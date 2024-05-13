https://sarabic.ae/20240513/إيران-تدين-حقوق-الإنسان-الأمريكية-والإسرائيلية-بعد-نشر-صور-لمعتقل-إسرائيلي-سري-للفلسطينيين-1088800667.html

إيران تدين حقوق الإنسان الأمريكية والإسرائيلية بعد نشر صور لمعتقل إسرائيلي سري للفلسطينيين

إيران تدين حقوق الإنسان الأمريكية والإسرائيلية بعد نشر صور لمعتقل إسرائيلي سري للفلسطينيين

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن "حقوق الإنسان الأمريكية والصهيونية وجهان لعملة واحدة، وهو ما أثبتته سجونهم السيئة... 13.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-13T14:08+0000

2024-05-13T14:08+0000

2024-05-13T14:08+0000

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وفي إشارة إلى نشر وسيلة إعلامية أمريكية أخيرا، لصور معتقل سري للإسرائيليين في النقب، قال كنعاني عبر منصة "إكس"، إن "نتائج البحث الذي أجرته الوسيلة تظهر أن جنود النظام الصهيوني يقومون بتعذيب الأسرى الفلسطينيين في معتقل سري في النقب".وتابع، مشيرًا إلى أن "حقوق الإنسان الأمريكية والصهيونية هما وجهان لعملة واحدة، يمكن رؤيتها في معتقلات النقب وغوانتانامو وأبو غريب".وكانت وسيلة إعلامية أمريكية نشرت صورا ومعلومات عن مركزي اعتقال في الأراضي المحتلة، حيث تقوم إسرائيل بتعذيب الأسرى الفلسطينيين.وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20230724/اعتصام-في-ساحات-سجن-النقب-الإسرائيلي-بسبب-اكتظاظ-الغرف-1079350285.html

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