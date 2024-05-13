https://sarabic.ae/20240513/أردوغان-على-المجتمع-الدولي-أن-يجهر-بصوته-عاليا-ضد-مقتل-أكثر-من-35-ألف-مدني-فلسطيني-1088803626.html
أردوغان: على المجتمع الدولي أن يجهر بصوته عاليا ضد مقتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني
أردوغان: على المجتمع الدولي أن يجهر بصوته عاليا ضد مقتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن إقامة دولة فلسطين على حدود 67 هو مفتاح تحقيق السلام في المنطقة. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T15:55+0000
2024-05-13T15:55+0000
2024-05-13T15:55+0000
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ودعا أردوغان، في تصريحات له، "المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول الغربية، أن يجهر بصوته عاليا ضد مقتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني"، مؤكدا أنه "لا يرى حماس تنظيما إرهابيا بل على العكس يراها أشخاصا يناضلون من أجل حماية أرضهم المحتلة وشعبهم".وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240512/أردوغان-غزة-تعيش-مجازر-غير-مسبوقة-منذ-الـ7-من-أكتوبر-وإسرائيل-تستمر-في-سفك-الدماء-1088771454.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
أردوغان: على المجتمع الدولي أن يجهر بصوته عاليا ضد مقتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن إقامة دولة فلسطين على حدود 67 هو مفتاح تحقيق السلام في المنطقة.
ودعا أردوغان، في تصريحات له، "المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول الغربية، أن يجهر بصوته عاليا ضد مقتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني"، مؤكدا أنه "لا يرى حماس تنظيما إرهابيا بل على العكس يراها أشخاصا يناضلون من أجل حماية أرضهم المحتلة وشعبهم".
وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية
داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب
، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.