي رسالة إلى الدول الغربية والمجتمع الدولي بصورة عامة، قال فيها إنه يجب عليهم أن يعلنوا رفضهم لمقتل 35 ألف مدني فلسطيني نحو نصفهم من الأطفال.وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أردوغان: حماس حركة مقاومة تناضل لحماية شعبها
رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأنها "تنظيم إرهابي"، واصفا عناصر الحركة بأنهم "أشخاص يناضلون لحماية أرضهم وشعبهم".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العاصمة التركية أنقرة، عقده اليوم الاثنين، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وقال أردوغان: "حماس حركة مقاومة ضد إسرائيل
، التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين"، مضيفا: "من الضروري إدراك هذا الأمر".
وتابع: "إنها مقاربة قاسية أن يتم إطلاق وصف تنظيم إرهابي على حركة حماس، في ذات الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل دعوات وقف إطلاق النار في غزة وتواصل استهداف المدنيين بلا رحمة في ملاذهم الأخير برفح، جنوبي القطاع".
ووجه الرئيس التركي رسالة إلى الدول الغربية والمجتمع الدولي بصورة عامة، قال فيها إنه يجب عليهم أن يعلنوا رفضهم لمقتل 35 ألف مدني فلسطيني نحو نصفهم من الأطفال.
وتابع: "لن يكون هناك حل دائم دون إنشاء دولة فلسطينية
مستقلة حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية
داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب
، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.